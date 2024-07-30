دبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت شركة امسان اكسيسبل للسياحة، الشركة الرائدة في مجال السياحة الشاملة للمسافرين الصم وضعاف السمع، "السفر مع بوفا"، وهو مشروع مخصص لتقديم جولات إرشادية يتم إجراؤها بالكامل بلغة الإشارة. يمثل هذا المشروع الرائد علامة فارقة في مجال السياحة الشاملة ويتم إطلاقه من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي وجهة رئيسية لشركة امسان اكسيسبل للسياحة.

يستفيد كل من قطاع السياحة والمسافرين الصم من مشروع "السفر مع بوفا"، الذي يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم مشروع "السفر مع بوفا" جولات إرشادية فريدة حول العالم، بقيادة فولوديمير بوزكو، المعروف أيضًا باسم بوفا، وهو مرشد سياحي أصم يتمتع بأكثر من 15 عامًا من الخبرة. قاد بوفا سياحًا من مختلف البلدان باستخدام لغة الإشارة الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، ودول رابطة الدول المستقلة وغيرها، ويتمتع بمعرفة واسعة بالوجهات الأوروبية والجزر الساحرة وبلدان جنوب شرق آسيا. نظم بوفا جولات طويلة مشتركة حيث يمكن للمسافرين زيارة بلدان متعددة في رحلة واحدة. سينضم إلى بوفا مرشد آخر خبير، دميترو، الذي زار أكثر من 50 دولة ويتفهم احتياجات السياح الصم.

تتمثل الرؤية الأساسية وراء مشروع "السفر مع بوفا" في توفير تجارب سفر ميسرة لمجتمع الصم، وكسر الحواجز والسماح للمسافرين بالاندماج في ثقافات مختلفة من خلال لغة الإشارة. وفي حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الوجهة المفضلة، فإن المبادرة ستعرّف السياح أيضًا على وجهات أخرى متنوعة. يلبي هذا المشروع الطلب المتزايد على الجولات الشاملة من خلال الاستفادة من المتخصصين والتكنولوجيا المتقدمة والالتزام بصياغة تجارب لا تُنسى للسياح الصم، ومعالجة الخسارة العالمية البالغة 150 مليار دولار أمريكي بسبب إهمال السياحة الميسرة.

علق أليكس كولتسوف، الرئيس التنفيذي لشركة امسان اكسيسبل للسياحة، قائلًا: " بخدمة أكثر من 430 مليون شخص يعانون من فقدان السمع، فإن إطلاق مشروع "السفر مع بوفا" سيضع معايير جديدة في السياحة الميسرة ولن يلبي فقط توقعات المسافرين الصم، بل سيتجاوزها أيضًا". في العام الماضي، انضم أكثر من 170 سائحًا إلى جولاتنا في دبي، ولدينا بالفعل 66 آخرين من المقرر انضمامهم للجولات القادمة في المدينة، والمزيد قادم قريبًا. يؤكد هذا المشروع على التزامنا بالشمولية والتبادل الثقافي، ونعتقد أنه سيخلق تأثيرات دائمة في صناعة السفر."

يعزز مشروع "السفر مع بوفا" الاستقلالية والتمكين بين المسافرين الصم، ويشجع صناعة السفر على مراعاة احتياجات مجتمع الصم. كما أنه يسد الفجوة بين مجتمعات الصم والسامعين، مما يحقق التفاهم والاحترام المتبادل. تخطط شركة امسان اكسيسبل للسياحة لتوسيع عروض جولاتها لتشمل لغات إشارة إضافية ووجهات جديدة بناءً على طلب السياح. وتعمل الشركة أيضًا على إنشاء جولات للأفراد ذوي الإعاقات الأخرى، مما يضمن تجارب عالية الجودة. وتخطط شركة امسان اكسيسبل للسياحة أيضًا لاستضافة مهرجان الصم في دبي في ديسمبر 2024، مما يعزز التزامها بالسياحة الشاملة.

وأضاف فولوديمير بوزكو، مرشد سياحي خبير للصم في شركة امسان اكسيسبل للسياحة "أنا متحمس للغاية للعمل مع شركة امسان اكسيسبل للسياحة وأن أكون جزءًا من شركة رائدة في السياحة الخاصة بالصم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. تم اختيار الوجهات القادمة لأهميتها الثقافية الغنية والمعالم الفريدة التي تقدمها، مما يجعلها مثالية لرحلات سفر غامرة وميسرة للأفراد الصم. يشرفني قيادة الجولات لهذه الفرصة النادرة بالكامل من خلال لغة الإشارة، للتواصل مع المسافرين الصم من جميع أنحاء العالم، وإنشاء مجتمع، وتزويدهم بذكريات لا تُنسى".

تشمل الوجهات السياحية الأولية مشروع "السفر مع بوفا" دولاً أوروبية واليابان. تشمل الجولات القادمة حجوزات جماعية في جزر الكناري في أغسطس، وماديرا وجزر الأزور في سبتمبر، وجولة مشتركة في البرتغال وإسبانيا في سبتمبر، وجولة مشتركة في مصر والأردن في أكتوبر ونوفمبر بناءً على الطلب الشائع. ومن المقرر القيام بجولة إلى بالي في مارس 2025 أيضًا. وستتم قريبًا إضافة وجهات إضافية، مثل فنلندا وتايلاند وألمانيا واليابان.

حول شركة امسان اكسيسبل للسياحة

شركة امسان اكسيسبل للسياحة هي أول شركة إدارة وجهات سياحية مقرها في دبي ولندن، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تعزيز نظام سياحي شامل مخصص للأفراد الصم والأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع. ومع سمعتهم القوية في الصناعة، فهم معروفون بخبرتهم في مجال السفر الميسر لمجتمع الصم ومعرفتهم العميقة بالمنطقة. ومن خلال الشراكات الإستراتيجية مع قطاعات الأعمال، تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك دعم التأشيرات، والمساعدة في التنقلات، ومجموعة واسعة من الفنادق الميسرة، ومجموعة جذابة من الجولات والرحلات الفريدة. علاوة على ذلك، تفتخر شركة امسان اكسيسبل للسياحة بتنظيم باقات جولات سياحية جذابة وشخصية، مما يوفر للمسافرين تجارب لا تُنسى.

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