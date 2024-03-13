تقدم منصة "كريم" حسومات تصل إلى 50% في أكثر من 150 مطعم لتناول الإفطار في دبي مع حسم 30% على رحلات سيارات "هلا تاكسي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "كريم"، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، خدمة حجز الإفطار والدفع والخصومات عبر خيار DineOut بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وسيتمكن مشتركوا Careem Plus عبر هذه الخدمة من اكتشاف باقات الإفطار وحجزها ودفع ثمنها على الفور في أكثر من 150 مطعماً بدبي، بمافي ذلك Jun’s Downtown Dubai وAl Sultan Majlis في جميرا زعبيل سراي، حيث تتيح منصة DineOut للمتعاملين إمكانية البحث بناءً على عدد من التفضيلات، كالميزانية والموقع ونوع الطعام.

وتقدم مجموعة المطاعم المشاركة خصومات بقيمة 15%، هذا إلى جانب خصومات تصل إلي 50% على باقات الإفطار الخاصة بهم. ويمكن للعملاء أيضاً حجز رحلة تاكسي "كريم" أو "هلا تاكسي" من وإلى المطعم عبر خدمة DineOut مع خصم 30% على رحلات "هلا تاكسي".

وفي هذا السياق قال جاسكاران سينغ، نائب رئيس شؤون المنتجات لدى "كريم": "يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لمنح عملائنا فرصة الاستمتاع بأكثر من 150 عرض إفطار عبر خدمة DineOut من "كريم" خلال الشهر الفضيل. ومن المعروف أن تأمين الحجوزات في الأماكن الشهيرة بدبي خلال شهر رمضان قد يكون أمراً صعباً، لكن تعمل "كريم" على تبسيط عملية الحجز لمشتركي Careem Plus من خلال تزويدهم بتجارب الحجز وتناول الطعام السلسة. ويسرنا أن نمنح المطاعم المحلية منصة لتقديم عروضها الفريدة وباقات الإفطار لقاعدة عملاء "كريم" المتنامية".

والجدير بالذكر أن خدمة DineOut من "كريم" ومنذ إطلاقها في عام 2023 أصبحت منصة لاستكشاف المطاعم والخصومات لسكان دبي. ويضم تطبيق كريم اليوم أكثر من 600 مطعم في دبي.

وكان قد استمتع أعضاء Careem Plus حتى اليوم بتوفير تكاليف كبيرة على فواتير الطعام من خلال خدمة DineOut من "كريم"، مع أكبر توفير فردي بلغ 2,990 دولار أمريكي لعميل أنفق 20 ألف دولار أمريكي على احتفالات ديوالي في أحد مطاعم دبي خلال عام 2023. وبلغت مدّخرات العميل 580 ضعف قيمة الاشتراك الشهري لخدمة Careem Plus.

ويشار إلى أن تطبيق "كريم" وخلال الشهر الفضيل كان قد تعاون مع مجموعة من الجمعيات الخيرية المحلية والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك، "بيت الخير" و"دبي العطاء" و"دار البر" لتمكين العملاء من التبرع لدعم القضايا الهامة بكل يسر وسلاسة، وذلك من خلال ميزة التبرعات المتوفرة في التطبيق. كما عقدت "كريم" مؤخراً شراكة مع Umrahme و"الإمارات الإسلامي" لتكريم الكباتن المتميزين برحلات عمرة شاملة.

لاكتشاف وحجز أفضل أماكن الإفطار في دبي والاستمتاع بخصومات كبيرة على فواتير المطع م، يستطيع العملاء تحميل أو فتح تطبيق "كريم" واختيار خدمة " DineOut" عبر الشاشة الرئيسية للتطبيق.

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نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 50 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.