أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة بريسايت العالمية الرائدة في مجال تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي اليوم عن إطلاق بريسايت سينرجي Presight Synergy، منصّة البيانات والذكاء الاصطناعي المصمّمة خصيصًا للمؤسسات، والهادفة إلى توحيد إجراءات إدارة البيانات وتحليلات الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، وتمكين استفادة المؤسسات من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

تمّ تطوير منصّة البيانات والذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد؛ بريسايت سينرجي، محلياً وهي مُصمّمة لدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتبسيط تنفيذ الاستخدامات المتنوّعة في قطاعات الأعمال.

في عالم التكنولوجيا اليوم، يواجه مدراء أقسام المعلومات والبيانات تطورات متلاحقة. للبقاء في ساحة المنافسة، يضطرّ هؤلاء إلى الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي المجزّأة وأنظمة البيانات المنعزلة والبائعين المتعدّدين. ويؤدي هذا المزيج المعقّد من الحلول إلى ارتفاع التكاليف، وإعاقة الكفاءة التشغيلية، ويجعل المؤسسات في سباق دائم لدمج وإضافة قدرات جديدة. في هذا السياق، يأتي إطلاق بريسايت سينرجي لمعالجة هذه التحدّيات بشكل مباشر، من خلال منصّة واحدة وشاملة تجمع بين إدارة البيانات وتحليلات الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والحوكمة ضمن منظومة واحدة متماسكة. عبر دمج الوظائف الهامّة، تساهم المنصّة في تقليل النفقات العامة، وتسريع الابتكار، وضمان قدرة الشركات على التكيّف بسرعة مع المتطلبات المتغيّرة للسوق، بدون تحمّل أعباء الحلول التقنية المجزّأة.

قياس تأثير بريسايت سينرجي

استنادًا إلى رؤى أبحاث السوق وتقديرات بريسايت، يمكن لمنصّة بريسايت سينرجي أن توفر ما يلي:

وقت أسرع بنسبة 50% لدورة التطوير والإنتاج بفضل الإمكانات المدمجة في المنصّة

متطلبات ترميز للبرامج أقلّ بنسبة 30% بفضل بيئتها التي تتطلب برمجة محدودة

متطلبات أقلّ بنسبة 50% لرسوم الخدمة المهنية وموارد القوى العاملة الإجمالية

التكامل السلس مع النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة LLMs

تمّ تصميم بريسايت سينرجي وفق هيكلية حديثة ومتعدّدة الوحدات، تتضمن أكثر من 150 نموذجًا مجهّزاً مسبقاً للتعلم الآلي، يتصل بسلاسة مع النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة مفتوحة المصدر، بما في ذلك GPT-4o من OpenAI، وGemini من Google، وLlama من Meta، وJais من G42، وDeepSeek، وMistral. من خلال الدمج السلس للنماذج اللغوية الكبيرة في منصّة البيانات والذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات الاستفادة بسرعة من الرؤى الخاصة في هذا المجال، وتبسيط عمليات الأتمتة، وتطوير حلول مخصّصة لحالات الاستخدام المتنوعة، بدءاً من الصيانة التنبؤية وكشف الاحتيال، ووصولاً إلى تجارب العملاء الشخصية. ويعمل هذا النهج الموحّد على تسريع الابتكار من خلال تضمين الذكاء الاصطناعي في كلّ مسارات العمل، مما يتيح أمام المؤسسات مجالاً لإنشاء تطبيقات خاصّة بقطاعاتها، وتحسينها ونشرها، مع تعقيدات أقلّ بكثير وتحقيق تأثير أعلى بكثير.

صرّح توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "تقدم بريسايت سينرجي للمؤسسات منصّة ذكاء اصطناعي متميزة تعالج مشكلة التعقيدات وغياب الكفاءة التي يواجهها القادة اليوم، مما يوفر حلّاً سلسًا ومتكاملًا يُمكّنهم من الاستعداد بصورة أفضل لاعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستقبل".

"من المهم التأكيد أن بريسايت سينرجي ليست مجرد مُنتَج آخر من منتجات الذكاء الاصطناعي؛ بل هي المنصّة المركزية التي ستعمل داخل مؤسساتكم على تحويل المعلومات الخام إلى قدرات ذكاء حقيقية، تساعد على تسيير الأعمال بصورة أسرع وأذكى. تعتبر المنصّة تجسيداً عملي للذكاء الاصطناعي التطبيقي؛ حيث تتكامل البيانات مع الذكاء الاصطناعي ومسارات عمل الوكلاء بصورة سلسة لزيادة التأثير على نطاق واسع."

