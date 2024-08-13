الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: استقبلت تعاونية الاتحاد وفداً تركياً مختصاً بقطاع التجارة، ضم رواد أعمال مختصين بالتجارة، وذلك بهدف الاطلاع على الممارسات العالمية التي تتبعها التعاونية في مجال البيع بالتجزئة.

وكان في استقبال الوفد الزائر الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي، ونيلس جرون الرئيس التنفيذي التجاري، حيث قام الطرفين بتبادل الخبرات خلال جلسة حوارية تمت بمقر الورقاء سيتي مول، كما بحثوا سبل التعاون التجاري بين الطرفين للمستقبل القريب.

وضم الوفد الزائر أنور شيلان القنصل العام لجمهورية تركيا بدبي والإمارات الشمالية، وارسوي ارباي من مكتب الملحق التجاري في القنصلية التركية بدبي، ومحمد أمين من مكتب الملحق التجاري في القنصلية التركية بدبي.

وشكر الوفد التركي تعاونية الاتحاد على حسن الاستقبال والفرصة التي تم إتاحتها لهم للتعرف على الآليات المتبعة لديها في إدارة واستيراد المنتجات وأحدث تقنيات التوريد المستخدمة، مؤكدين بأن زيارتهم للتعاونية تأتي ضمن جدول زياراتهم لإمارة دبي، وذلك لفتح آفاق للتعاون بالمستقبل بينهم وبين التعاونية لكون تعاونية الاتحاد تعتبر منصة عالمية من حيث تنوع المنتجات.

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