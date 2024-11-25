الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة سمايل ترين العالمية، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات وتسخير الإمكانيات المتوفرة لديهم من أجل تحقيق الاستفادة المثلى لكلا المؤسستين، والترويج والتسويق المتبادل للمشاريع والمبادرات والعمل على تقديم الخدمات بجودة وفعالية عالية.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في التعاونية، والسيدة عفاف حسين مكي المدير التنفيذي لمؤسسة سمايل ترين العالمية، وذلك في مقر إدارة تعاونية الاتحاد بالورقاء سيتي مول، بحضور عدد من موظفي الطرفين.

وأكد الدكتور سهيل البستكي أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يجسد حرص التعاونية على بناء شراكات بناءة وفاعلة في المجال الإنساني والخيري، حيث أن التعاونية تؤمن بأهمية حشد الجهود بين المؤسسات المحلية للوصول لأعلى درجات التنسيق لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز جوانب المسؤولية التي تتحملها تجاهه، معرباً عن ترحيب التعاونية بشراكتها مع الجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة، مثمنا دور سمايل ترين العالمية في تعزيز القيم والمبادرات الإنسانية، بما يحقق المزيد من التميز والريادة في العمل الإنساني.

بدورها أعربت السيدة عفاف حسين مكي عن شكرها لتعاونية الاتحاد على دعمها الدائم للمؤسسة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن مثل هذه الشراكات لها نتائج إيجابية على مسيرة العمل الخيري، لذلك تسعى سمايل ترين العالمية لتجديد وعمل المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع شركاءها الاستراتيجيين لتحقيق نجاحات كبيرة في المجالات الإنسانية، موضحة بأن هذه الاتفاقية سيكون لها آثار إيجابية كثيرة على الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن سمايل ترين هي أكبر منظمة عالمية خيرية تركز على الشفة المشقوقة والحنك المشقوق، عن طريق تمكين المهنيين الطبيين المحليين من خلال التدريب والتمويل والموارد لتوفير الجراحة المجانية والعناية الشاملة للشفة والحنك المشقوق للأطفال على مستوى العالم، كما أنها تقدم حلاً مستداماً ونموذجاً صحياً عالمياً قابلاً للتطوير لعلاج الشقوق، مما يكون له الأثر الكبير في تحسين حياة الأطفال، بما في ذلك قدرتهم على الأكل والتنفس والتحدث، ما يعني النجاح في الحياة دون معوقات.

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