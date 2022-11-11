القاهرة : وقعت شركة تطوير مصر-إحدى الشركات العقارية الرائدة- مبادرة المجتمعات المستدامة في مصر بعنوان "البناء من أجل حياة أفضل"- وذلك في إطار شراكة مع UN Global Compact- وبالتعاون مع شركة DCarbon. وذلك على هامش مشاركة "تطوير مصر" بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.



تهدف شركة تطوير مصر من الانضمام لمبادرة المجتمعات المستدامة، إلى دعم الجهود الرامية للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الشركة لبناء مجتمعات ذكية ومستدامة في مشروعاتها المتنوعة تستهدف ترشيد الطاقة والموارد الطبيعية.



في السياق ذاته شارك الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بجلسة نقاشية تحت عنوان تحقيق المرونة وتوفير الموارد المتجددة بالمنطقة الزرقاء بقمة المناخ COP 27، بمشاركة ساندا أوجيامبو، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة وعدد من أبرز ممثلي المنظمات الدولية.

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