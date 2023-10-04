الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: وقعت تعاونية الاتحاد اتفاقية تعاون مع مستشفى برجيل للجراحة المتطورة، وذلك ضمن أهداف التعاونية في تفعيل المسؤولية المجتمعية، ودعم برامج ومشاريع الرعاية الإنسانية والمجتمعية المحلية، وتوفير خدمات صحية بخصومات متفاوتة لموظفيها وحاملي بطاقات الولاء "تميز" الذهبية والفضية.

ووقع الاتفاقية في مقر إدارة تعاونية الاتحاد بالورقاء سيتي مول، كل من العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد المهندس عبدالله محمد رفيع الدلال، والسيد برونو دسوزا الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية لبرجيل القابضة، وذلك بحضور عدد من مدراء وموظفي الجهتين.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخصومات والمميزات المقدمة من مستشفى برجيل وعياداتها لموظفي التعاونية، وأعضاء برنامج الولاء "تميز" حاملي البطاقات الذهبية والفضية، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية اتباع الأنظمة الصحية والترويج للخدمات الصحية الخاصة بمستشفى برجيل عبر منصات تعاونية الاتحاد الإعلامية والإعلانية المتعددة.

وأكد المهندس عبدالله محمد رفيع الدلال حرص التعاونية على التَوسع في عقد الشراكات الناجحة، إذ أن توقيع الاتفاقية مع "برجيل" لها منافع عديدة تعود بالنفع على موظفي التعاونية والمساهمين وحاملي بطاقات تميز الذهبية والفضية من المتسوقين، حيث تعتبر من أهم الشراكات الاستراتيجية الجديدة مع التعاونية، مشيراً إلى استمرار سعي التعاونية لزيادة الخدمات والمزايا والمنافع التي تقدمها لشركائها الاستراتيجيين، لتعزيز تجربتهم معها وتقديم خدمات استثنائية لهم.

ومن جانبه، قال برونو دسوزا الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية لبرجيل القابضة، إن مثل هذه المساعي التعاونية تعكس التزامنا بخدمة المجتمع. وتابع: نحن نتطلع في برجيل القابضة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات والخبرات المتطورة لدينا في مختلف التخصصات".

#بياناتشركات

- انتهى -