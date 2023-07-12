تعمل هذه الاتفاقية على تطوير مجالات التعاون في الكابلات البحرية وخدمات الاتصالات بين الجانبين لتعزيز تجارب العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم

الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة ’زين-عمانتل الدولية‘ ZOI، القطب الإقليمي الرائد في مجال أعمال الجملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع "تشاينا تيليكوم جلوبال" CTG، الشركة المتميزة عالميا في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، والتي تُعنى بتوفير خدمات الكابلات البحرية والاتصالات بين الجانبين، بما يمكنهما من توسيع حضورهما في أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي.

واستناداً إلى الخبرات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها كل من ’زين-عمانتل الدولية‘ ZOI و "تشاينا تيليكوم جلوبال" CTG وشبكاتهما المنتشرة في أجزاء واسعة من المنطقة والعالم، فإن هذه الشراكة ستعزز من قدرة الجانبين على الارتقاء بخدماتهما إلى مستوياتٍ جديدة ، عبر إتاحة أفضل خدمات الربط الدولي من حيث خفض زمن الاستجابة وتوفير سعات عالية في كل من جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

وتمهّد هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة الطريق نحو توفير أنظمة اتصالات أكثر اعتماديةً وانسيابية، وتمثّل خطوة هامة في قطاع الاتصالات، إذ تستعد لإرساء عهدٍ جديد في الاتصال العالمي وتحسين تجارب العملاء والمساهمة في النمو الاقتصادي ودعم الابتكار وجعل التواصل بين الناس أكثر سهولة.

وتعليقاً على الشراكة، قال فامينج لو، نائب الرئيس لدى "تشاينا تيليكوم جلوبال" CTG:" نحن نتطلع للتعاون مع ’زين-عمانتل الدولية‘ ZOI، حيث يتماشى ذلك مع استراتيجيتنا العالمية لتوسيع حضور الشركة بمنطقة الشرق الأوسط، وبهدف تعزيز شبكاتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل وتمكين الشركات الأخرى من مواكبة الأسواق العالمية وتحسين تنافسيتها. هذه الشراكة تمثل فرصةً قيمة للشركات الراغبة في توسيع حضورها بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث تمهد السبيل نحو الاستفادة من البنى التحتية الموثوقة ، والتي تعمل بدورها على تعزيز نمو تلك الشركات ودعم مسيرتها".

وأضاف بالقول:" ستمثل هذه الشراكة إلى جانب كل ذلك، بوابة رقمية بالنسبة للشركات الصينية التي تتطلع لتأسيس أعمالها بأسواق منطقة الشرق الأوسط لفتح آفاق واعدة لتحقيق النجاح وبلوغ مستويات جديدة من التميز".

ومن جانبه، قال سهيل قادر، الرئيس التنفيذي لشركة ’زين-عمانتل الدولية‘ ZOI: "بحكم كوننا بوابة إقليمية نحو العالم، فإننا فخورون في بإبرامنا هذه الشراكة مع شركة "تشاينا تيليكوم جلوبال" CTG في مجال الكابلات البحرية والاتصالات الدولية، إذ تعزز هذه الشراكة من مكانتنا كقطب عالمي في مجال أعمال الجملة لربط دول منطقة الشرق الأوسط بالشبكات العالمية الأخرى، إلى جانب أنها تمكننا من توفير حلول فريدة في مجال الربط الدولي وأعمال الجملة للشركات في جميع أنحاء المنطقة".

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين كل من ’زين-عمانتل الدولية‘ ZOI و "تشاينا تيليكوم جلوبال" CTG إنجازاً فريداً في آفاق التعاون والتكامل بين الجانبين، إذ ستعمل على بلورة جهودهما وإحداث ثورة في خدمات الاتصال العالمية، بما يمهّد الطريق نحو توفير حلول اتصالات مبتكرة ومتقدمة.

وتعد ’زين-عمانتل الدولية‘ ZOI الشبكة الإقليمية الوحيدة التي تربط دول منطقة الشرق الأوسط بالشبكات العالمية، وتستعد لتصبح لاعباً بارزاً في إعادة تشكيل مشهد أعمال الجملة بقطاع الاتصالات، عبر توفيرها لمجموعة متنوعة من الخدمات والحلول التي تواكب الطلب المتنامي لعملاء الجملة. ستلبي هذا ZOI احتياجات خدمات الاتصالات لمشغلي الاتصالات وشركات الاتصالات العالمية ومراكز البيانات وشركات التكنولوجيا الكبرى ومزودي المحتوى والخدمات السحابية ممن يتطلعون لتوسيع حضورهم في المنطقة.

#بياناتشركات

-انتهى-