الإمارات العربية المتحدة، دبي:أعلن الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد عن إطلاق التعاونية حملتها الترويجية السنوية "العودة للمدارس" تزامناً مع بدء عروض الموسم الدراسي الجديد، حيث خصصت للعودة للمدارس (4) حملات ترويجية، بنسب خصومات تصل إلى 60% على مئات المنتجات والسلع المدرسية، وذلك كجزء من حزمة المبادرات التي تطلقها التعاونية لعملائها في مختلف المناسبات على مدار العام.

وبين بأن التعاونية وفرت للمستهلكين والمتسوقين من جميع الفئات فرصة قيمة لإيجاد كافة مستلزمات العودة إلى المدرسة بأسعار تنافسية ومخفضة في جميع فروعها المنتشرة بإمارة دبي وعبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مثل القرطاسية والإلكترونيات والحقائب المدرسية.

ولفت بأن التعاونية ستقدم عروضه الأسبوعية والشهرية إلى جانب حملات تخفيضات العودة للمدارس، حيث ستشمل العروض تخفيضات تصل نسبتها إلى 60% على منتجات مختارة غذائية وغير غذائية من الأطعمة الطازجة والأساسية، والوجبات الخفيفة والمشروبات، لتوفير تجربة تسوق استثنائية لجميع العوائل.

وقال إن حملات العودة للمدارس هذا العام ركزت على تقديم أفضل قيمة وسعر وجودة للمواد والسلع المشمولة بالعروض، حيث تشمل العروض مئات السلع والمنتجات ضمن حملة "العودة للمدارس" وستتيح الفرصة أمام الأهالي الحصول على كافة اللوازم المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن أهدافها السنوية التي تعكس مدى التزام التعاونية بتعزيز وتطوير تجربة عملائها في التسوق في جميع فروعها المنتشرة في مختلف مناطق إمارة دبي، وإطلاق المبادرات المجتمعية لإسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم.

ولفت بأن حملة العودة للمدارس هذا العام تم اختيار منتجاتها بعناية تامة وستكون استثنائية، لما توفره من سلع مبتكرة للطلبة تتواكب مع متطلبات العمليات التعليمية، وذلك للارتقاء بمستوى الخيارات المدرسية التي تقدمها التعاونية للمستهلكين خاصة الطلبة والمعلمين والمدارس.

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