الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلن الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد عن إطلاق التعاونية حملتها الثالثة "العودة للمدارس" الترويجية تزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، حيث ستبدأ في 22 أغسطس الجاري، بنسبة خصم تصل إلى 60% وخصم إضافي لموظفي الجهات الحكومية في دبي بنسبة 10%، وذلك على مئات المنتجات والسلع الخاصة بمستلزمات المدارس.

وبين أن إطلاق الحملة الثالثة للعودة للمدارس يأتي ضمن أهداف التعاونية لإسعاد المستهلكين من طلبة المدارس وأولياء الأمور وجميع المشتركين في العملية التعليمية وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية لهم.

ولفت بأن الحملة الثالثة "العودة إلى المدارس" تندرج ضمن حملات العودة للمدارس السنوية العامة، والتي خصصت لها التعاونية في هذا العام 4 حملات متنوعة، إذ ارتأت التعاونية إطلاقها على مراحل لتعم الفائدة على الجميع، وإثبات قدرة التعاونية على توفير المستلزمات الأساسية التعليمية بأقل الأسعار المنافسة، وذلك لتعزيز وتطوير تجربة عملائها في التسوق في جميع فروعها المنتشرة في مختلف مناطق دبي.

ولفت بأن الحملة الثالثة "العودة للمدارس" مميزة، لما توفره من سلع وقرطاسية تتواكب مع متطلبات العمليات التعليمية، إذ تشمل تخفيضات على مئات السلع والمنتجات من القرطاسية والإلكترونيات وغيرها من المنتجات الأخرى التي يحتاجها جميع المستفيدين من العملية التعليمية، وذلك للارتقاء المتواصل بمستوى الخيارات التي تقدمها التعاونية للمستهلكين خاصة الطلبة والمعلمين والمدارس، مشيراً إلى أن جميع العروض ستتوفر على الموقع الإلكتروني والمتجر الذكي الخاص بالتعاونية وبإمكان المتسوقين طلبها منه.

وبين بأن التعاونية أطلقت أيضاً ضمن حملاتها الترويجية للعودة للمدارس حملة "اربح رسوم الدراسة"، حيث يمكن للمتسوقين الفوز بقسط دراسي بقيمة 25,000 درهم أسبوعياً ولمدة سبعة أسابيع مقابل إنفاق 100 درهم في أي من فروع تعاونية الاتحاد أو المراكز التجارية التابعة لها أو المتجر الإلكتروني قبل 15 سبتمبر 2024، وذلك حرصاً منها على إسعاد المتعاملين.

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