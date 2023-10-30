أعلنت شركتا عجمان القابضة وملك إنترناشيونال عن تعاون مشترك بينهما لتوسيع أعمال الإنشاءات والرياضة والأعمال ذات الصلة عالميًا مما سيرى زيادة تصدير منتجات ألوبوند المصنعة في الإمارات العربية المتحدة، كما سيشهد توسع تي10 كريكت ليغ ذو الجذور الإماراتية عالميًا في السنوات القادمة.

قال سمو الشيخ عبد العزيز آل نعيمي رئيس مجلس إدارة شركة عجمان القابضة: "نحن ملتزمون بالتأكيد بضمان تجاوز هذا التعاون للحدود التقليدية، ووضع معيار للشراكات الناجحة في المنطقة والمسرح العالمي. وستسهم جهودنا المشتركة ليس فقط في تمكين الوجود المحلي لكل من تي 10 ليغ وألوبوند، بل أيضاً في قيادة ديناميكيتهما إلى أراض عالمية جديدة".

وقال السيد شاجي أول ملك، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ملك إنترناشيونال: "هذا التعاون ليس مجرد اتحاد لكيانين، بل اتحاد تكاملي يهدف إلى خلق تجارب متحولة عالميا من خلال تي10 كريكت ليغ المرموقة ومجموعة منتجات ألوبوند المشهورة".

في خطوة استراتيجية واعدة بإثراء الأسواق الدولية بعروض عالية الجودة، دخلت شركة ملك إنترناشيونال، وهي مجموعة متميزة تتمتع ب 40 عامًا من إرث الابتكار والتميز، في مشروع مشترك استثنائي مع شركة عجمان القابضة بقيادة سمو الشيخ عبدالعزيز آل نعيمي. تمثل هذه الشراكة منعطفًا رئيسًا في التوسع الدولي لكيانين معروفين بتأثيرهما الدائم في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

أعرب السيد شاجي أول ملك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ملك إنترناشيونال، وهي شركة رائدة حاصلة على جوائز وطنية، والمعترف بها كواحدة من أفضل 10 مجموعات بحسب تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط، عن حماسه لهذا الشراكة المشتركة.

وأضاف "هذا التعاون ليس مجرد اتحاد لكيانين، بل اتحاد تكاملي يهدف إلى خلق تجارب متحولة عالميا من خلال تي10 كريكت ليغ المرموقة ومجموعة منتجات ألوبوند المشهورة".

كما أن هذه الشراكة توضع الشركتين في موقع استراتيجي للاستفادة من خبراتهما وشبكاتهما ومواردهما المشتركة. فسوف تعزز النفوذ المحلي والدولي لشركة عجمان القابضة تحت رعاية سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد آل نعيمي بشكل كبير من نطاق مشاريع ملك إنترناشيونال الرائدة.

يشكل تي10 ليغ كريكت، وهو حدث كريكتي مشهور أثار اهتمام العالم، جانبًا محوريًا من جوانب هذا التعاون. ومن خلال هذه الشراكة، من المقرر أن يتجاوز الليغ مستوياته الدولية الجديدة ليحظى باعتراف دولي أوسع، كما سيعزز من رؤية الرياضة ويوفر تجارب كريكيتية لا مثيل لها للجماهير العالمية.

علاوة على ذلك، ستروج الشراكة المشتركة بقوة لمجموعة منتجات ألوبوند، العلامة التجارية الرائدة لمجموعة ملك إنترناشيونال وأكبر مصنع عالمي لألواح الواجهات المعدنية المركبة. ومع الدعم القوي من شركة عجمان القابضة، تكون ألوبوند في وضع مناسب للنمو الملحوظ، حيث ستستهدف أسواقًا جديدة وتعزز مكانتها كرائد في مواد البناء.

وأشار سمو الشيخ عبد العزيز آل نعيمي قائلًا: “نحن ملتزمون بالتأكيد بضمان تجاوز هذا التعاون للحدود التقليدية، ووضع معيار للشراكات الناجحة في المنطقة والمسرح العالمي. وستسهم جهودنا المشتركة ليس فقط في تمكين الوجود المحلي لكل من الليغ وألوبوند، بل أيضا في قيادة ديناميكيتهما إلى أراض عالمية جديدة".

