الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكد الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد بأن التعاونية تسعى باستمرار إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والذكية والمبتكرة الخاصة بقطاع تجارة التجزئة، إذ عملت على توفير خاصية جديدة عبر متجرها وموقعها الذكي تتيح للمتسوقين إنشاء المحفظة الإلكترونية الخاصة بهم، وذلك حرصاً منها على زيادة وسائل الدفع لمشترياتهم في منافذ ونقاط البيع في جميع فروع التعاونية الــــ 27 والمنتشرة بمختلف مناطق إمارة دبي.

وأشار إلى أن المحفظة الإلكترونية تتيح للزبون تعبأتها واستخدامها أكثر من مرة في عمليات الدفع، وفي حال إرجاع أي من المشتريات يتم إرجاع المبلغ إلى المحفظة الإلكترونية، إذ تحرص التعاونية على توفير خدمات إلكترونية من شأنها إسعاد المتسوقين وتسهيل عمليات الشراء وتقليل الجهد والوقت.

وكشف البستكي عن مشروع إلكتروني تقوم التعاونية حالياً بتنفيذه، حيث جاري العمل على تحويل بطاقات "الأفضل" الشرائية لتعمل بنظام المحفظة الإلكترونية عبر تطبيق تعاونية الاتحاد، وذلك من خلال إصدار بطاقات "الأفضل" إلكترونيا بدلاً من طباعتها على شكل بطاقات بلاستيكية، لتسهيل الحصول عليها بأي وقت، وتماشياً مع مبادئ تعزيز الاستدامة ومواكبة التطورات الإلكترونية الحاصلة على مستوى الدولة والعالم.

وبين بأن تطبيق التعاونية الذكي يشمل العديد من الميزات لإثراء تجربة المتسوقين وجعلها أكثر مرونة وسهولة، حيث يوجد فيه أكثر من ميزة، أهمها توفير العروض الترويجية بالفيديو، والقدرة على تعديل الطلبات، وقياس رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، وخيار للحصول على بطاقة الولاء "تميز"، وتوفير مواقع كافة الفروع التي تتبع للتعاونية وأماكنها وأوقات عملها، وغيرها من الخدمات الأخرى والعروض الحصرية.

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