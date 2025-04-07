الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: توقعت تعاونية الاتحاد استمرار نمو قطاع التجزئة في إمارة دبي خلال شهر أبريل 2025، مدفوعاً بنهاية عطلة الفصل الدراسي الثاني، واستعداد العائلات للعودة إلى المدارس، إلى جانب عودة الموظفين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وتفصيلاً، أكد شعيب الحمادي مدير أول قسم الإعلام في تعاونية الاتحاد أن مؤشرات الانتعاش التي شهدها القطاع منذ بداية العام لا تزال مستمرة، مع توقعات بزيادة في الإقبال على الأسواق خلال أبريل الجاري، نتيجة ارتفاع الطلب الاستهلاكي وعودة الحياة إلى وتيرتها الطبيعية بعد فترة الأعياد، وبدء العوائل بالاستعداد إلى عودة أبنائهم للمدارس.

وأشار إلى أن الأسواق الاستهلاكية تعمل على رفع قدراتها الاستيعابية، لتلبية الطلب المتزايد على المستلزمات المدرسية والاحتياجات الأساسية للعائلات والموظفين، وذلك تزامناً مع العروض الموسمية التي تطلقها العديد من العلامات التجارية والمراكز التجارية.

وتوقع أن تحقق مبيعات التجزئة خلال أبريل نمواً بنسب متفاوتة ومتزايدة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة، مدفوعة بتحسن حركة الشراء، وزيادة الزوار للمراكز التجارية، والتوسع في حملات العروض والتخفيضات التي تستهدف تلبية احتياجات العودة إلى المدارس والحياة العملية.

وبين أن مراكز التسوق والمتاجر تبذل جهوداً كبيرة لتقديم تجارب تسوق مميزة، تجمع بين الترفيه والتفاعل مع العلامات التجارية، بهدف الحفاظ على ولاء العملاء، واستقطاب مزيد من المتسوقين خلال هذه الفترة التي تشهد حركة اقتصادية نشطة، لافتاً إلى أن التعاونية خصصت لشهر أبريل 8 حملات ترويجية تشمل تخفيضات على 3000 منتج غذائي وغير غذائي، وذلك لتلبية طلبات المتسوقين من جميع الفئات المجتمعية مع مراعاة التنوع الثقافي بإمارة دبي.

ولفت إلى أن المنافسة القوية بين المنافذ تشكّل تحدياً للجميع، لكنها في الوقت نفسه تعود بالنفع على المستهلك من خلال تنوع العروض وتحسين جودة الخدمات، فيما تسعى منافذ البيع إلى توفير بيئة متكاملة تجمع بين التسوق والراحة والأنشطة الترفيهية المناسبة للعائلات.

ودعا الحمادي جميع منافذ البيع إلى استغلال هذه الفترة المهمة لتقديم حلول تسويقية مبتكرة، تعزز من ثقة المستهلكين وتدفعهم نحو الإنفاق الواعي، خاصة في ظل استعداد العائلات للعودة إلى الروتين اليومي بعد انتهاء إجازات الفصل الدراسي الثاني.

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