حصول طلاب "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط على أكثر من 80 جائزة في دورة الجائزة لهذا العام

متجاوزة المنافسة، الكلية الإنجليزية فازت بـ 22 جائزة للإنجاز العالي و12 جائزة للمتعلمين المتميزين من بيرسون في عام 2024

حصول طلاب من الكلية الإنجليزية، ومدرسة ستار الدولية في مردف، ومدرسة ريتش البريطانية على 41 جائزة مجتمعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: فاز عدد من طلاب الكلية الإنجليزية، التابعة لـ "شراكة المدارس الدولية"، بجوائز "بيرسون" المرموقة للطلاب المتميزين والمتفوقين هذا العام. وتحتفي الجوائز بالطلاب تقديراً لإنجازاتهم الأكاديمية الاستثنائية عبر مجموعة شاملة من امتحانات "بيرسون إدكسل"، بما في ذلك International GCSE وGCSE وAS-level وA-level.

وسيطرت الكلية الإنجليزية على جوائز عام 2024، وحصلت على 22 جائزة للإنجاز العالي و12 جائزة لمتعلمي بيرسون المتميزين. ومن بين هؤلاء، حصل تسعة طلاب على جائزة "الأعلى في العالم"، بينما حصل طالب واحد على جائزة "الأفضل في المنطقة"، وحصل طالبان على جائزة "الأفضل في الدولة"، ما يبرز التميز الأكاديمي للمدرسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتضم قائمة المتفوقين كلاً من آسمي، التي حققت أعلى درجة على مستوى العالم في "الأدب الإنجليزي المستوى الثانوي المتقدم في بيرسون إدكسل جي سي إي"؛ ودانييلا في " الدراما والمسرح المستوى المتقدم في جي سي إي"؛ وجورجيا في "الرياضيات الثانوية الدولية المتقدمة"؛ وليلى في "الأحياء الثانوية الدولية المتقدمة"؛ وملك في "الأعمال المستوى الثانوي المتقدم في جي سي إي"؛ وميا وريتا في الأدب الإنجليزي واللغة الإنجليزية على التوالي في شهادة الثانوية جي سي إس إي. والجدير بالذكر أن مانوج حقق أعلى الدرجات على مستوى العالم في كل من الكيمياء والرياضيات الثانوية الدولية المتقدمة. وتعد هذه الإنجازات الاستثنائية دليلاً على التفاني والإخلاص والموهبة والعمل الجاد لطلاب ومعلمي الكلية الإنجليزية.

وقال مانوج، الحائز على جائزتين من جوائز "الأعلى في العالم": "أنا سعيد وفخور بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين. لم يكن تحقيق أعلى الدرجات في العالم ممكناً لولا الدعم الاستثنائي الذي شهدته من المدرسة والمعلمين. أنا في غاية الامتنان والشكر لهم على إرشاداتهم وتشجيعهم لي. وسيحفزني هذا التقدير على مواصلة الجهود للتفوق في رحلتي الأكاديمية والمساعي المستقبلية".

كما احتفلت مدرسة ستار الدولية في مردف ومدرسة ريتش البريطانية في أبوظبي بنجاح طلابها في الامتحانات، حيث حصل ثلاثة طلاب من مدرسة ستار الدولية في مردف على جوائز المتفوقين، بينما حصل أربعة طلاب من مدرسة ريتش البريطانية على نفس الجائزة.

وقال روري جالفين، مدير التعلم لدى "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط: "نحن في غاية السعادة والفخر بالإنجازات الاستثنائية التي حققها طلابنا والجوائز التي حصلت عليها مدارسنا. تعكس هذه الجوائز تفاني معلمينا وطلابنا للتفوق الأكاديمي. نحن فخورون بشكل خاص بالكلية الإنجليزية التي احتلت المرتبة الثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث إجمالي الجوائز، ومدرسة ستار الدولية في مردف التي خاض طلابها هذه الاختبارات لأول مرة. نحن في ’شراكة المدارس الدولية‘، نؤمن بدعم ورعاية إمكانات كل طالب، وتؤكد هذه الجوائز على رسالتنا الرامية لتوفير تعليم عالمي المستوى وخلق فرص للنجاح على نطاق عالمي".

كما أظهر طلاب مدرسة المنتزه الإنجليزية، التابعة لـ "شراكة المدارس الدولية" في قطر، نتائج غير عادية حيث حصل الطلاب على أعلى الدرجات في قطر في اختبار اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية الدولية "آي جي سي إس إي"، والاقتصاد المستوى الثانوي المتقدم، والتربية البدنية، والفن والتصميم في شهادة الثانوية الدولية "آي جي سي إس إي"، وحصل طالب واحد على أعلى الدرجات في العالم في "الأعمال المستوى الثانوي المتقدم". كما احتفلت المدرسة بنجاح 38 طالباً وطالبة حصلوا على جوائز الإنجاز العالي.

نبذة عن "شراكة المدارس الدولية" ISP

يشق طلاب مدارس "شراكة المدارس الدولية" طريق النجاح طوال حياتهم، بدافع من الفضول والثقة بالنفس.

"شراكة المدارس الدولية" (ISP) هي مجتمع عالمي يضم ما يزيد عن 90 مدرسة دولية في أكثر من 25 دولة. نحن نتبنى نهجاً تحويلياً للتعلم يتجاوز الفصول الدراسية. ومن خلال تنمية ملكة الفضول وحب الاستطلاع لدى طلابنا وتنمية ثقتهم بأنفسهم، نعمل على تمكينهم ليصبحوا الجيل القادم من صناع التغيير.

يعمل نهجنا الفريد في التعلم على تقدير طلابنا باعتبارهم شركاء في عملية التعلم. نحن نركز على تطوير المعارف والمهارات مدى الحياة بما يساعدهم على النجاح بعد انتهاء فترة دراستهم في المدرسة. ويستفيد طلاب "شراكة المدارس الدولية" من التميز في التدريس والفرص الدولية والتوجيه للوظائف. وتتمتع مدارسنا بالقدرة على الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء، كما يتم دعم معلمينا وقادتنا لتحسين أدائهم بشكل مستمر من خلال برامج التطوير المتخصصة المكثفة.

وتضم المدارس التابعة لـ "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط مدرسة أكويلا، ومدرسة النبراس الدولية، ومدرسة ستار الدولية في الطوار، ومدرسة ستار الدولية في مردف، ومدرسة الكلية الإنجليزية في دبي؛ ومدرسة أسبن هايتس البريطانية، ومدرسة ريتش البريطانية في أبوظبي؛ ومدرسة هاملتون الدولية ومدرسة المنتزه الإنجليزية في قطر.

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