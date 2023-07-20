



تتيح الخدمة الجديدة إمكانية الحجز بكل سهولة والاطلاع على مقاطع الفيديو الترويجية وتصنيفات الأفلام والتقييمات

يتيح تطبيق كريم الفرصة للفوز بالعديد من الجوائز من خلال حجز تذكرتين خلال شهر يوليو والدخول بالسحب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: طرح تطبيق كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، خاصية جديدة لعشاق السينما في دبي، بحيث يمكنهم تصفح أفلامهم المفضلة وشراء التذاكر مباشرة عبر التطبيق.

ومن خلال الخاصية الجديدة أصبح بإمكان العملاء النقر على أيقونة "التذاكر وبطاقات المرور" على التطبيق للبحث عن الأفلام والاختيار وشراء التذاكر الخاصة بهم، وذلك يشمل جميع صالات ريل سينما، بما فيها تلك الموجودة في دبي مول ودبي مارينا مول ومركز سوق الينابيع للتسوق. كما يعتزم تطبيق كريم توسيع نطاق هذه الخاصية لتشمل مزودي خدمات السينما الآخرين في جميع أنحاء دولة الإمارات.

كما تتيح الخدمة الجديدة للعملاء وبخطوات سهلة للغاية، استعراض المقاطع الترويجية للأفلام التي تعرض، والإطلاع على تقييمات موقع Rotten Tomatoes للأفلام، بما فيها الأفلام التي تتوفر الآن في صالات السينما أو التي سيتم عرضها قريباً، مثل "أوبنهايمر" (Oppenheimer) و"مهمة مستحيلة" (Mission Impossible) و"إنديانا جونز" (Indiana Jones، و احتفالًا بإطلاق هذه الخاصية، سيدخل العملاء الذين يستخدمون التطبيق لحجز تذكرتين في يوليو السحب للفوز بجوائز قيّمة من بينها هاتف آيفون 14 واشتراكات مجانية من ستارزبلاي.

وبهذه المناسبة، قال علي سيناء، مدير أول الشراكات في تطبيق كريم: "سعداء بهذا التطور الذي تشهده خدماتنا فيما يخص توسيع نطاق خدمة ’التذاكر وبطاقات المرور‘ لمنح عملائنا في دبي وسيلة سهلة وبسيطة للغاية للبحث عن تذاكر أفلامهم المفضلة وشرائها. حيث نعمل من خلال الخاصية الجديدة على توفير عناء التنقل بين المواقع الإلكترونية أو التطبيقات المتعددة قبل اتخاذ قرار بشأن الفيلم الذي سيشاهدونه".

وأضاف سيناء: "توفر منصتنا مقاطع ترويجية للأفلام وتقييمات ومواقع دور العرض والمواعيد، كل هذا في مكان واحد، ما يجعل عملية شراء تذاكر الأفلام غاية في السلاسة من بدايتها إلى نهايتها. نشعر بحماس كبير كوننا نجحنا مرة أخرى بإيجاد طريقة تجعل حياة عملائنا أكثر سهولة وراحة".

والجدير بالذكر أن تطبيق كريم كان قد أطلق خدمة "التذاكر وبطاقات المرور" في سبتمبر من عام 2022 من خلال شراكتة مع تيكتي (Tikety)، السوق المتخصصة بالفعاليات عبر الإنترنت، وذلك بهدف تزويد العملاء بسهولة الوصول إلى الفعاليات في دولة الإمارات. ومنذ ذلك الحين، استخدم العملاء في دبي تطبيق كريم للبحث عن التذاكر وشرائها وإدارة الحجوزات المعنية بمختلف الأنشطة في جميع أنحاء الدولة، ومن بينها متحف المستقبل ومتحف اللوفر أبوظبي واستئجار اليخوت والحفلات الموسيقية المباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة تيكتي تعد أحدث شريك تتم إضافته إلى تطبيق كريم، وهي بمثابة منصة لتوسيع نطاق خدمات الشركات الرقمية عبر الاستفادة من تقنية كريم وبنيتها التحتية وشبكتها. كما وقعت شركة كريم شراكة مع "سواب" (SwapP) لمنح العملاء إمكانية الوصول إلى خدمات تأجير السيارات، وخدمة "جست لايف" (JustLife) لتنظيف المنازل، وخدمات "ووش مِن" (Washmen) لغسيل الملابس.

للبحث عن تذاكر الأفلام وشرائها، يمكن للعملاء تحميل تطبيق كريم من متجر التطبيقات أو جوجل بلاي، واختيار مربع "التذاكر وبطاقات المرور" على الصفحة الرئيسية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com

للاستفسارات الإعلامية الخاصة بـمجموعة بخدمة كريم يرجى التواصل مع:

غنوة الأحمد من خلال البريد الإلكتروني وأرقام التواصل أدناه:

Ghinwa.Alahmad@hkstrategies.com