قامت شركة جي كيو جي بارتنرز، بتنفيذ استثمار تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي في شركة ألفا ظبي، نيابةً عن عملائها

أعرب راجيف جاين عن تفاؤله بإمكانيات كل من شركة ألفا ظبي و سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، المجموعة العالمية ذات الأنشطة المتنوعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استثمار كبير تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي في شركة ألفا ظبي (المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز ALPHADHABI) من قبل جي كيو جي بارتنرز، وهي شركة عالمية بارزة في مجال إدارة الأصول.

يعكس هذا الاستثمار الكبير ثقة " جي كيو جي بارتنرز" في كل من ألفا ظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية كمنصة للاستثمارات عالية الجودة وطويلة الأمد. كما يجسد التزام " جي كيو جي بارتنرز" بالاهتمام الاستراتيجي بسوق أبوظبي، ويعترف بها كمنطقة تتمتع بإمكانات نمو ومرونة واسعة.

أعرب راجيف جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في جي كيو جي بارتنرز عن تفاؤله تجاه الاستثمار، حيث صرح قائلا: "شهدت شركة ألفا ظبي نموًا ملحوظاً في الايرادات والارباح في السنوات الأخيرة، ونرى أنها في موقع قوي يؤهلها لتحقيق نجاح مستدام على المدى البعيد. ورغم هذا النمو، جاءت التقييمات إيجابية، ومع قيمة سوقية تبلغ حوالي 112.2 مليار درهم، تُعتبر الشركة من أبرز اللاعبين في الصناعة على مستوى العالم. نحن متفائلون حيال الفرص المتاحة أمام الشركة في المنطقة على المدى البعيد، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع أبوظبي بشكل عام، إذ نرى أنها تتمتع بإمكانات قوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي بفضل أسسها القوية."

علق سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة قائلاً: "بالتزامن مع الأداء الأخير الذي شهده سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل عام، أظهرت شركات فردية مثل "ألفا ظبي" أداءً قوياً. قد يكون هذا الثبات وإمكانات النمو في بعض القطاعات داخل سوق أبوظبي قد أثرت على قرار شركة جي كيو جي الاستثماري. تسعى جي كيو جي إلى الاستثمار في الأسهم ذات الجودة العالية التي تجمع بين الاستقرار وإمكانات النمو، وهذا يتوافق مع أداء "ألفا ظبي" كواحدة من أبرز الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يجعلها خياراً استثمارياً جذاباً".

وأضاف جاين قائلاً: "يتماشى الاستثمار في أبوظبي مع استراتيجيتنا التي تركز على البحث عن أصول عالية الجودة في الدول ذات الأسس الاقتصادية القوية. نحن نرى أن القيمة الاستراتيجية للسوق ستشهد نمواً مستمراً. وقد أسست "جي كيو جي بارتنرز" مركزاً استثمارياً جديداً في سوق أبوظبي العالمي، مما يبرز أهمية هذه المنطقة في أسواق رأس المال وصناعة إدارة الأصول على مستوى عالمي. تعكس هذه الخطوة التزامنا بتعزيز وجودنا في الأسواق الرئيسية والاستفادة من القيمة الاستراتيجية للنظام المالي في منطقة الشرق الأوسط و أبوظبي."

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 895 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 1000 شركة تابعة، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة أصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والتجريف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

www.ihcuae.com

عن جي كيو جي بارتنرز:

تُعد جي كيو جي شركة استثمارية متخصصة تدير محافظ الأسهم العالمية وأسهم الأسواق الناشئة للمؤسسات والمستشارين والأفراد حول العالم. جي كيو جي هي شركة مملوكة بالكامل لشركة جي كيو جي بارتنرز انك.، وهي شركة مملوكة بأغلبية الموظفين ومُدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (بورصة الأوراق المالية الأسترالية ASX: GQG).

يقع المقر الرئيسي للشركة في فورت لودرديل، فلوريدا، ولها مكاتب حول العالم، وتسعى للتميز في جميع مستويات المؤسسة من خلال الالتزام بالتفكير المستقل والنمو المستمر والنزاهة الثقافية وفهم عميق للأسواق.

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