الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أبرمت تعاونية الاتحاد، التعاونية الرائدة في مجال تجارة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية المتنّوعة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة حول العالم، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة المقدّمة للعملاء من خلال برنامج "تيكت"، برنامج المكافآت الأول من نوعه من دبي القابضة. يتيح هذا التعاون للمتسوقين في تعاونية الاتحاد إمكانية كسب النقاط واستبدالها بسهولة عبر آلاف المنافذ والعلامات التجارية في دبي.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، وبوريس روسافوف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دبي القابضة، خلال حفل توقيع في مقر تعاونية الاتحاد في الورقاء سيتي مول بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجهتين.

من خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاء تعاونية الاتحاد من كسب نقاط "تيكت" مع كل عملية شراء تتم في أي من متاجر تعاونية الاتحاد الـ 27 في دبي وكذلك من خلال منصة التجارة الإلكترونية وتطبيق تعاونية الاتحاد الذكي.

وفي هذه المناسبة قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: "يحظى برنامج المكافآت تيكت باستحسان شريحة كبيرة من المجتمع في دولة الإمارات، ويأتي توقيعنا لهذه الاتفاقية ضمن التزامنا بإطلاق وتوفير مبادرات وخدمات جديدة لعملائنا، حيث أن شراكتنا مع دبي القابضة وبرامجها الإلكترونية والتكنولوجية تُثْري تجربة التسوق لعملائنا، وتكافئهم بنقاط جديدة يستطيعون الاستفادة منها لاحقاً في عملياتهم الشرائية."

من جانبه قال بوريس روسافوف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دبي القابضة: "لقد أثبت برنامج تيكت نفسه كبرنامج رائد للمكافآت يقدم قيمة رائعة للمجتمع الإماراتي. شراكتنا مع تعاونية الاتحاد تمثِّل محطة بارزة أخرى في رحلتنا المستمرة نحو توسيع نطاق تيكت، حيث تعزز المزايا المتاحة لأعضائنا من خلال دمج التسوق للاحتياجات اليومية في مكافآتهم. نحن سعداء بتقديم هذه المزايا إلى متسوقي تعاونية الاتحاد وترسيخ مكانة تيكت كبرنامج المكافآت المفضل في دولة الإمارات."

يضمن "تيكت"، الذي يعتمد على تكنولوجيا ربط البطاقات البنكية بالبرنامج، أن يحصل المستخدمون على النقاط فوراً عند استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم دون الحاجة إلى حدٍ أدنى للإنفاق. ويمكن استبدال هذه النقاط بسهولة في مجموعة واسعة من مواقع شركاء "تيكت"، مما يخلق تجربة مكافآت متكاملة في جميع أنحاء الإمارات.

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