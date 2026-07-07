دبي، الإمارات العربية المتحدة - يواصل تطبيق LUVED، الذي أُطلق مؤخرًا لبيع وشراء وإهداء الأزياء المقتناة سابقًا، إضفاء مزيد من السهولة والاستدامة على تجربة مستخدميه؛ حيث كشف اليوم عن ميزتين مبتكرتين داخل التطبيق، هما: مساعد الذكاء الاصطناعي (LUVBOT) ولوحة البيانات المخصَّصة (My Impact) التي تمنح المستخدمين رؤى وإحصاءات مخصَّصة تتعلق الاستدامة.

أُطلق تطبيق LUVEDللهاتف مؤخرًا ليمنح المستخدمين مساحة آمنة لبيع وشراء وإهداء الأزياء المقتناة سابقًا، وهو تطبيق يتخطى مفهوم الأسواق التقليدية حيث يطمح إلى بناء مجتمع تجمعه الثقة وشغف اقتناء القطع الفريدة. تمنح المنصة للبائعين ميزة 'صفر عمولة'، وهو ما يتيح لهم الاحتفاظ بالعائد الكامل لمبيعاتهم مع سرعة تحويل الأرباح وضمان كامل لحقوق المشتري. كما يُسهِّل التطبيق إدراج المنتجات في ثوانٍ معدودة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويوفر خدمات التحقق من أصالة المقتنيات الفاخرة، وخدمة التوصيل من الباب للباب؛ لتجد كل ما تحتاجه في تطبيق واحد سهل الاستخدام يغطي فئات أزياء النساء والرجال والأطفال.

ولإضفاء مزيد من الانسيابية على تجربة المستخدم، توظِف المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث أضافت خاصية الملء التلقائي (autofill) وتقديم اقتراحات تسعير مرنة، ليتمكن المستخدم من إدراج القطع التي يرغب ببيعها في خمس ثوانٍ فقط وبثلاث صور كحد أدنى. واليوم، تمضي المنصة خطوة إضافية نحو الأمام بإطلاق ميزتها الجديدة (LUVBOT).

يأتي المساعد الذكي (LUVBOT)مدمجًا داخل التطبيق ليكون الرفيق المثالي في التسوق؛ حيث يرشد المستخدم خطوة بخطوة في عمليات الشراء أو البيع أو إهداء قطعة مميزة. صُمم هذا المساعد بالذكاء الاصطناعي ليمنح المستخدمين تجربة أكثر مرونة عبر تقديم دعم واقتراحات مخصَّصة تناسب جميع الأذواق، والإجابة على الاستفسارات، والمساعدة على تصفح المنصة بكل سهولة وتبسيط كل تفاعل عبر التطبيق.

يمنح (LUVBOT) البائعين عدة ميزات؛ حيث يتابع أداء منتجاتهم المعروضة ليقترح عليهم إجراءات فعّالة مثل تعديل الأسعار، وزيادة وصول منتجاتهم للمشترين، والتفاعل السريع مع المهتمين بها. وفي المقابل، يقوم المساعد الذكي بعرض القطع الأنسب للمشترين وإرسال تنبيهات فورية لمساعدتهم على اكتشاف المقتنيات الفريدة واقتنائها قبل أن تفوتهم. ويمتد دعم الذكاء الاصطناعي لعمليات التفاوض مقدمًا إرشادات ورؤى ذكية تستند إلى نشاط المنصة وحجم الطلب؛ مما يساعد الطرفان على اتخاذ قرارات مدروسة وإتمام المعاملات بثقة تامة. وستشهد هذه الخصائص تطورًا مستمرًا بمرور الوقت لتصبح قدراتها أكثر ذكاءً ودقة.

وإلى جانب المساعد الذكي (LUVBOT)، أطلق التطبيق أيضًا ميزة (My Impact)وهي لوحة بيانات مخصَّصة تتيح للمستخدمين قياس الأثر البيئي الإيجابي لكل معاملة. فمع كل عملية شراء أو بيع أو إهداء، يمكن للمشترين والبائعين الاطلاع على تقديرات لحجم انبعاثات الكربون التي تم تجنبها، وكميات المياه التي تم توفيرها، بالإضافة إلى عدد قطع الأزياء التي تم الحفاظ عليها قيد التداول عن طريق إعادة بيعها واستخدامها لأطول فترة ممكنة.

