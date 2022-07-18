· خالد الفلاسي: "قدرات إكس كيوب المتميزة تُعزز إدراج أسهم "تعاونية الاتحاد" في سوق دبي المالي"

دبي: تُعلن "تعاونية الاتحاد" عن تعيين شركة "إكس كيوب" لتقديم خدمة صانع السوق على أسهمها، وذلك في إطار استعداداتها للإدراج في سوق دبي المالي، والمُزمع يوم 18 يوليو الجاري، لتصبح بذلك أول تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُقدم على هذه الخطوة الرائدة.

وستشمل مهام شركة "إكس كيوب" تقديم طلبات وعروض للأسهم المتاحة، وتحديد الأحجام المطلوبة للشراء والبيع، وإيحاد سعر التوازن للسهم، الأمر الذي يسهم في تضييق الفارق بين الطلبات والعروض وتشجيع المزيد من التداول.

وأعرب خالد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد عن سعادته لتمكن التعاونية من جلب القدرات والخبرات المتميزة التي تمتلكها "إكس كيوب"، لتعزيز عوامل نجاح الإدراج الوشيك لأسهم تعاونية الاتحاد في سوق دبي المالي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد السعر المرجعي لسهم "تعاونية الاتحاد" عند 3.9 درهم وبعد تجزئة السهم بواقع 1 إلى 10 (أي أن كل عضو في التعاونية سيحصل على 10 أسهم مقابل كل سهم يملكه). وسيتم تحديد سعر الافتتاح بناءً على طلبات الشراء وعروض البيع خلال جلسة ما قبل افتتاح التداول في اليوم الأول للإدراج.

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