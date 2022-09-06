القاهرة، مصر - أعلن تطبيق المدفوعات والتسوق الرائد في الشرق الأوسط، "تابي" عن بدء عمله في مصر، لإتاحة طرق دفع مرنة للمتسوقين على دفعات بدون فوائد أو أي رسوم. يعمل "تابي" مع العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك لاكوست ولازوردي ووجوه وإن يور شو وكاي كوليكشن وأريكة وماركة ودريس كود وفلوارد، لخلق فرصة للمتسوقين في مصر للتحكم في إنفاقهم والاستفادة الكاملة من أموالهم.

يصنف "تابي" حاليًا بين أفضل 10 تطبيقات تسوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستخدم أكثر من مليوني متسوق نشط تطبيق "تابي" لتقسيم المدفوعات على أربع دفعات بدون فوائد أو رسوم، وذلك عند إتمام عملية الشراء من خلال المواقع الإلكترونية أو في المتاجر. ويدعم تطبيق تابي العملاء في اكتشاف متاجر تسوق جديدة والاستفادة من أموالهم بوسيلة فعالة، مما يساهم في زيادة الإقبال على آلاف متاجر شركاء "تابي" في قطاع التجزئة.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة تابي في مصر، "نحن فخورون بتوسع تابي في مصر. ويسعدنا أن نقدم للمصريين حلول تمويلية ومالية مبتكرة بدون فوائد أو رسوم. يسعدنا أيضًا أن نساهم في نمو شركائنا من تجار التجزئة من خلال مساعدتهم على الوصول لملايين المتسوقين النشطين". وأضاف خليل: "بعد تأمين تمويل بقيمة 275 مليون دولار من كبار المستثمرين العالميين والإقليميين، نتطلع إلى أن نصبح مزود خدمات "الشراء الآن والدفع لاحقًا" المفضل في مصر".

يمثل إطلاق "تابي" في مصر امتداد للتطور المستمر في سوق التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في مصر، حيث يقوم التطبيق بتصميم حلول دفع مخصصة لخلق الحرية المالية للعملاء في طريقة التسوق والكسب والادخار. يتيح التطبيق فرص عديدة للتسوق مع تشجيع الإنفاق المسؤول من خلال تمكين المتسوقين من زيادة قوتهم الشرائية بدون فوائد أو رسوم.

التزمت "تابي" منذ إطلاقها في عام 2019 بمساعدة عملائها على تسهيل علاقتهم المعقدة مع المال من خلال تقديم حلول تمويلية ومالية مبتكرة مبنية لدعم أهدافهم المالية ومساعدتهم على صنع علاقة ناجحة بأموالهم، يمكنهم الاعتماد عليها.

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عن تابي:

يساهم تطبيق تابي في صنع حرية مالية في طريقة التسوق والكسب والادخار للمستخدمين من خلال إعادة رسم علاقاتهم مع أموالهم وطريقة إنفاقهم. يختار أكثر من 2 مليون مستخدم تطبيق تابي الذي يمكنهم من التحكم في خطط الإنفاق وتحقيق أقصى مستويات استفادة من أموالهم.

تستخدم أكثر من 5000 علامة تجارية عالمية وشركات صغيرة تقنية تابي لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين من خلال تقديم مدفوعات مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر، منها إيكيا وشي إن وأديداس وإتش آند إم وبلومينغديلز. تطبيق تابي نشط في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت، وقد حصد تمويلًا يتجاوز 275 مليون دولار من كبار المستثمرين العالميين والإقليميين.

Arabic Biography:

أحمد خليل، المدير العام لتابي في مصر

أحمد خليل هو المدير العام لشركة تابي في مصر. انضم خليل إلى تابي في أبريل 2022 لتأسيس وإطلاق تابي في مصر وتوسيع نطاق خدماتها كجزء من خطط الشركة للتوسع الإقليمي.

قبل انضمامه إلى تابي، عمل خليل كمدير عام لأوبر في مصر، وقاد سابقًا فريق عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يشرف على أسواق السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، والبحرين، ولبنان.

عمل خليل قبل انضمامه إلى أوبر كمحلل مالي وقام بتغطية العديد من الشركات المدرجة بالبورصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

تخرج خليل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس في المحاسبة بمرتبة الشرف العليا، كما حصل على شهادة متخصصة في الاقتصاد. وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال IESE بجامعة نافارا في إسبانيا.