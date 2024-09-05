الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة وطني الإمارات، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتسخير الإمكانيات المتوفرة لديهم من أجل الاستفادة المثلى لكلا الطرفين، وإدارة الاتصال والتواصل بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة، والتعاون لإطلاق ودعم المبادرات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز الهوية الوطنية وثقافة العمل التطوعي بين الشباب وتوفير الفرص لهم للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تساهم في خدمة المجتمع.

ووقع الاتفاقية في مقر إدارة تعاونية الاتحاد بالورقاء سيتي مول كل من الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي، والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، بحضور عدد من المدراء والموظفين من كلا الطرفين.

وأكد محمد الهاشمي بأن التعاونية تحرص على توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع مختلف المؤسسات المجتمعية والوطنية التي لها تأثير كبير في المجتمع، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق وترسيخ علاقة الشراكة فيما بينهم والاستفادة من خبرات جميع الأطراف بكافة المجالات، مما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ويشكل قيمة مضافة للطرفين، لافتاً إلى أهمية هذه الاتفاقية في تشجيع الشباب على التطوع لخدمة الوطن.

ومن جانبه، أعرب ضرار بالهول الفلاسي عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية مع تعاونية الاتحاد، والتي تأتي في إطار توجهات المؤسسة الرامية إلى تفعيل المبادرات الوطنية والمجتمعية لكافة فئات المجتمع وتجسّد حرصها على غرس مقومات الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز القيم الإماراتية بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بين الشباب وأفراد المجتمع. وتوجه الفلاسي بالشكر لتعاونية الاتحاد على جهودهم الرامية إلى دعم جهود المؤسسة الساعية إلى ترسيخ الهوية الوطنية وقيم المواطنة وتمكين الشباب الإماراتي، بما يسهم في رفعة الوطن وازدهاره.

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