دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت سلطة المنطقة الحرة الدولية (إيفزا)، أكثر مجمعات المناطق الحرة ديناميكية في دبي، عن شراكة استراتيجية مع بنك رأس الخيمة الوطني، مما يعزز مهمتها في توفير حلول تجارية ومالية سلسة لشركائها. يستحدث هذا التعاون مجموعة من الخدمات المصرفية المصممة حسب الطلب لرواد الأعمال والشركات العاملة ضمن إطار إيفزا، بما يتماشى مع الرؤية المشتركة لتعزيز نمو الأعمال والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أقيم حفل التوقيع الرسمي في مقر إيفزا بدبي، وحضره كبار المسؤولين التنفيذيين من كلتا المؤسستين. وبموجب الاتفاقية، سيساعد بنك رأس الخيمة الوطني في مواجهة التحديات المصرفية الحرجة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والشركات الدولية من خلال توفير وصول مبسط إلى الخدمات المصرفية التجارية والمنتجات المالية وحلول استشارات الخبراء.

تحدث يوخن كنيشت، الرئيس التنفيذي لإيفزا قائلًا: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني، والتي تؤكد تفاني إيفزا في تقديم قيمة تتجاوز تأسيس الشركات. يؤكد تعاوننا من جديد التزامنا بتمكين الشركات من خلال الوصول السلس إلى الخدمات المالية الأساسية وتقديم حلول مصرفية بسيطة ومريحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الازدهار والنجاح في بيئة اقتصادية متطورة باستمرار."

وأضاف نواف مبارك بالأسود مبارك الدرعي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم توزيع الخدمات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني: "يؤكد تعاوننا مع إيفزا التزامنا بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال الجمع بين خبرة بنك رأس الخيمة الوطني في الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونهج إيفزا الشامل لتأسيس الشركات، نهدف إلى توفير حلول ترتقي بمسيرة الأعمال للشركات الناشئة ورواد الأعمال على حد سواء."

كذلك يسلط هذا الارتباط الضوء على جهود الشركة المستمرة لإعادة تعريف وتبسيط العمليات التجارية لشركائها وسيؤدي إلى نشوء أوجه تآزر بين المؤسستين للاستفادة من نقاط قوة كل منهما في تمكينهما من تحقيق النجاح على المدى الطويل.

نبذة عن سلطة المنطقة الحرة الدولية (إيفزا)

إيفزا هي مجمع المناطق الحرة الأكثر ديناميكية ودولية حقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل على تحسين الموقع الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والبيئة الصديقة للأعمال بالشكل الأمثل. تميز إيفزا نفسها من خلال نهجها متعدد الجنسيات، حيث تقدم حلولاً مخصصة لتأسيس الشركات من خلال شبكتها من السلطات الحكومية والشركاء المهنيين.

يمكن لأصحاب الشركات والموظفين أيضاً الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة داخل منظومة إيفزا بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حلول العقارات وحزم التأشيرات والتدريب والتطوير. يوفر مجمع إيفزا للأعمال مجموعة واسعة من أحدث المرافق المكتبية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية لكل مرخص له، كما يوفر بيئة مهنية ودية للترحيب بالعملاء والتواصل مع الشركات الأخرى والازدهار.

نبذة عن راك بنك

راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)، هو أحد أقدم البنوك ولكن أكثرها ديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ عام 1976، كان راك بنك ولا يزال رائداً في السوق حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية في جميع أنحاء الدولة.

نحن شركة مساهمة عامة يقع مقرها في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ويقع مكتبنا الرئيسي في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. تمتلك حكومة رأس الخيمة غالبية أسهمنا، والتي يتم تداولها علناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يبرز راك بنك بفضل ابتكاره والتزامه الراسخ بتقديم تجارب رائعة للعملاء. وتهدف مسيرتنا الرقمية التحويلية إلى أن نكون "بنكاً رقمياً بلمسة بشرية" يرافقكم أثناء أهم اللحظات.

من خلال 21 فرعاً وحلول مصرفية رقمية متقدمة، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية وخدمات الجملة. من خلال وحدتنا المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، نقدم خدمات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لإضفاء السلاسة على تجربتكم المصرفية، سواء قمتم بزيارتنا شخصياً أو عبر الإنترنت.

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