دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ تدخل الاستثمارات البديلة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مرحلةً أكثر مؤسسية، مدفوعةً بتزايد مشاركة المكاتب العائلية، ومنصات إدارة الثروات الخاصة، والمستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الدولية. وأصبحت الحوكمة والشفافية وتحقيق القيمة على المدى الطويل يكتسبان، على نحو متزايد، أهميةً لا تقل عن أهمية العوائد الاستثمارية، وفقًا للدكتور أميت غوينكا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسوس فاينانس.

على مدى سنوات، تشكّل الاستثمار البديل في المنطقة إلى حدٍ كبير من خلال الفرص القائمة على الصفقات والصفقات الفردية ذات العوائد المرتفعة. ويتطلع المستثمرون على نحو متزايد إلى ما هو أبعد من الأصول المنفردة، ويسعون إلى منصات تُدار باحترافية، وتتسم بانضباط في الاكتتاب، ورقابة تنظيمية، ومعايير قوية لإعداد التقارير، ومواءمة وثيقة بين مديري الاستثمار ومزودي رؤوس الأموال.

"ستتحدد المرحلة المقبلة من الاستثمار البديل في المنطقة بالثقة،" قال الدكتور غوينكا. "فرأس المال المؤسسي يتبع الحوكمة قبل أن يتبع العوائد. ولم يعد المستثمرون اليوم يطرحون السؤال حول موضع الفرصة فحسب؛ بل يتساءلون أيضًا عن كيفية هيكلتها، وكيفية إدارة المخاطر، ومدى شفافية التقارير، وما إذا كان المدير قادرًا على التنفيذ باستمرار على مر الزمن."

تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها واحدةً من أهم المنصات في المنطقة لقيادة هذا التحول. وقد عززت منظوماتها المالية المعترف بها عالميًا، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي ، الثقة لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين من خلال توفير أطر قانونية وتنظيمية وأطر حوكمة راسخة. وقد أسهم ذلك في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ليس فقط كسوق رائدة في قطاعي العقارات والتطوير، بل أيضًا كمركز إقليمي لتكوين رؤوس الأموال يربط بين الهند وآسيا وأوروبا وأفريقيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.

"تتجه دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، على نحو متزايد، إلى أن تصبحا قاعدةً إقليميةً لرؤوس الأموال العالمية،" وأضاف الدكتور غوينكا. "لم تعد الميزة تقتصر على القرب الجغرافي أو نمو السوق فحسب، وإنما تتمثل في الجمع بين المصداقية التنظيمية، وحماية المستثمرين، والبنية التحتية الاحترافية للصناديق، وإمكانية الوصول إلى الفرص العابرة للحدود."

ويتعزز هذا التحول بفعل تزايد حركة رؤوس الأموال الخاصة. ويعمل المستثمرون الهنود والمكاتب العائلية على توسيع مخصصاتهم الاستثمارية الدولية، مع بروز دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة بفضل قربها الجغرافي، ومنظومتها المالية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الأسواق العالمية. ولا تزال اليقينيات التنظيمية، والبنية التحتية المتطورة للصناديق، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية العابرة للحدود، تعزز جاذبية الدولة لرؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل.

"أصبحت رؤوس الأموال أكثر تحررًا من الحدود، لكنها أصبحت أيضًا أكثر انتقائية،" قال الدكتور غوينكا. "ويرغب المستثمرون في تحقيق تنويع عالمي من خلال منصات تفهم الأسواق المحلية، والهياكل المؤسسية، والمتطلبات التنظيمية. وهنا سيؤدي مديرو الأصول المنضبطون دورًا أكبر بكثير."

وترى نيسوس فاينانس أن هذا التحول يمثل تحولًا هيكليًا وليس اتجاهًا استثماريًا دوريًا. وتعمل الشركة على التوسع إلى ما هو أبعد من الاستثمار القائم على الصفقات، من خلال تعزيز منصتها المنظمة لإدارة الصناديق والأصول لتلبية المتطلبات المتطورة للمستثمرين المؤسسيين في الهند، والإمارات العربية المتحدة، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.

