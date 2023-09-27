في خطوةٍ تأتي استجابةً لنمو طواقمها وازدياد معاملاتها وتهدف لتوسيع نطاق خدماتها الاستشارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أقدمت شركة تشيسترتونز، الرائدة في مجال الاستشارات العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على افتتاح مكاتب جديدة لها في دبي في خطوةٍ تعكس نموها المتواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

وقد زادت تشيسترتونز نسبة إشغال مكاتبها في بلازا مارينا بدبي بأكثر من الضعف استجابةً للارتفاع الكبير في عدد العملاء والقوى العاملة وزيادة معاملاتها العقارية، مدفوعةً بالازدهار المستمر والنمو الذي يشهدهُ قطاع العقارات في دبي.

وقال نيك ويتي، الرئيس التنفيذي لشركة تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تفخر شركتنا بكونها في الطليعة على صعيد كلّ ما يتعلق بالعقارات في دبي بالتوازي مع مواصلة تعزيز حضورها ومكانتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط ككل. وبفضل حملتنا الجارية على قدم وساق للتوظيف عبر كافة خطوط الخدمة، وقاعدة عملائنا دائمة التوسُّع وفريق خبرائنا المميّز، فقد أقدمنا على توسيع مساحتنا المكتبية الحالية واستحوذنا على مساحات إضافية من الطراز الرفيع للمضي قُدماً بأعمالنا نحو مزيدٍ من الإنجازات والنجاح".

تزاول تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعمالها حالياً في كافة أنحاء المنطقة وتمتلك مكاتب في دبي وأبوظبي والبحرين والرياض، مع اعتزامها التوسُّع إلى رأس الخيمة قريباً. وتوظف الشركة حالياً ما يقارب 100 شخص واضعةً نصب عينها توظيف 30 شخصاً آخر قبل نهاية العام 2023.

يشار إلى أن تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدّم مجموعةً كاملة من الخدمات الاستشارية العقارية، بما فيها المبيعات والتأجير التجاري والسكني، واستشارات البناء وإدارة المشاريع، وإدارة العقارات، والتأجير قصير الأجل/بيوت العطلات، وخدمات الاستشارة والأبحاث والتقييم، وذلك بالاعتماد على فريق خبراء متخصص في كل واحد من المجالات.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن تشيسترتونز (www.chestertonsmena.com)

تعدُّ تشيسترتونز من أعرق الأسماء وأشهرها وأكثرها موثوقيةً في مجال العقارات وتتمتع بسجلٍ حافل يصل إلى نحو 220 عاماً من النجاح والإنجازات حول العالم؛ حيث كانت الشركة قد انطلقت في لندن عام 1805 وتوسَّعت لتتحول مع مرور الزمن إلى اسمٍ ريادي مرموق في كافة المجالات العقارية، وتقدّم خدمات متخصصة في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وإفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط.

تم إطلاق تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2008، حيث تقدم مجموعةً كاملة من الخدمات الاستشارية العقارية، بما في ذلك المبيعات والتأجير التجاري والسكني، واستشارات البناء وإدارة المشاريع، وإدارة العقارات، والتأجير قصير الأجل/بيوت العطلات، وخدمات الاستشارة والأبحاث والتقييم، وذلك بالاعتماد على فريق خبراء متخصّص في كل واحد من هذه المجالات. وتفخر الشركة بمسيرتها المستمرة منذ 15 عاماً مع مواصلة توسُّعها الإقليمي متبعةً خطط نمو طموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.