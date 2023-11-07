الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: حصلت تعاونية الاتحاد على جائزة أفضل حملة إعلانية رقمية لتطبيق إلكتروني، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية لعام 2022 -2023 الذي أقيم مؤخراً بدبي.

ويأتي التكريم تقديراً لجهود الحملة التي خطط لها ونفذها "قسم التسويق" في التعاونية بالتعاون مع شركة فويجين 5، حيث يعتبر هذا الإنجاز دليل على التزام التعاونية بمقاييس ومعايير الابتكار الرقمي والتميز في أسواق تجارة التجزئة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعقيباً على حصول التعاونية على الجائزة، قال نيلس جيراردوس بيتروس جرون الرئيس التنفيذي التجاري في التعاونية، إن هذا الإنجاز يعد بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم أفضل معايير التميز في مجال التسويق الرقمي، مشيراً إلى أن فريق التسويق عمل بشكل متفاني لتنظيم "حملة رقمية" سلسة وسهلة الاستخدام تعمل على تحسين تجربة التسوق للمتسوقين، معرباً عن شكره للقائمين على جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية لهذا التقدير والمتعاملين مع التعاونية على ثقتهم بخدماتها.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة عمليات تحميل التطبيقات الخاصة بتعاونية الاتحاد حققت أهدافها من خلال زيادة عمليات التثبيت والتحميل إلى أكثر من (75 ألف مستخدم) ليصل عدد الأشخاص الذين حملوا التطبيق إلى (186 ألف)، حيث حققت تصنيف التطبيقات رقم 1 في متجر Google Play لفئة التسوق. كما حققت الحملة إجمالي عدد طلبات الشراء (11 ألفًا) و(6.3 ألفًا) تأكيدًا للطلب، بمعدل محادثة (57%).

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