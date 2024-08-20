حسن فياض: يعد من الأسهل والأفضل مصرفياً ويتمتع بواجهة بسيطة وسريعة وآمنة

استعرض مدير قسم القنوات الرقمية في بنك الخليج حسن فياض المزايا والخدمات النوعية التي يوفرها تطبيق بنك الخليج على الموبايل، والذي يعد من الأسهل والأفضل في القطاع المصرفي، ما جعل من تجربة العميل السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة.

وقال فياض ضمن سلسة محاضرات رواد الخليج بحضور عدد كبير من عملاء موظفي البنك أن تطبيق البنك على الموبايل يعد نقلة نوعية في تجربة العميل، تمس مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، وكافة مراحل المعاملات المصرفية، التي يمكن للعملاء استخدامها في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.

وأضاف: يتمتع التطبيق بمواصفات مميزة، ويضع بين أيدي العميل خدمات تكنولوجية حديثة متطورة توفر تجربة مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء، تمكنه من تصميم الصفحة الخاصة به على التطبيق.

وأشار إلى أن التطبيق يوفر لعملاء بنك الخليج العشرات من الخدمات المصرفية المتميزة، منها خدمات ينفرد بها عملاء بنك الخليج فقط، وما زالت عمليات التطوير والابتكار متواصلة لتوفير المزيد منها.

واستعرض فياض بعض الخدمات التي يوفرها التطبيق مشيراً إلى أن التطبيق يوفر للعملاء العديد من البدائل لتحويل الأموال بكل سهوله ويسر، توجت بتوفير خدمة ومض للتحويل الفوري عبر التطبيق على الهاتف النقال باستخدام رقم التليفون، وذلك إلى جانب روابط الدفع من الواجهة الخارجية للتطبيق، وكذلك التحويل السريع بين الحسابات الشخصية للعميل من صفحة الملخص أو من خلال سحب أيقونة الحساب المراد التحويل منه إلى الحساب المراد التحويل إليه.

كما يتيح التطبيق للعميل إمكانية إرسال رابط الدفع إلى مجموعة وتقسيم الفاتورة على مجموعة، وكذلك إمكانية زيادة الحد اليومي على التحويلات، وكذلك تبديل وضع الشاشة إلى الوضع الداكن، لتوفير مزيد من الخصوصية عن تصفح التطبيق بالقرب من أشخاص أخرين.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا