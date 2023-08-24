لريادتها في مجال حلول الدفع الرقمي الآمن..

أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية حصولها على شهادة برنامج "ماستركارد ديجيتال فيرست" من ماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، وذلك لتميز شركة التسهيلات في تحسين التجربة الفريدة الرقمية لعملائها.

ويعد هذا الاعتماد إنجازاً عالمياً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازات الشركة التي تعتبر بدورها من الرواد بإقتناء هذه الشهادة وكونها شريكا معتمداً لهذا البرنامج في مجال المدفوعات الرقمية وحلول الدفع الآمن في مملكة البحرين، حيث يهدف برنامج "ماستركارد ديجيتال فيرست" إلى مساعدة المؤسسات المالية على توفير تجربة رقمية سلسة وآمنة لعملائها، وتعزيز قدرتها على تلبية أعلى معايير الحلول الرقمية للإقراض والتمويل والأقرب لإحتياجات العملاء. إضافة إلى ان البرنامج سيوفر بكل سلاسة بخدمات التقدم بإصدار البطاقة الرقيمة, والإصدار الفوري لبطاقة الائتمانية بطريقة رقمية والقدرة على عرض بيانات البطاقة الرقمية، والوصول إلى مجموعة واسعة من المميزات، وغيرها من التحكم والإدارة التامة للبطاقة والارتباط بشكل مباشر بين الشركة والعملاء من جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية السيد عبد الله بوخوة: " نحن فخورون بحصولنا على الاعتماد المميز عالميا في مجال تحسين تجربة العملاء، وهذا يعكس التزامنا بتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة لعملائنا، ويؤكد جهودنا المستمرة في تطوير وتحسين خدماتنا التمويلية لتلبية احتياجات عملائنا بأفضل الطرق الممكنة".

وأضاف السيد بوخوة: "نعمل من أجل خلق بيئة تفاعلية مبتكرة وشاملة قادرة على تلبية تطلعات جميع عملائنا من خلال تعدد طرح القنوات المتاحة، ونعتزم الاستمرار في تقديم خدمات متميزة ومبتكرة في مجال الدفع الرقمي وتحسين تجربة العملاء، وتحقيق مزيد من النجاحات في هذا المجال، حيث قمنا على مدار الأعوام بتفعيل وتعزيز منتجات الإقراض الرقمي لدى عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء، ونسعى بشكل مستمر لتحسين تجربتهم وتوفير حلول آمنة تساعدهم في تحقيق أهدافهم ونمو أعمالهم، وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والريادة والرقمنة وتعزيز قدراتنا وخبراتنا في هذا المجال".

أضافت ماريا ميدفيديفا، رئيس تطوير الأعمال لدى ماستركارد في المملكة العربية السعودية والبحرين: "أصبح المستهلكون اليوم أكثر اتصالًا من أي وقت مضى، وهم يتوقعون من مزودي الخدمات المالية تقديم خدمات سريعة ومريحة في نفس الوقت. ويوفر لهم برنامج ماستركارد ديجيتال فيرست تجربة فريدة مع إمكانية الاستجابة السريعة وإدارة نفقاتهم بكل راحة وسهولة. ويسعدنا أن نرحّب بتسهيلات البحرين ضمن قائمة الشركات الحاصلة على شهادة برنامج ديجيتال فيرست، في خطوة تؤكد على كفاءتهم العالية وقدرتهم على تقديم تجربة رقمية سلسة لعملائهم".

وستساعد هذه الشهادة الشركة على تعزيز مكانتها كلاعب رائد في قطاع المدفوعات الرقمية على المستوى المحلي والإقليمي وعالم الإقراض الرقمي العالمي، حيث تعمل الشركة على مواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات في هذا المجال وتعزيز مكانتها كشركة مبتكرة وموثوقة في توفير حلول الدفع والإقراض الرقمي.

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