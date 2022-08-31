بافتتاح مركزها الجديد في كلباء، يرتفع عدد حارات الفحص التابعة لـ "تسجيل" في دبي والإمارات الشمالية إلى 100 حارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار خططها الساعية لتوسيع نطاق حضورها في مختلف إمارات الدولة، أعلنت "تسجيل" التابعة لمجموعة اينوك، وهي أول وأكبر مركز لفحص وتسجيل المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح مركز جديد لفحص وتسجيل المركبات في كلباء، رافعة بذلك عدد مراكزها في إمارة الشارقة إلى 10 مراكز. وبهذا الافتتاح، رفعت "تسجيل" عدد حارات فحص المركبات التابعة لها في دبي والإمارات الشمالية إلى 100 حارة.

وقد تم تجهيز المركز الجديد بمكتب خدمة عملاء مخصّص وحارة لفحص السيارات بقدرة استيعابية تبلغ نحو 50 مركبة يومياً. وسيعمل المركز على تلبية احتياجات سكان منطقة كلباء وإمارة الشارقة والإمارات الشمالية بأحدث خدمات الفحص والتسجيل للمركبات الخفيفة والمتوسطة، مع تمكينهم من الوصول بسهولة إلى مجموعة شاملة من مرافق خدمات المركبات، بما في ذلك جميع خدمات ترخيص المركبات والسائقين.

وكان سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، قد شهد مؤخراً افتتاح مركز "تسجيل" الجديد في كلباء، وذلك إلى جانب لفيف من مسؤولي الإدارة العليا لشركة الشارقة لإدارة الأصول ومجموعة اينوك.

وبهذه المناسبة، قال سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة: "إن افتتاح مراكز فحص وتسجيل المركبات في المنطقة الشرقية يمثل خطوة تندرج ضمن مساعي إمارة الشارقة لتحويل هذه المنطقة إلى وجهة سياحية إقليمية استثنائية. كما تعد هذه الخطوة ركناً جوهرياً في استراتيجيتنا الرامية لإثراء تجارب السائقين وتعزيز مستوى رضاهم عبر توفير خدمات متقدمة لفحص المركبات في كافة أنحاء الإمارة. واليوم، سيتسنى للمقيمين في كلباء والمناطق المجاورة الاستفادة من جميع خدمات ترخيص المركبات والسائقين إلى جانب خدمات التأمين في المركز".

من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انسجاماً مع التزامنا بضمان توفير أفضل خدمة لعملائنا في جميع أنحاء دبي والإمارات الشمالية، استطعنا في اينوك تحقيق إنجاز جديد لافت عبر افتتاح حارة فحص المركبات رقم 100 التابعة لمراكز تسجيل‘، والتي ستعمل هذه المرة انطلاقاً من منطقة كلباء. وبذلك، أصبح لدى ’ تسجيل‘ حالياً 10 مراكز لفحص وتسجيل المركبات في إمارة الشارقة، موفرة بذلك للعملاء في المنطقة خدمات فحص وتسجيل ميسرة. وإضافة إلى التزامنا الراسخ بتمكين عملائنا من الوصول إلى خدماتنا المتميزة بسهولة وسلاسة، فإننا حريصون على توفير باقة متنوّعة من الخدمات عالية الجودة لفحص وتسجيل المركبات ضماناً لسلامتهم على الطرقات".

ومن جهته، قال أحمد المازمي ،مدير إدارة الخدمات المالية وعضو لجنة الأشراف على تنفيذ عقدي الفحص الفني للمركبات، وممثل شركة الشارقة لإدارة الأصول:" انطلاقاً من رؤيتنا في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والارتقاء بالنوعية والجودة المقدمة لكافة العملاء في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية وتوفير كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد، وسنسعى من خلال هذا التعاون المشترك إلى مواكبة التحديثات في فحص المركبات الخفيفة والثقيلة لزيادة نسبة إسعاد المتعاملين في الإمارة وتزويد المركز بالخدمات اللازمة مع متابعة مستمرة من لجنة للأشراف المسؤولة عن ذلك، بما يلبي احتياجات سكان إمارة الشارقة وزوارها بأحدث خدمات الفحص والتسجيل للمركبات، مع تمكينهم من الوصول بسهولة إلى مجموعة شاملة من المرافق وخدمات المركبات المختارة ضمن أعلى المقاييس والمعايير العالمية".

وإلى جانب خدمات فحص وتسجيل المركبات المتوفرة عبر شبكة فروعها، توفّر مراكز "تسجيل" مجموعة شاملة من الخدمات ذات الصلة مثل الفحص الشامل؛ أرقام اللوحات؛ وإصدار رخصة القيادة الدولية؛ وفحص وقياس الهيكل للمركبات الخفيفة؛ وفحص البطارية؛ والفحص الإلكتروني وخدمات كبار الشخصيات والكثير غيرها.

وكانت "تسجيل" قد افتتحت العام الماضي مركزاً جديداً تابعاً لها في مركز الرحمانية التجاري، ليكون بذلك أول منشأة من نوعها في مركز تجاري بإمارة الشارقة. وفي الوقت الراهن، تمتلك "تسجيل" وتشغّل 28 مركزاً في دبي والشارقة ورأس الخيمة وخورفكان والذيد وحتا وكلباء. كما أن جميع مراكز "تسجيل" مزودة بأحدث أجهزة الفحص والاختبار وتضم فريق عمل متخصصاً ومؤهلاً. وحتى عام 2021، وفّرت "تسجيل" خدمات الفحص والاختبار لأكثر من 14 مليون مركبة عبر حارات الفحص المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك كانت قد تعاونت مع شرطة دبي لتأسيس مراكز "تسجيل" في عام 1999 بهدف توفير خدمات سريعة ومريحة لفحص وتسجيل المركبات في الإمارة. وفي عام 2006، بدأت "تسجيل" بتوفير خدمات فحص وتسجيل المركبات بالتعاون مع شرطة الشارقة لتصبح بذلك المزود الرسمي لخدمات الفحص والتسجيل في الإمارة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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