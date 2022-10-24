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نالت جزيرة الجبيل وليد للتطوير الجائزتين عن مشروع جزيرة الجبيل وواجهته البحرية ضمن فئتي "التطوير العقاري متعدد الاستخدامات" و"التطوير السكني: أكثر من 20 وحدة" خلال الحفل المرموق الذي أقيم في دبي.
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت جزيرة الجبيل عن فوزها ضمن جوائز العقارات الأفريقية والعربية 2022-2023، حيث حازت الشركة على جائزة "التطوير العقاري متعدد الاستخدامات" للواجهة البحرية وجائزة من فئة 5 نجوم ل"التطوير السكني: أكثر من 20 وحدة" في مشروع جزيرة الجبيل.
علماً بأن لجنة التحكيم المسؤولة عن التقييم بالجائزة ضمت أكثر من 90 خبيرًا في هذ القطاع، قد أشادت بالأداء الاستثنائي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وأكدت على أن الشركة حققت معايير عالية ضمن مختلف الفئات التي تركز على التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والالتزام بالاستدامة.
وباعتبار أن جوائز العقارات الأفريقية والعربية تمثل أكبر برنامج مرموق ومعروف على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، فإنها تهدف إلى منح التقدير المناسب للتميّز وضمان أعلى المعايير في قطاع العقارات.
وكان كل من المهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات في جزيرة الجبيل ، والدكتور عدنان الساحلي، مستشار وعضو مجلس إدارة ليد للتطوير ،قد مثّلا شركة جزيرة الجبيل للاستثمار خلال الحفل، حيث تسلّما الجوائز ضمن الحفل الذي أقيم في منتجع حبتور جراند في دبي يوم 6 أكتوبر.
ومن المتوقع البدء بتسليم المشروع الفاخر منخفض الكثافة بحلول منتصف عام 2024 ليكون وجهة بارزة للحياة العصرية في العاصمة أبوظبي.
وفي تعليق له على الفوز بالجوائز، قال المهندس عبدالله سعيد الشامسي: "إن هذا التكريم الذي حصلنا عليه في حفل توزيع جوائز العقارات الأفريقية والعربية يعد شهادة على العمل الرائع الذي أنجزناه حتى الآن في جزيرة الجبيل وعلى المكانة التي وصلنا إليها باعتبارنا واحدة من أكثر المجتمعات تطوراً، ، كما نؤكد على استمرار أعمال التطوير في الجزيرة حتى تصبح وجهة مجتمعية وسكنية مُصممة وفق أعلى معايير الجودة.
وأضاف: "مع تحقيق هذا الإنجاز المهم، فإننا نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل وتحقيق النجاحات المستمرة، والقيام بالدور الملقى على عاتقنا في بناء مستقبل أفضل من شأنه أن يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، إلى جانب مواءمة جهودنا مع أهداف الاستدامة التي اعتمدتها الدولة، لضمان أن تكون الجزيرة موقعاً صديقاً للبيئة".
تقع الواجهة البحرية، وسط المناظر الطبيعية الخلابة المحاطة بالمشهد الساحر لأشجار القرم، وتنوع الحياة البرية في العاصمة الإماراتية، وتتألف من 41 وحدة تاون هاوس ذات تصاميم أنيقة وراقية تتيح لسكان الجزيرة أسلوب حياة مريح وهادئ، بطابقين أو ثلاث طوابق.
يضم مشروع جزيرة الجبيل مجموعة فاخرة من ستة قرى سكنية تقع بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات. ويتميز المشروع بموقعه المذهل وسط الجمال الطبيعي الأخاذ والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ويمتد على مساحة تزيد على 5000 هكتار، وعند انتهائه سيوفر لجميع المقيمين فيه وسائل الراحة والرفاهية، حيث من المخطط أن يشكل إضافة مميزة للمشهد السكني في إمارة أبوظبي لجميع عشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة.
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حول جزيرة الجبيل:
يتضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، الذي تتولى تنفيذه وإدارته شركة ليد للتطوير – LEAD Development ، بناء مجموعة من القرى المتطورة التي تقع بين جزيرتي ياس والسعديات، والتي من المخطط أن تصبح متنفساً رائعاً لمحبي المناظر الطبيعية الخلابة وسط التنوع البيولوجي لأشجار القرم.
يتضمن المشروع مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي وعيادات متخصصة.
لمعرفة المزيد عن جزيرة الجبيل يمكن زيارة الرابط: https://www.jubailisland.ae/
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حول شركة ليد للتطوير:
ليد للتطوير هي شركة تطوير عقاري رائدة متخصصة في مجال تصميم وتنفيذ المخططات الرئيسية متعددة الاستخدامات للمشاريع العقارية.
تقدم ليد للتطوير رؤى استثنائية عبر مجالات متنوعة تضم مستقبل المشاريع، والنمذجة المالية، وتخطيط الاستدامة، والتصميم، والبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق.
أكملت ليد للتطوير بالسابق بناء حد السعديات ، واوتيل الوالدروف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي ، وعدد من الأبراج المكتبية. حاليا ، تعمل الشركة على تطوير جزيرة الجبيل في أبو ظبي ، وهو مجتمع فاخر متعدد الاستخدامات تبلغ ميزانيته 10 مليار درهم إماراتي.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://leaddevelopment.ae
تطوير جزيرة الجبيل للمرحلة الأولى يحصد جائزتين مرموقتين ضمن جوائز العقارات العربية
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