تشجع هذه الميزة أيضًا على التسوق المحلي من خلال خاصية (Nearby) التي تعرض المقتنيات المتاحة ضمن محيط 10 كيلومترات، مما يسهّل على المستخدمين اكتشاف القطع الأقرب إليهم. ومن خلال تتبع عدد عمليات الشراء المنجزة محليًا، تساهم هذه الميزة في تقليل مسافات رحلات الشحن والتوصيل مع تعزيز مكانة المنصة كسوق متكامل يدعمه ويحركه المجتمع.

بجمع هذه التحليلات في منصة واحدة، تحوِّل ميزة (My Impact) مفهوم الاستدامة إلى تجربة ملموسة ومجزية تعبّر عن كل مستخدم ليتسنى للجميع رؤية الأثر الإيجابي لاختياراتهم والاعتزاز بدورهم الفاعل في دعم الاقتصاد الدائري.

تؤكد LUVED من خلال الميزتين الجديدتين على التزامها بتوظيف التكنولوجيا الذكية لجعل أزياء "الموضة الدائرية" في متناول الجميع. ومن خلال أدواتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتحليلات الدقيقة، تمكِّن المنصة مستخدميها من البيع والشراء والإهداء بوعي وسلاسة، مع المساهمة بفعالية في دعم الطموحات والأهداف الأوسع لدولة الإمارات في مجال الاستدامة.

تطبيق LUVED متاح الآن للتحميل عبر متجر آبل (App Store)، وسيتوفر قريبًا على (Google Play). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.luved.app/

نبذة عن LUVED

انطلقت منصة LUVED في دولة الإمارات عام 2026، وهي منصة رقمية رائدة ظهرت لتعيد رسم ملامح مفهوم "الرفاهية الدائرية". صُمم LUVED كتطبيق آمن وسهل الاستخدام ليوفر مساحة تفاعلية للتداول والتواصل المباشر بين الأفراد حيث يمكن من خلاله بيع وشراء وإهداء الأزياء المقتناة سابقًا، سواء الفاخرة أو المخصَّصة للاستخدام اليومي، في تجربة تجمع بين مرونة استخدام التطبيقات الذكية ومعايير الثقة والراحة. تقدم المنصة تشكيلة مُنتقاة بعناية من الأزياء الفاخرة والقطع اليومية العملية المخصَّصة للرجال والنساء والأطفال، وتُعرض هذه القطع بأسلوب أنيق يُسهِّل استكشافها ويجعل من عملية الشراء تجربة يسيرة ضمن شبكة موثوقة تجمع بين البائعين والمشترين. تمنح المنصة للبائعين ميزة 'صفر عمولة'، وهو ما يتيح لهم الاحتفاظ بالعائد الكامل لمبيعاتهم مع سرعة تحويل الأرباح بينما يحصل المشترين على فرصة اقتناء قطع عالية الجودة بأسعار لا تُضاهى.

ولإضفاء مزيد من الانسيابية على تجربة المستخدم، توظِف المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث أضافت خاصية الملء التلقائي (autofill) وتقديم اقتراحات تسعير مرنة، ليتمكن المستخدم من إدراج القطع التي يرغب ببيعها في خمس ثوانٍ فقط وبثلاث صور كحد أدنى. وقريبًا، سترحب المنصة بالمساعد الذكي 'لوف بوت (Luvbot)' الذي سيمنح المستخدمين تجربة أكثر مرونة وسلاسة عبر تقديم دعم مخصَّص، وتحليلات بيع ذكية، وتوجيهات فورية تعكس احتياجات السوق لحظة بلحظة. يقدم التطبيق واجهة تفاعلية تعتمد على لمسة التمرير السريع (swipe) ومتابعة أحدث القطع المضافة عبر ميزة 'الستوري' وخدمة الدردشة داخل التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية. ومن خلال ميزتها الحصرية Luved & Gifted، تتيح المنصة للمستخدمين إهداء القطع للآخرين داخل المنصة، مما يساهم في إطالة عمر المنتجات وترسيخ ثقافة التسوق الواعي المسؤول. تطبيق LUVED متاح الآن للتحميل عبر متجر آبل (App Store)، وسيتوفر قريبًا على (Google Play).

الموقع الإلكتروني: https://www.luved.app/

انستغرام: https://www.instagram.com/luved.app

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

زينب الحسن

zainab@popcomms.ae

أنوجراها إيمي

anugraha@popcomms.ae

-انتهى-

#بياناتشركات