ودعمًا لهذه الاستراتيجية الإقليمية، أنشأت نيسوس فاينانس منصتها الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نيفكو دبي ، وأطلقت هيكل صندوق عقاري مسجل لدى مركز دبي المالي العالمي ، بما يعزز التزامها بتقديم حلول استثمارية مُدارة باحترافية وقائمة على الحوكمة. وتواصل الشركة توسيع قدراتها في مجالات البنية التحتية الحضرية، والأصول الحقيقية، وأسواق رأس المال الخاصة، والاستشارات المتعلقة بالصفقات، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة للمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المحترفين.

"ولكي تحقق الاستثمارات البديلة نموًا واسع النطاق، يجب أن ينتقل القطاع من الفرص المجزأة إلى منظومات تُدار باحترافية،" قال الدكتور غوينكا. "وستكون الشركات التي ستحقق النجاح هي تلك التي تجمع بين الخبرة الاستثمارية، والحوكمة المؤسسية، والهياكل الشفافة، والمواءمة طويلة الأجل مع المستثمرين."

ومن المتوقع أن تُسهم المشاركة المؤسسية في تعميق مشهد الاستثمارات البديلة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تسريع تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود ودعم تطوير منصات استثمارية أكثر تطورًا عبر الأصول الحقيقية، والبنية التحتية، والأسواق الخاصة.

"تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة المقومات التي تؤهلها لأن تصبح أحد أهم ممرات الاستثمارات البديلة في العالم،" واختتم الدكتور غوينكا قائلًا. "وتتمثل الفرصة الآن في بناء منصات قادرة على تلبية توقعات المستثمرين العالميين، مع الاستفادة في الوقت ذاته من إمكانات النمو التي تزخر بها هذه المنطقة."

وتعتقد نيسوس فاينانس أن المرحلة المقبلة من تطور الاستثمار في المنطقة ستتحدد بوجود حوكمة أقوى، وشفافية أكبر، ومواءمة أوثق بين المستثمرين ومديري الصناديق. ومن خلال الجمع بين إدارة استثمارية بمستوى مؤسسي وخبرة إقليمية، تهدف الشركة إلى الإسهام في تشكيل منظومة أكثر مرونة للاستثمارات البديلة تستقطب رؤوس الأموال العالمية وتدعم النمو المستدام طويل الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.

نبذة عن نيسوس فاينانس

تُعد شركة نيسوس فاينانس سيرفيسز المحدودة ( نيفكو ) شركةً رائدةً ومدرجةً في البورصة في مجال الاستثمار العقاري، ويقع مقرها الرئيسي في الهند، ولديها سجل حافل في نيفكو أصول عالية العائد مدفوعة بالأداء في مختلف أنحاء البلاد. وانسجامًا مع استراتيجيتها للتوسع العالمي، وسعت نيفكو نطاق تواصلها مع المستثمرين في جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدةً من خبرتها العميقة في القطاع وحلولها المالية المبتكرة لتقديمها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع.

وفي إطار هذا النمو الإقليمي، أطلقت نيفكو "صندوق نيسوس للنمو عالي العائد المغلق – اي سي" (نيسوس) ("الصندوق")، وهو صندوق عقاري وصندوق للمستثمرين المؤهلين مسجل لدى مركز دبي المالي العالمي ، ومؤسس وفقًا لقوانين مركز دبي المالي العالمي . ويُعد الصندوق خليةً مدمجةً تابعةً لشركة غيتواي آي سي سي المحدودة ، وتتولى شركة نيسوس فاينانس للاستشارات الاستثمارية ش.م.ح(نيفكو دب) ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة، تقديم خدمات الاستشارة له. وقد تم تعيين شركة غيتواي لخدمات إدارة الاستثمار (دي اي ايف سي) المحدودة مديرًا للصندوق.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://nisusfin.com/

يرجى الإشارة إلى Nisus Finance عند مشاركة هذه المعلومات عبر حساباتكم على وسائل التواصل الاجتماعي.

إنستغرام: nisus.finance، Amit.a.goenka

فيسبوك: Nisus Finance، Amit Goenka

لينكدإن: Nisus Finance Services Co. Ltd.، Amit Goenka

تويتر: NisusFinance

-انتهى-

#بياناتشركات