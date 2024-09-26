الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: نظمت تعاونية الاتحاد بالتعاون مع مستشفى الجليلة للأطفال بدبي فعالية بعنوان "عربة السعادة"، بهدف إسعاد الأطفال المرضى المقيمين في قسم أمراض الكلى بالمستشفى، وذلك ضمن مبادرات التعاونية ومسؤوليتها المجتمعية لإسعاد الأطفال المرضى وتقديم الدعم لهم خلال فترة علاجهم، حيث قامت التعاونية بتوزيع هدايا قيمة على الأطفال ممن يتلقون العلاج.

وشهد الفعالية كل من محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، والدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية بالتعاونية، والدكتور عبدالله الخياط المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال، والدكتور علي الحمادي مدير إدارة الشراكة والتخطيط الاستراتيجي بمستشفى الجليلة وعدد من موظفين كلا الجانبين.

وتمثلت الفعالية بتوزيع هدايا على الأطفال المرضى المقيمين بقسم الكلى في المستشفى، حيث تأتي هذه الزيارة والفعالية ضمن مساعي التعاونية في دعم مبادرات مستشفى الجليلة ومكانتها المتفردة التي تحتلها كوجهة ومنشأة صحية مميزة لعلاج الأطفال والتي تجمع بين العلاج والتثقيف الصحي.

وتعقيباً على الفعالية، قال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي للتعاونية إن التعاونية تضع ضمن أولوياتها المشاركة والمساهمة المجتمعية، حيث تعتبر فئة الأطفال المرضى من الفئات المهمة التي يجب التركيز على إسعادها بشكل دائم ومستمر، لافتاً إلى أن مبادرة عربة السعادة تعتبر من الفعاليات المميزة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مستشفى الجليلة للأطفال لإسعاد الأطفال المرضى وإدخال البهجة لقلوبهم خلال فترة علاجهم وإقامتهم في المستشفى، إضافة إلى أهميتها في الاطمئنان على صحتهم ودعمهم معنوياً، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات المجتمعية تعمل على توطيد العلاقات الاجتماعية وتقوية التواصل مع المؤسسات الصحية.

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