أبرمت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع "مكتب أبوظبي للصادرات - أدكس" و"بنك أبوظبي الأول" و"ناتيكسيس" للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار" (Natixis Corporate & Investment Banking) اتفاقيةً مشتركة بهدف تقديم الدعم لشركة "ترافيغورا" (Trafigura)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاع السلع، وذلك لتوسيع نطاق استحواذها على السلع غير النفطية الإماراتية المنشأ حول العالم. وتم الإعلان عن إتمام صفقة التمويل خلال حفل توقيع بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" والأطراف المعنية أقيم مؤخراً، في فندق ريكسوس مارينا في أبوظبي.

وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات: "تتماشى هذه الشراكة مع التطلعات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للصادرات، إن هذه التعاون الاستراتيجي بين البنوك والمؤسسات المحلية والعالمية يعزز قدرة الشركات الإماراتية ويوسع نطاق أعمالها للتواجد في مختلف الأسواق العالمية، كما يعد دافعاً قوياً لنمو الصادرات الوطنية، ويسهم في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ موقعها كشريك رئيسي وفاعل في التجارة الدولية". وأضاف سعادته، "أننا ملتزمون بدعم المستهدفات الوطنية الرامية لتنمية الصادرات الإماراتية، واستدامة نمو اقتصادنا الوطني، ومنح الفرص الواعدة للشركات الإماراتية للتنافس والازدهار بأنشطتها التجارية على الساحة العالمية."

من جهتها، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يسرنا في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تسهيل هذا التحالف الاستراتيجي بين «مكتب أبوظبي للصادرات» و«بنك أبوظبي الأول» و«ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار » لتقديم الدعم لشركة «ترافيغورا». وتجسّد هذه الشراكة مناخ الاستثمار المستقر الذي تتمتع به دولة الإمارات، وتنامي تركيزها على القطاعات غير النفطية. وننظر بثقة حيال الانعكاسات الإيجابية لهذه الشراكة على تعزيز القيمة المحلية، وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات كمصدر موثوق للسلع الأساسية على مستوى العالم. وتعكس مشاركة «مكتب أبوظبي للصادرات» و«بنك أبوظبي الأول» و«ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار» في هذه الشراكة حرص «الاتحاد لائتمان الصادرات» على توطيد أواصر التعاون مع هذه الأطراف، بما يشكل أساساً متيناً لتعاونٍ استراتيجي يعود بالنفع على الأطراف كافةً".

وتسلط هذه الشراكة الضوء على التزام "الاتحاد لائتمان الصادرات" بتطوير تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات، وانتشار سلعها غير النفطية على نطاقٍ أوسع حول العالم، وترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد عالمياً للسلع غير النفطية. كما تجسد هذه الخطوة التزام كل من "مكتب أبوظبي للصادرات" و"بنك أبوظبي الأول" و"ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار" بدعم "ترافيغورا" في تأمين السلع الحيوية غير النفطية، مثل المعادن من دولة الإمارات، الأمر الذي يعزز دمج موارد الدولة في منظومة سلاسل الإمداد الدولية.

وفي إطار هذه الشراكة، ستتلقى "ترافيغورا" تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لمدة عامين لتمويل عمليات استحواذها على السلع غير النفطية إماراتية المنشأ، حيث ستكون هذه السلع مخصصة للتصدير وإعادة التصدير، الأمر الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ حيوي في شبكات التجارة الدولية. وتعكس هذه الشراكة بين "مكتب أبوظبي للصادرات" و"بنك أبوظبي الأول" و" ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار " المناخ الاستثماري المتميز في دولة الإمارات، والأهمية الاستراتيجية للقطاعات غير النفطية.

وتحظى "ترافيغورا" بحضورٍ متميز في مجموعة من القطاعات، وتملك خبراتٍ رائدة في تزويد عملائها حول العالم بمنتجات المعادن والفلزات والسلع السائبة. ويؤكد اختيار الشركة الحصول على هذه الموارد من دولة الإمارات التزامها تجاه المنطقة، ويُبرز الأهمية المتنامية للدولة كمصدر للموارد غير النفطية عالية الجودة. وتسهم الشبكة العالمية الواسعة لشركة "ترافيغورا"، ومعرفتها الواسعة بخصائص ومتطلبات الأسواق، وكفاءتها في إدارة سلاسل الإمداد المعقدة، في جعلها إضافة نوعية لمنظومة صادرات دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل جميع المقرضين كمنظمين رئيسيين لعملية الإقراض المشترك، في حين ستتولى " ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار " دور مدير حسابات القروض ومنسق التسهيل الائتماني ووكيل التسهيل الائتماني ووكيل وكالة ائتمان الصادرات. وتضمن هذه المنهجية توافق مصالح البنوك المشاركة، وتساعد في هيكلة وتنسيق عملية التمويل. وتحت مظلة "صندوق أبوظبي للتنمية"، يقدم "مكتب أبوظبي للصادرات" إسهاماتٍ كبيرة في دعم وتمكين الصادرات انطلاقاً من الدولة، ما يعزز الأثر الاقتصادي لهذه الشراكة. ويوفر الحضور المتميز الذي يحظى به «بنك أبوظبي الأول» على الصعيدين الإقليمي والعالمي استقراراً مالياً ومرونة كبيرة للشراكة، ليدعم بذلك المساعي المشتركة الرامية لمساعدة "ترافيغورا" في الحصول على الموارد المالية اللازمة.

