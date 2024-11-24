دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "سيكيور دومينز"، أول منصة للأمن السيبراني السحابي في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا والمتخصصة في أمان نظام أسماء النطاقات (DNS)، عن إطلاق عملياتها في الشرق الأوسط. كشركة متخصصة في الأمن السيبراني القائم على السحابة، تساعد "سيكيور دومينز" المؤسسات على حماية مستخدميها وبياناتها وتطبيقاتها من التهديدات المتقدمة. وتعد الشركة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا التي تقدم خدمات أمان DNS القائمة على السحابة عبر منتجها الرائد . DNS Armor

وقال وسام سعد الدين، الشريك المؤسس لشركة "سيكيور دومينز": "يعد أمان ال DNS جزءًا حاسمًا في مشهد الأمن السيبراني اليوم نظرًا لدوره الأساسي في منع الهجمات الإلكترونية. يمثل إطلاق عملياتنا خطوة هامة في التزامنا بإعادة تشكيل صناعة الأمن السيبراني والتكنولوجيا في منطقة الخليج عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. نحن منظمة تركز على العملاء بالكامل ونسعى لتقديم القيم الأساسية المتمثلة في تقليل المخاطر السيبرانية وزيادة الإنتاجية وتحسين التكلفة مع الحفاظ على الامتثال."

وأضاف محمد التنبكجي، الشريك المؤسس لشركة "سيكيور دومينز": "مع تحول المؤسسات في المنطقة نحو التحول الرقمي واعتماد تقنيات ناشئة مثل SD-WAN والحوسبة السحابية، تتسع دائرة تعرضها للتهديدات السيبرانية. مما يجعل الأجهزة المتصلة والشبكات أكثر عرضة لمجموعة واسعة من الهجمات. نحن حريصون لتقديم خبرتنا وحلولنا المتقدمة لمساعدة المؤسسات على حماية عملياتها من التهديدات السيبرانية المتطورة. كما نتطلع لدعم رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل رقمي أكثر أمانًا."

مع استخدام 90٪ من التهديدات السيبرانية لنظام أسماء النطاقات (DNS) كجزء من سلسلة الهجوم السيبراني، يتميز منتج DNS Armor كخط دفاع أول حيوي للشركات. يجمع DNS Armor بين معلومات التهديدات المتقدمة وأمان DNS المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يقوم بشكل استباقي بحظر النطاقات الضارة، والكشف عن نفق DNS، ومنع تسرب البيانات عبر ال. DNS يمكّن المؤسسات من تبني نهج استباقي للأمن السيبراني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) للتصدي للتهديدات المتطورة وحماية البيانات الحساسة من خلال جدار الحماية القائم على ال DNS

تم تصميم DNS Armor لدعم مقدمي الخدمات المدارة MSP مع مرونة وقابلية توسع متعددة المستوياتMulti Tenancy ، مما يسمح لفِرق تقنية المعلومات بحماية المؤسسة في أي وقت ومن أي مكان مع الالتزام بسياسات الأمان. يعمل نظام DNS Armor بشكل كامل عبر 25 مراكز بيانات موزعة استراتيجيًا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يتيح الوصول العالمي وتقديم الخدمات.

تتبنى شركة "سيكيور دومينز" خارطة طريق استراتيجية لتعزيز وتوسيع منصتها بسرعة، مع التركيز على إضافة قدرات وأدوات متقدمة للأمن السيبراني. هذا التطور سيمكن الشركة من خدمة عملائها في المنطقة بشكل أفضل، وتلبية الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني الشاملة في مختلف الصناعات.

كجزء من استراتيجيتها لدخول السوق، تهدف "سيكيور دومينز" إلى توسيع شبكة القنوات الخاصة بها من خلال استقطاب وتفعيل وتنسيق الشراكات مع الموزعين والشركاء في الإمارات والسعودية وقطر، ثم توسيع عملياتها لاحقًا إلى دول أخرى في الشرق الأوسط. يعد تفعيل القناة وتطويرها عاملًا رئيسيًا لنمو الشركة ولنجاح عملائها.

يقع المقر الرئيسي لشركة "سيكيور دومينز" في الإمارات العربية المتحدة، مما يضعها في موقع مثالي لتقديم تغطية شاملة ودعم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

عن شركة سيكيور دومينز:

تأسست شركة "سيكيور دومينز" بهدف تقديم خدمات الأمن السيبراني القائمة على السحابة بشكل نوعي. وهي أول شركة في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا تقدم خدمات جدار حماية نظام أسماء النطاقات (DNS)قائم على السحابة عبر منتجها الرائد "DNS Armor" الذي يتميز بخصائص أمان فريدة من نوعها وواجهة استخدام سهلة، مما يجعله قابلًا للتخصيص بالكامل لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل. يضمن تصميمه المرن والقابل للتطبيق على نطاق واسع تنفيذه وتوسيع نطاقه بكفاءة وفقًا للمتطلبات المحددة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

http://www.secure-domains.org

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سناء اللبابيدي sana@oakconsulting.biz|

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