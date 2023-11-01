الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة سمايل ترين العالمية، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات وتسخير الإمكانيات المتوفرة لديهم من أجل الاستفادة المثلى لكلا المؤسستين، والترويج والتسويق المتبادل للمشاريع والمبادرات والعمل على تقديم الخدمات بجودة وفعالية عالية.

ووقع الاتفاقية كل من العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد المهندس عبدالله محمد رفيع الدلال، والسيدة عفاف حسين مكي المدير التنفيذي لمؤسسة سمايل ترين العالمية، وذلك في مقر إدارة تعاونية الاتحاد بالورقاء سيتي مول، بحضور الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة الاتصال المؤسسي، والسيد شعيب الحمادي مدير أول قسم الإعلام، والأستاذة هدى سالم مدير أول قسم الاتصال وعدد من موظفي تعاونية الاتحاد.

وأكد العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد بأن التعاونية تحرص على توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع مختلف المؤسسات المجتمعية، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق وترسيخ علاقة الشراكة فيما بينهم والاستفادة من خبرات جميع الأطراف بكافة المجالات، مما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ويشكل قيمة مضافة للطرفين.

بدورها أعربت السيدة عفاف حسين مكي عن شكرها لتعاونية الاتحاد على دعمها للمؤسسة، ودورها المجتمعي الرائد في دعم المؤسسات المجتمعية، موضحة بأن هذه الاتفاقية سيكون لها آثار إيجابية كثيرة على الطرفين، إذ سيحرصون في المؤسسة على دعم مبادرات التعاونية المجتمعية.

تجدر الإشارة إلى أن سمايل ترين هي أكبر منظمة عالمية خيرية تركز على الشفة المشقوقة والحنك المشقوق، عن طريق تمكين المهنيين الطبيين المحليين من خلال التدريب والتمويل والموارد لتوفير الجراحة المجانية والعناية الشاملة للشفة والحنك المشقوق للأطفال على مستوى العالم، كما أنها تقدم حلاً مستداماً ونموذجاً صحياً عالمياً قابلاً للتطوير لعلاج الشقوق، مما يكون له الأثر الكبير في تحسين حياة الأطفال، بما في ذلك قدرتهم على الأكل والتنفس والتحدث، ما يعني النجاح في الحياة دون معوقات.

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