وبالإضافة إلى الأدوار الاستراتيجية للمؤسسات المالية، قدمت شركة "ألين أوفري شيرمان ستيرلنغ" (A&O) وشركة "كلايد وشركاه" (Clyde & Co.) استشارات قانونية متخصصة للشراكة الجديدة، حيث ساعدت خبراتهما في تعزيز أسس الشراكة، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية وضمان نزاهة الصفقة بشكل عام.

أفاد السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات: "تأتي هذه الاتفاقية كامتداد لجهودنا المستمرة في توسيع نطاق علاقاتنا الاستراتيجية، بهدف توحيد مبادراتنا الداعمة لتنمية الصادرات الوطنية من خلال توفير حلول تمويلية مرنة وموثوقة. كما أن هذه الشراكة مع البنوك الوطنية والدولية والمؤسسات المالية تعكس التزامنا بتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد على ثقتنا بأن العمل المشترك هو الأساس للنهوض بصادراتنا نحو آفاق جديدة."

وقال ستيفان جانسما، المدير المالي في مجموعة "ترافيغورا": "نثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها «الاتحاد لائتمان الصادرات» في تسهيل التعاون بين «مكتب أبوظبي للصادرات» و«بنك أبوظبي الأول» و«ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار» لتقديم أول عملية تمويل من نوعها لشركة في قطاع تجارة السلع. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية تنامي أهمية دولة الإمارات كمُنِتجٍ للموارد غير النفطية.

بدورها، قالت باربرا ريكاردي، المتحدثة باسم فرع "ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار" في مركز دبي المالي العالمي، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى: "يسعدنا أن نضطلع بدورٍ رئيسي في تنسيق وهيكلة هذه الصفقة التمويلية لدعم جهود شركة "ترافيغورا" لزيادة معدلات تصدير السلع من دولة الإمارات، وهو ما يعزز أيضاً من رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية لتوسيع صادراتها غير النفطية. كما نفخر بكوننا شريكاً موثوقاً لـ «الاتحاد لائتمان الصادرات» منذ بداية صفقة التمويل، حيث قامت فرقنا بتطوير الخبرات والمعارف في إدارة القروض المغطاة من قبل الشركة. وتعزز هذه الصفقة مكانتنا كلاعب رئيسي في المشهد المالي العالمي لقيادة الصفقات الكبرى".

وحول هذه الشراكة قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز دوره الفاعل في دعم الصفقات التي تساهم في نمو قطاع التجارة والاستثمارات العالمية في الدولة. وباعتباره البنك العالمي في دولة الإمارات وأكبر مؤسسة مالية مالكة لشبكة دولية تغطي أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، تمكن بنك أبوظبي الأول من تكريس ريادته في تمويل الأنشطة التجارية الدولية عبر المساهمة في هذه الصفقة المهمة التي ترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتصدير السلع غير النفطية".

ومن خلال جمع هذه المؤسسات المالية معاً لتقديم الدعم لـجهود "ترافيغورا" في تصدير السلع من دولة الإمارات، حققت "الاتحاد لائتمان الصادرات" خطوةً نوعية جديدة في مساعيها الرامية للإسهام في تعزيز القدرات التصديرية للدولة، بما يرسخ من مكانتها كلاعب رئيسي في التجارة الدولية، ويعزز من التنمية الاقتصادية المستدامة فيها.

حول الاتحاد لائتمان الصادرات

"الاتحاد لائتمان الصادرات" هي شركة ائتمان الصادرات الاتحادية الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر للشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين حلولاً مبتكرة لتحفيز التجارة الدولية وتنميتها، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات من ضمنها تأمين ائتمان الصادرات، وتأمين التخفيف من المخاطر، ومعلومات شاملة عن الأسواق، واستراتيجيات التصدير والحصول على التمويل.

وتأسست الشركة في عام 2018 وهي حاصلة على تصنيف "AA-" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وعضو "اتحاد بيرن" الشهير، وعضو منتسب في "تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي"، ضمن مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتطمح "الاتحاد لائتمان الصادرات" لتعزيز الاستدامة والتجارة غير النفطية من أجل تنويع الاقتصاد الإماراتي وزيادة مرونته، وتمكين الشركات من ممارسة التجارة العالمية بأسلوب سهل وميسّر من خلال تقديم حلول ائتمانية فعالة ورؤى سوقية متخصصة.

وتسعى "الاتحاد لائتمان الصادرات" جاهدة لضمان نجاح عملائها، مدفوعةً بالقيم المؤسساتية الرئيسية المتمثلة بالحماية، والتركيز على العميل، والأمانة، والتعاون، والتنافسية العالمية، والابتكار، والاستدامة.

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