تعتمد بريسايت سينرجي على ثلاثة ركائز أساسية:

سينرجي داتا Synergy Data : قاعدة مركزية لدمج البيانات وتخزينها وإدارتها. تضمن قنوات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وهندسة مستودعات البيانات، تجميع بيانات موحّدة وعالية الجودة تلبي معايير الامتثال والأمان.

: قاعدة مركزية لدمج البيانات وتخزينها وإدارتها. تضمن قنوات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وهندسة مستودعات البيانات، تجميع بيانات موحّدة وعالية الجودة تلبي معايير الامتثال والأمان. سينرجي إيه آي Synergy AI : محرّك ذكاء اصطناعي متقدم يُمكّن الأتمتة والتحليلات والتحسين. وتدعم البنية المرنة لهذا المحرّك كلاًّ من النماذج مفتوحة المصدر والنماذج الخاصة، مما يسمح للشركات بتخصيص حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتعلقة بقطاعات أعمالها وبتوسعتها.

محرّك ذكاء اصطناعي متقدم يُمكّن الأتمتة والتحليلات والتحسين. وتدعم البنية المرنة لهذا المحرّك كلاًّ من النماذج مفتوحة المصدر والنماذج الخاصة، مما يسمح للشركات بتخصيص حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتعلقة بقطاعات أعمالها وبتوسعتها. سينرجي بي آي Synergy BI : مجموعة ذكاء أعمال مع لوحات معلومات فورية، وتتبُّع لمؤشرات الأداء الرئيسية وإعداد التقارير المخصّصة؛ حيث يمكن للمستخدمين الانتقال من البيانات الخام إلى بيانات الذكاء العملية بدون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة.

منصّة مُصمّمة لكلّ القطاعات ونماذج النشر

لا تركز منصّة بريسايت سينرجي على قطاع محدّد؛ بل تدعم منظومات بيانات معقدة في مجال الخدمات العامة والطاقة والتمويل والمدن الذكية. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ نموذج النشر الخاص بالمنصّة قابل للتكيف؛ حيث يمكن للمؤسسات استخدام بريسايت سينرجي في مقراتها للحفاظ على سيادة البيانات، أو عبر السحابة لتمكين قدراتها على التوسّع.

الأمان والحوكمة في كلّ مستوى

تمّ دمج مزايا الأمان والحوكمة عبر كلّ مستوى في المنصّة؛ حيث تضمن مراقبة الامتثال الفورية، واكتشاف التحيّز في نماذج الذكاء الاصطناعي، ومسارات التدقيق الشفافة، تعزيز ثقة الشركات بقراراتها الموجّهة عبر الذكاء الاصطناعي.

تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي

في وقتنا الحاضر، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرّد أداة تجريبية لتطبيقات متخصّصة؛ فقد أصبح ضرورة أساسية للمؤسسات الحديثة. ولذلك، تقدم بريسايت سينرجي إمكانات الذكاء الاصطناعي التطبيقي للشركات التي تحتاج إلى رؤىً فورية، وتحليلات تنبؤية، واتخاذ قرارات مؤتمتة، كلّ ذلك ضمن منظومة واحدة آمنة ومرنة.

بالنسبة للشركات التي تطمح إلى تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إصلاح بنيتها التحتية الحالية، تقدّم منصّة بريسايت سينرجي حلاً عملياً مثالياً وقابلاً للتطوير.

عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويملك أغلب أسهمها شركة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، كما تعد الشركة الرائدة في المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات وخبرة الذكاء الاصطناعي لخدمة جميع القطاعات على اختلاف أحجامها لإحداث تأثير إيجابي في الشركات وفي المجتمعات على حدٍ سواء. تتفوق بريسايت في تفسير البيانات من كافة المصادر لدعم اتخاذ القرارات المدفوعة بالرؤية الثاقبة بما يُسهِم في تشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمنًا وصحة وسعادة واستدامة. تعمل بريسايت اليوم، من خلال مجموعتها من المنتجات والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، على تمكين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي في القطاعين الخاص والعام لمساعدة المؤسسات في تحقيق استراتيجياتها وطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي بشكلٍ أسرع.

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