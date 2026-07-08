مدينة دبي للإنترنت سوف تساعد الشركات ضمن منظومة "لوكس إنوفيشن" على إطلاق أعمالها في دبي

شراكة إستراتيجية تسهم في تسهيل وصول شركات التكنولوجيا القائمة في دبي إلى الأسواق الأوروبية عبر لوكسمبورغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الأكبر إقليمياً لصنّاع التكنولوجيا، عن إبرامها شراكة إستراتيجية مع الوكالة الوطنية للابتكار في لوكسمبورغ "لوكس إنوفيشن"، لتعزيز الابتكار وفتح آفاقٍ جديدة للتعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات.

وبصفتها الجهة الوطنية المسؤولة عن دفع عجلة الابتكار في لوكسمبورغ، تُعنى "لوكس إنوفيشن" بتمكين الشركات من تحديد فرص الابتكار الواعدة والتعاون في سبيل تنفيذ مشاريع مشتركة، من شأنها أن تسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام يمتاز بقدرات تنافسية عالية. وتسهم هذه الوكالة في دعم مسيرة الابتكار لدى الشركات القائمة ضمن منظومتها، عبر تعزيز فرص وصولها إلى المعرفة والتمويل والبنية التحتية وشبكة العلاقات الداعمة. وفي عام 2025، وفّرت "لوكس إنوفيشن" الدعم لعدد قياسي من الشركات تجاوز 1,000 شركة، فضلاً عن تقديمها 1,092 خدمة استشارية وخدمات مساندة لمجموع 561 شركة.

وبموجب هذه الشراكة الإستراتيجية، سوف توفّر مدينة دبي للإنترنت، إحدى مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، للشركات المبتكِرة ضمن "لوكس إنوفيشن" ما يلزم من دعم وتوجيه وإرشاد، لتسهيل انضمامها إلى منظومة الأعمال الرائدة والداعمة للنمو في مدينة دبي للإنترنت، بما يعزّز قدرتها على إطلاق عملياتها في دبي بسهولة وفعالية تامّة.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تسهم هذه الشراكة في تمكين الشركات الناشئة والشركات ذات النمو السريع وشركات التكنولوجيا القائمة في دبي من استكشاف الفرص المتاحة للتوسّع نحو الأسواق الأوروبية عبر لوكسمبورغ، مستفيدةً من منظومتها الرائدة للابتكار وارتباطها الوثيق بالأسواق العالمية ومكانتها الإستراتيجية في الاتحاد الأوروبي. وستقوم "لوكس إنوفيشن" وشركاؤها بتوفير الدعم الخاصّ لتلك الشركات، لتمكينها من تحديد ما إذا كانت لوكسمبورغ الموقع المثالي لتوسيع نطاق أعمالها، بما يتيح لها استكشاف فرص النمو الجديدة ضمن الأسواق الأوروبية.

وفي هذه المناسبة، أكّد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ مدينة دبي للإنترنت شكّلت منذ تأسيسها منصّة رائدة لنمو أبرز شركات التكنولوجيا التي تطمح إلى التوسّع والدخول إلى أسواق جديدة والاستفادة ممّا تقدّمه لها من فرصٍ وشراكاتٍ واعدة. وقال: "تعكس شراكتنا مع "لوكس إنوفيشن" التزامنا المشترك بتعزيز آفاق التعاون وتبادل المعرفة ومدّ جسور التواصل بين مجتمعات الأعمال. ونتطلع من خلال توطيد العلاقات بين الشركات القائمة ضمن قطاعي الأعمال في دبي ولوكسمبورغ إلى إيجاد فرص جديدة بين الشركات للتعاون والابتكار وتحقيق النمو، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

ومن جانبه، قال ديفيد فوي، رئيس قسم العلاقات التجارية الدولية – الاقتصاد الرقمي في "لوكس إنوفيشن": "بصفتنا الوكالة الوطنية للابتكار في لوكسمبورغ، نؤكد التزامنا بدعم الابتكار وتفعيل سُبُل التعاون الدولي وتمكين الشركات من بناء شراكات مثمرة. ونحن على ثقة بأنّ تعاوننا مع مدينة دبي للإنترنت، من خلال تعزيز الترابط بين منظومتي الابتكار في لوكسمبورغ ودبي، سوف يسهم في إثراء فرص تبادل المعرفة وبناء شبكة علاقات قوية وإطلاق المبادرات المشتركة في مجال الابتكار، بما يعود بالفائدة على الشركات القائمة في لوكسمبورغ ودبي على حدّ سواء".

تطمح "لوكس إنوفيشن" ومدينة دبي للإنترنت من خلال هذا التعاون إلى استكشاف آفاقٍ جديدة للابتكار والتعاون الدولي، حيث تستفيدان من موقع لوكسمبورغ كبوابة إستراتيجية إلى الأسواق الأوروبية ومكانة مدينة دبي للإنترنت وجهةً رائدةً في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية.

وتسهم هذه الشراكة الإستراتيجية في ترسيخ الدور المحوري الذي تضطلع به مدينة دبي للإنترنت في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، من خلال منظومتها المتكاملة التي تضمّ الشركات الناشئة والشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500"، فضلاً عن نخبة من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية مثل "جوجل" و"هواوي" و"آي بي إم" و"مايكروسوفت" و"ميتا" و"أوراكل" و"سيلزفورس" و"سامسونج" و"ساب". كما تضمّ مدينة دبي للإنترنت أكثر من 31 ألف موظف متخصّص وما يزيد عن 20 مركزاً للبحث والتطوير والابتكار.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي للإنترنت تضطلع منذ إطلاقها في عام 1999 بدورٍ محوريٍ في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تضمّ نخبة من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية. وتشير دراسة تقييم الأثر، التي أجرتها هذه الوجهة بالشراكة مع شركة "أكسنتشر" الاستشارية في فبراير 2025، إلى أنّ قيمة مساهمة مدينة دبي للإنترنت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي قد بلغت 100 مليار درهم إماراتي خلال السنوات الـ 15 الماضية.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

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