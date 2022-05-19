توقع اليوم تطوير مصر اتفاقية مع شنايدر إلكتريك لتوفير تقنيات رقمية تساهم في تطوير وإدارة المشاريع العقارية لبناء المدن المستدامة والذكية

القاهرة، مصر: في إطار جهودها لدعم التحول الرقمي وإنشاء المدن الذكية، وقعت شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة في إدارة الطاقة والتحول الرقمي والأتمتة، اتفاقية مع شركة تطوير مصر، أحدي كبري الشركات العقارية المصرية، وذلك لاستخدام منصة iTWO منSoftware RIB، والتي تقدمها شنايدر إلكتريك كأفضل حلول البناء وإدارة المشاريع الذكية في القطاع العقاري. وتمكّن الشراكة الجديدة تطوير مصر من دمج التقنيات الرقمية المتطورة بمشروعتها الحالية - وهم مشروع المونت جلالة بالعين السخنة وفوكا باي ودي باي بالساحل الشمالي وبلومفيلدز بمستقبل سيتي بالقاهرة - بالإضافة الى المشاريع المستقبلية باستخدام خبرات وحلول شنايدر إلكتريك، ما يجعلها أول مطور عقاري يستخدم تلك المنصة المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مشاريعها العمرانية.

وتأتي اتفاقية شنايدر إلكتريك مع شركة تطوير مصر على هامش قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تُقام في مدينة دُبي الإماراتية يومي 18 و19 مايو الجاري، بحضور قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا وصناع القرار الحكوميين لمناقشة كيفية الاستفادة من حلول التحول الرقمي والبرمجيات الذكية والمساهمة في مستقبل خالي من التلوث ومستدام.

وتعمل منصة iTWO على ربط عملية البناء في العالمين الافتراضي والحقيقي، فيما يشبه المُحاكاة لدورة حياة المشروع بالكامل، وذلك من خلال إتاحة نموذج معلومات البناء الخماسية الأبعاد5D BIM ، وهو ما يوفر للعملاء نظرة افتراضية على الموارد المطلوبة والتكلفة والتقدير الزمني المتوقع أثناء تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والمدن الذكية، مما يجعل عملية البناء أكثر إنتاجية واستدامة وأرخص من حيث التكلفة ويساعد شركات التطوير العقاري على الالتزام بالجداول الزمنية المُحددة ومواعيد التسليم.

وتمكن المنصة من دمج البيانات الخاصة بعمليات البناء والتشغيل مع مصادر البيانات الأخرى، لإصدار تقييمات وتقارير خاصة بالمشروع، كما توفر لوحة المعلومات التفاعلية عرض لمقاييس رئيسية من زوايا ومستويات وتفاصيل مختلفة، وتحليل لمؤشرات الأداء الرئيسية، لمساعدة المهندسين الإنشائيين على اتخاذ القرارات اللازمة.

وتعليقًا على ذلك أوضح فؤاد زايد، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية في مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، أن: "التعاون بين شنايدر إلكتريك وتطوير مصر يهدف إلى تعزيز عملية التحول الرقمي وإنشاء المدن الذكية، وذلك من خلال منصة واحدة تساهم في توفير البيانات،" وأضاف: "منصة iTWO أحد الحلول التقنية التي تقدمها شنايدر إلكتريك لتوفير التكلفة وزمن تنفيذ المشروع، حيث تقوم، باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعمل نماذج للمُحاكاة للمشروع المراد تنفيذه، ما يجعل عملية تخطيط البنية التحتية لشبكات الطرق والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، عملية سهلة التنفيذ."

وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: "في ظل عالم متطور يعيش عصر الميتافيرس أصبح للعالم الافتراضي دورًا في دراسة المشروع بشكل متكامل قبل تنفيذه،" مشيرًا إلى أن: "عملية إتاحة نموذج معلومات البناء خماسية الأبعاد 5D BIM، وفر لنا نظرة افتراضية تشبه الواقع للمشروعات العقارية التي نقوم بها، مكنتنا من دراسة موقع المشروع والبنية التحتية وكل ما يتعلق بتخطيط المشروع.

وأكد الدكتور شلبي" يأتي هذا التعاون تماشياً مع استراتيجيتنا لبناء مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة توفر جودة حياة لعملائنا وساكني مشروعاتنا .

جدير بالذكر أن التعاون بين شركتي شنايدر إلكتريك وتطوير مصر يأتي استثمارًا للتعاون الناجح الذي بدأ فيما بينهما في عام 2019 في عمليات تخطيط وتطوير البنية التحتية الذكية لمشروعات الشركة باستخدام منصة EcoStruxure الخاصة بشنايدر إلكتريك

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حول شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة.

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حول تطوير مصر

تأسست شركة تطوير مصر عام 2014 وهي شركة تطوير عقاري مصرية مساهمة يعتمد نموذج أعمالها على التكامل الرأسي لكافة المجالات العقارية ورؤية طموحة لخلق مجتمعات ذكية ومستدامة وسعيدة. قائمة علي الابتكار، والاستدامة، والجودة العالية، وخلق قيمة مضافة لعملائها والسوق العقاري المصري، تطور الشركة حالياً 4 مشروعات كبرى في مراحل تطوير وتخطيط متنوعة هي: مشروع "المونت جلالة" الحائز على جوائز متميزة ويقام على مساحة تصل لحوالي 545 فدان، ومشروع فوكا باي في الساحل الشمالي على مساحة 220 فدان ، و"مشروع بلومفيلدز" وهو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سيتي ويُقام على مساحة 415 فدان ويتضمن 90 فدان مخصص ليصبح منطقة تعليمية، وأحدث مشروعاتها "دي باي" وهو مشروع سياحي ترفيهي يقام علي مساحة 200 فدان في منطقة الضبعة بالساحل الشمالي.

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