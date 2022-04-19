يعمل الحلّ الجديد على تحسين التشغيل الآلي وقابلية التوسّع والسرعة والدقة والاتساق في عمليات تحسين الشبكة لتوفير تجربة فائقة للمشتركين وخفض التكلفة التشغيلية.

إريكسون وOoredoo قطر تختبران الحل البرمجي ضمن بطولة كبيرة لكرة القدم، وتسجلان تحسّنًا في قدرات الإرسال والسرعة وحجم حركة البيانات.

كجزء من محفظة إريكسون لتصميم الشبكات المعرفية، يستخدم هذا الحل تقنية التوأم الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مثل التعليم المعزز العميق.

تعتبر تطبيقات "محسّن الأداء" (Performance Optimizers) من إريكسون مجموعة من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تحليل شبكات النفاذ الراديوي لدى مزودي خدمات الاتصالات لتقديم توصيات مسبقة لتحسين شبكات المحمول، وحلّ مشكلات الأداء المحددة على الشبكات.

ويمكن نشر هذه التطبيقات بطريقة تعطي لمحة عامة وشاملة عن عمل الشبكة ككل، مع مراعاة التغييرات غير المرئية التي تحصل عليها، والتي قد تنتج عن أية إضافات في بيئة العمل، مثل تنزيل تطبيقات جديدة أو توسّع المدينة أو إدخال مواقع جديدة، وصولًا إلى التغييرات في سلوك المستخدم. كما أنها مجهّزة بتقنية التوأم الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مثل التعليم المعزز العميق.

وتعمل تقنية التوأم الرقمي على محاكاة سلوك الشبكة عند حدوث تغيير في المؤشرات، مما يضمن تقليل المخاطر ورفع جودة ومستوى شبكة الاتصالات منذ اليوم الأول. وأما التعليم المعزز فهو أحد تقنيات تعلم الآلة التي تتعلم من الشبكة، حيث يتفاعل الوسيط (محسّن الشبكة) مع البيئة المحيطة ويتخذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هدف بعيد المدى. ويمكن استخدام هذا الحل للتنبؤ بدقة بالتحسينات الحاصلة على أداء الشبكة، وتقديم توصيات مباشرة واستباقية لتحسين الخلايا المطلوبة.

وقد أعلنت إريكسون عن نيّتها إضافة ميزات جديدة لهذا الحل بصورة دورية، من أجل التصدي للتحديات التي تفرضها المشكلات المختلفة على الشبكات، وبالتالي زيادة تغطية عمليات التحسين الآلي.

ومع دخول عصر تقنيات الجيل الخامس، يسعى مزودو خدمات الاتصالات لإحداث تغييرات على جزء أساسي من عملياتهم من أجل تحقيق الأداء الأمثل وتحسين العائد على الاستثمار. وتعتبر الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وغير المقيّدة ببائع واحد، مثل حلول "محسّنات الأداء من إريكسون" أساسية لتمكين العمليات المؤتمتة والقدرة على التعامل مع التعقيدات المتزايدة، مع ضمان القدرة على التحكم في التكاليف.

وخلال شهر نوفمبر 2021، اختبرت إريكسون وOoredoo قطر هذا الحل ضمن بطولة رئيسية لكرة القدم. وكجزء من هذه الشراكة، قدمت إريكسون أحدث حلول تحسينات الشبكة وإدارة الحدث واتصالات شبكات الجيل الخامس ضمن ثلاثة ملاعب، وفي المطارات والمناطق السياحية. وجرى تسجيل تحسّن هائل في الأداء، ففي حين استغرقت تحليلات الخلايا التقليدية أيامًا، استغرق الأسلوب الآلي المؤتمت المعزز بمحسّنات الأداء 15 دقيقة فقط، وقدّم خلالها مئات التوصيات.

وصرّح خوان مانويل ميليرو، رئيس وحدة تصميم وتحسين الشبكات في إريكسون: "لاحظنا خلال فترة التجربة مع Ooredoo قطر بأنه قد تم حل 89% من حالات تداخل عمليات الإرسال الداخلية بطريقة آلية عبر تطبيقات تحسين الأداء، مما ساهم في تحسين قدرة الإرسال بنسبة 7%، مع تحقيق تحسّن كبير في السرعة وحجم حركة البيانات. ونتطلع اليوم لتوظيف خبراتنا وتجاربنا لدعم عملائنا من حول العالم وتمكينهم من تحقيق أفضل أداء على شبكاتهم وأفضل تجربة ممكنة للمستخدم".

من جانبه قال غونتر أوتندورفر، رئيس التكنولوجيا والبنية التحتية لدى Ooredoo قطر: "نحن نهتم بالدرجة الأولى بتحسين تجربة المستخدم والتشغيل الآلي لعملياتنا، ونعتقد بأن العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أساسية في توفير الخدمات عالمية المستوى التي نعد بها المشتركين. وخلال البطولة الكروية الكبرى التي عقدت في قطر خلال شهر ديسمبر 2021، ساهمت حلول إريكسون لتصميم الشبكات المعرفية في اتخاذ إجراءات التحسين الآلية في الوقت الفعلي تقريبًا، مما ساهم في تحقيق تجربة فائقة للمستخدم قبل وأثناء وبعد المباريات. وتعتبر باقة تطبيقات تحسين الأداء من إريكسون جزءًا من حزمة "تصميم الشبكات المعرفية " ضمن محرك عمليات إريكسون. ويمكن تنفيذها عبر عمليات الترخيص والبرمجيات كخدمة)(SaaS ، أو من خلال حزم خدمات إريكسون المختلفة.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com