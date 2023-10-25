التطبيق المبتكر يتيح للمشترين والمستأجرين إمكانية الاستعانة بالخبراء لاستكشاف أي عيوب فنية أو كهربائية أو فحص مشاكل مرتبطة بالسباكة وغيرها في العقارات واتخاذ قرارات مدروسة ما يساهم بتعزيز الثقة والشفافية في تعاملات القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فيريستات، الشركة الرقمية المتخصصة بفحص العقارات ومقرها دبي، عن تعزيز معاملات القطاع العقاري من خلال تزويد المشترين والمستأجرين المحتملين بدراسات دقيقة وشاملة ونزيهة لجودة الممتلكات العقارية. وتساعد المنصة المبتكرة على استكشاف العيوب الفنية والكهربائية ومساوئ أنظمة السباكة وغيرها من المشكلات التي قد لا تظهر بالعين المجردة، ما يتيح للمشترين والمستأجرين اتخاذ قرارات مدروسة قبل تغيير السكن أو شراء الممتلكات.

وتأسست فيريستات بجهود رجب علي فيراني، الرئيس التنفيذي لشركة فيجن تك، وهي منصة متكاملة تجمع مزايا تقنية البلوك تشين مع التقنيات الحديثة في قطاع العقارات. وتستفيد الشركة من القدرات الكبيرة التي توفرها المعلومات الفورية بفضل خبرات فريق متخصص من المهندسين العاملين في المجالات الفنية والكهربائية وأنظمة السباكة وخبراء فحص الممتلكات وإعداد التقارير. وتصدر الشركة تقارير معتمدة رسمياً، ما يجعلها من مزودي الخدمات الموثوقين والمعترف بهم عالمياً للمشترين والمستأجرين والوسطاء وأصحاب الممتلكات العقارية.

وتعتمد فيريستات على حساسات متطورة وتقنية تصوير متقدمة لاكتشاف المشاكل التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما يساعد نظام المنصة القائم على الذكاء الاصطناعي وتكامل تحليلات البيانات في تحديد الأنماط والمخاوف المحتملة، ما يزود العملاء بمعلومات قيّمة لاعتبارات التصميم المستقبلية. وأسهمت تقنيات فيريستات في تطوير المعاملات العقارية بدبي، ومعالجة القضايا المرتبطة بالثقة والمساءلة في القطاع، وبالتالي تبسيط العمليات والحد من عمليات التأخير والتردد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رجب علي فيراني: "لا يقتصر الأمر على المظهر الخارجي للعقارات عند الرغبة بشراء أو استئجار أحدها؛ إذ قد تبدو بحالة رائعة، إلا أنها تضم العديد من العيوب المخفية التي تؤثر سلباً على جودتها وقيمتها. ويشعر الكثير من المشترين والمستأجرين بالقلق حيال المشاكل الفنية والكهربائية ومساوئ أنظمة السباكة التي قد تظهر في العقار، ما يقودهم، في كثير من الأحيان، إلى التراجع عن قرارهم بالشراء أو الاستئجار. وتسعى فيريستات إلى معالجة هذه المخاوف من خلال تقديم تقارير فحص جودة علمية ونزيهة".

وتفرض عملية الفحص الدقيقة للممتلكات البحث عن عيوب بسيطة يمكن إصلاحها بسهولة، الأمر الذي لطالما أثر سلباً على المشترين ومطوري العقارات. ويتجاوز تطبيق فيريستات هذه المشكلة بسهولة بفضل اعتماده على تقنية البلوك تشين وتقنيات متطورة أخرى لتسجيل ومعالجة المعلومات الفورية مع مهارة فريق من الخبراء، ما يضمن دراسة جميع التفاصيل خلال الفحص وتسهيل سير المعاملات العقارية. وبذلك، يوفر التطبيق حلاً شاملاً ويحافظ على وقت الطرفين الثمين ويعزز معايير الشفافية والمساءلة في القطاع.

وبدوره، أشار سهيل داووداني، المدير الإداري لدى فيريستات، إلى أهمية التطبيق الجديد في ضوء توجّه دبي لتجديد مؤشر بدل الإيجار الرسمي ليشمل عامل الجودة والمرافق أثناء تحديد أسعار الإيجارات. وقال: "تتطلب المعاملات العقارية رأس مال كبير، ما يزيد من تعقيدات سير المعاملات. ويمكن لشهادة معتمدة صادرة بعد عملية فحص معتمدة أن تخفف بعض المخاوف وتسرّع سير المعاملات في أسواق العقارات الأساسية والثانوية. وهناك حاجة ملحة ضمن القطاع إلى توفير خدمة سهلة الاستخدام يمكن الوصول إليها بسلاسة وبأسعار معقولة، وهذا ما تتمحور حوله فيريستات". وتشير مصادر القطاع إلى سعي صناع القرار لربط أسعار العقارات بجودتها والمرافق التي تشملها بدلاً من التوجهات الحالية القائمة على المنطقة والمحيط المجتمعي والعلامة التجارية.

وتستعد فيريستات بكامل إمكانتها لتسهيل عملية التحول هذه مع المساهمة في تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف، مثل امتثال المباني للمعايير الخضراء والاستدامة وإصدار الشهادات بما يتوافق مع الأغراض القانونية والتأمينية. ويؤكد فيراني على أهمية هذا الدور متعدد التخصصات والأساليب العلمية والمواءمة مع الرؤية الحكومية في تمكين فيريستات من زيادة عدد عملائها وصولاً إلى 10 مليون عميل بحلول عام 2025. وتعتزم الشركة إطلاق عملياتها خلال الأسابيع المقبلة والدخول في عصر جديد يتميز بالموثوقية العالية والشفافية والتقنيات المتطورة في قطاع العقارات.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن فيريستات:

فيريستات هي شركة متخصصة في عمليات فحص الممتلكات العقارية تقدم خدمات عالية الجودة وموثوقة لمالكي المنازل والوكلاء العقاريين والمستثمرين. ويعمل فريق متخصص من المفتشين المعتمدين والخبراء على تحديد المشاكل المحتملة في العقار وإعداد تقارير مفصلة للعملاء. وتدرك فيريستات أهمية الفحص الدقيق وأثره على جودة العقارات ومستويات السلامة فيها، وتحرص على اعتماد أحدث التقنيات والأدوات في عملياتها بما يضمن اكتشاف جميع المشاكل التي قد لا تظهر بالعين المجردة. وتشمل خدمات الشركة فحص المنازل، وفحص الممتلكات التجارية، وفحص المباني، كما تفخر بدور خدماتها في تطوير القطاع، وتسعى لتزويد عملائها بالتحليلات المدروسة التي تكفل لهم النجاح باستثماراتهم.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://veriestate.com/