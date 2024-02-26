توفير يصل إلى 80٪ على مجموعة من المنتجات الأساسية عبر خدمة توصيل البقالة السريعة كريم كويك

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر تطبيق "كريم"، الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، أن يعلن عن مجموعة من العروض الاستثنائية على منصته كريم كويك لمستلزمات البقالة، لتمكين العملاء من الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل بسهولة وبأسعار معقولة.

يمكن للمستخدمين الحصول على خصومات كبيرة تصل إلى 80٪ على جميع مستلزماتهم لشهر رمضان المبارك مباشرة عبر تطبيق كريم ابتداءً من 23 فبراير، بالإضافة إلى صفقات رائعة تتمضن المنتجات الاساسية مثل عصير تانج بسعر 5.90 درهم، وفيمتو بسعر 8.95 درهم، وأرز دواة 5 كيلوجرام بأقل من 30 درهم، إلى جانب العديد من المستلزمات الأخرى وبأقل تكلفة.

ومن جانبه قال تشيس لاريو، رئيس قسم البقالة في تطبيق كريم: " يعتبر هذا الوقت من العام ذروة التسوق للعائلات حيث يقومون بالاستعداد وتخزين مستلزمات شهر رمضان، لذلك يسرنا تقديم عروض توفير لا مثيل لها وسهولة لعملائنا من خلال خدمة كريم كويك للبقالة، خلال استعدادهم للشهر الفضيل. ومع خصومات تصل إلى 80٪، سيتمكن عملائنا من الحصول على كل ما يحتاجونه لتجهيزات شهر رمضان، بدءًا من مستلزمات الطهي إلى المشروبات المنعشة والوجبات الخفيفة والحلويات، بأقل الاسعار ومن منازلهم دون الحاجة للذهاب والانتظار في صفوف التسوق".

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمة كريم كويك في دبي في نوفمبر 2021، ليغطي شبكة واسعة من المتاجرعلى المستوى الفرعي وتقنيات متقدمة لإدارة استقبال الطلبات والبدء في تحضيرها بأقل من دقيقتين. كما سُجل في كريم كويك توصيل 1.76 مليون طلب للبقالة بسرعة فائقة حسب الطلب في دبي في العام الماضي - حيث بلغ أسرع تسليم دقيقة واحدة فقط - و قام أحد العملاء بتقديم مجموع 473 طلبًا في عام 2023، وآخر قام بإنفاق 7,500 درهم في طلب واحدعلى iPhone 15 الحصري وساعة Apple Watch Ultra 2.

وكان الماء والموز أكثر السلع طلبًا مابين فترة الساعة 7 مساءً والساعة 9 مساءً. حيث بلغ مجموع الموز المطلوب في عام 2023 ما يعادل وزن أكثر من ألف غوريلا، وطلب العملاء ما يكفي من مياه الشرب لملء حمام سباحة أولمبي.

تتحكم كريم في العملية كاملة لسلسلة التوريد من خلال نطاق شبكتها الواسع من المتاجر، بدءًا من عملية استلام الطلب والتنفيذ، وصولاً إلى التجهيز والتوصيل. فعندما يتم وضع طلب عبر التطبيق، يقوم مجموعة من العاملين الذي يطلق عليهم لقب "Quikers" بجمع الطلب وتنفيذه في المتاجر بشكل سريع قبل تسليمها إلى كباتن التوصيل في كريم كويك.

كريم كويك، هو واحد من أسرع الخدمات اتساعاً على تطبيق كريم، حيث يستفيد أعضاء Careem Plus - الذين وفروا حوالي 70 مليون درهم في عام 2023 من خلال اشتراكهم - أيضًا من التوصيل المجاني على جميع طلبات البقالة. ويضمن كريم كويك للعملاء الوصول السريع والمريح إلى جميع مستلزماتهم لشهر رمضان. بدءًا من القهوة والشاي إلى مكونات الطهي والضروريات المنزلية والمرطبات والتمور.

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نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com.

للاستفسارات الإعلامية الخاصة بـمجموعة بخدمة كريم يرجى التواصل مع:

غنوة الأحمد من خلال البريد الإلكتروني وأرقام التواصل أدناه:

Ghinwa.Alahmad@hkstrategies.com