تعتبر هذه الشراكة شاهدًا على الرؤية المشتركة بين مجموعة ملك إنترناشيونال وعجمان القابضة - وهي الابتكار والإلهام والقيادة. وفي سبيل هذا المشروع المشترك، يهدفان إلى تعزيز النمو الاقتصادي والإثراء الاجتماعي، كما رفع مكانة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الدولي.

تمتلك مجموعة ملك إنترناشيونال مصانع إنتاج لمنتجات ألوبوند وعمليات في آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كما تتمتع بشبكة مبيعات تضم أكثر من 100 بلد حول العالم.

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حول مجموعة ملك إنترناشيونال

تعد مجموعة ملك إنترناشيونال مجموعة شركات متعددة الجنسيات ذات مصالح أعمال متنوعة في التصنيع والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والعقارات والرياضة. ومقرها الرئيس في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد الشركة لاعبًا رئيسًا في المنظور التجاري العالمي، وتلتزم بالابتكار والتميز.

كما أنها الذراع الدولية لمجموعة ملك القابضة التي لديها مصالح أعمال متنوعة في تصنيع منتجات ألوبوند المعدنية المركبة والتصميم والإنشاء الداخلي والخارجي وصناعة البلاستيك وتوليد الكهرباء وطلاء الألمنيوم والطاقة الشمسية.

وتمتد الشركة مع مقرها الرئيس في حمرية - شارقة بالإمارات العربية المتحدة إلى أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وتركيا والهند والشرق الأوسط. كما تطور العلامة التجارية الرائدة لمجموعة ملك القابضة "ألوبوند الولايات المتحدة" لتصبح أكبر علامة تجارية للمنتجات المعدنية المركبة في العالم مع عمليات في 11 دولة وبلوغ أسواق 90 دولة.

كما تمتلك وتدير مجموعة ملك القابضة مجموعة مكونة من 14 شركة تحت قيادة الرئيس نواب شاجي أول ملك المقيم في الشرق الأوسط منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتتبع المجموعة فلسفة الشراكة الاستراتيجية ودخلت بنجاح في شراكات مشتركة قوية في جميع أنحاء العالم.

حول ماركة ألوبوند الولايات المتحدة

تعتبر ألوبوند الولايات المتحدة ماركة عالمية لألواح الواجهات من الألمنيوم المركب (أيه سي بي)، طورت في الأصل من قبل شركة التكنولوجيا المعمارية الأمريكية إنك (إيه بي تي أي) في روكفورد، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة من قبل إيروكون لصناعة البناء، وهي شركة تابعة لمجموعة ملك القابضة. وبموجب اتفاقية بيع بين إيه بي تي أي ومجموعة ملك عام 2004، تم استحواذ مجموعة ملك في الإمارات على العلامة التجارية وحقوق التصنيع. وحاليًا تمتلك مجموعة ملك العالمية حقوق تصنيع وتوزيع ماركة ألوبوند الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

بدأت قصة نمو ماركة ألوبوند مع خطة توسع رئيسة في الإمارات العربية المتحدة مع ثلاث قواعد إنتاجية مكونة من 6 خطوط إنتاج وخط طلاء معدني واحد، ما يجعل المنشأة اليوم ربما أكبر قاعدة إنتاجية فردية في العالم بطاقة إنتاجية تفوق 8 ملايين متر مربع. كما أقامت مجموعة ملك القابضة، ضمن خطة توسع استراتيجية، مصنع ألوبوند أوروبا في صربيا بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون متر مربع، بهدف الاستفادة من الأسواق الأوروبية المتمركزة والبالغ عددها 40 دولة مع روسيا والدول المجاورة.

حول شركة عجمان القابضة

تعد شركة عجمان القابضة شركة استثمارية مرموقة تضم محفظة واسعة من الأعمال والمشاريع الناجحة. وتقود الشركة برؤية سمو الشيخ عبد العزيز آل نعيمي البصيرة، دورًا حيويًا في تعزيز التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.