الذي من شأنه تقليل الاستيراد إلى الإمارات العربية المتحدة وزيادة الصادرات إلى الأسواق الدولية

يتماشى استثمار مجموعة إيريث ومقرها دبي في مصنع لتصنيع موانع التسرب الصناعية والحشيات مع رؤية الإمارات لتنويع الاقتصاد وجزء من برنامجها "صنع في الإمارات" لجذب الاستثمار في الصناعات التي ستقلل من اعتماد الدولة عليها. المنتجات المستوردة

1. من المتوقع أن ينمو سوق موانع التسرب الصناعية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7 في المائة من 12.11 مليار دولار في عام 2022 إلى 17.86 مليار دولار بحلول عام 2029،

2. بلغت قيمة سوق الحشيات وموانع التسرب العالمية 69.45 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4 في المائة إلى 106.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

3. تستثمر مجموعة إيريث 4 ملايين درهم في مصنع صناعي لتصنيع موانع التسرب والحشيات في الإمارات العربية المتحدة.

أعلنت مجموعة إيريث ، وهي مورد رائد لمنتجات مانعة للتسرب عالية الجودة وعالية الجودة والحل للاعبين الرئيسيين في قطاعات الطاقة والطاقة والكيماويات والطاقة النووية والمعادن والتعدين وغيرها من القطاعات الحيوية ، عن إنشاء مصنع إنتاج على نطاق صناعي لـ منتجات المانع التسرب - ايريث اندستريز م.ح - ذ.م.م - في منطقة الحمرا الصناعية في رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة ، مما سيقلل ويلغي الحاجة إلى استيراد منتجات وحلول المانع التسرب الأجنبية وسيؤدي في النهاية إلى زيادة الصادرات إلى دول أخرى بعد تلبية الطلب المحلي.

حيث بدأ بناء المصنع في أبريل من هذا العام. سيبدأ المصنع الإنتاج في الأشهر القليلة المقبلة. ستنتج ايريث اندستريز م.ح - ذ.م.م حشيات صناعية بمساعدة الكمبيوتر والآلات التي يتم التحكم فيها رقميا والتي يديرها ما يصل إلى 7-9 موظفين ذوي مهارات عالية بحلول ديسمبر 2022.

تبلغ قيمة استثمار الشركة 4 ملايين درهم على قطعة أرض مساحتها 6500 قدم مربع في منطقة الحمراء الصناعية. ستكون المرحلة الأولى من المصنع جاهزة للإنتاج في ديسمبر من هذا العام ، على أن يتبعها تطوير المرحلة الثانية.

تأتي أخبار المصنع الجديد في وقت من المتوقع أن ينمو فيه سوق موانع التسرب الصناعية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7 في المائة من 12.11 مليار دولار في عام 2022 إلى 17.86 مليار دولار بحلول عام 2029 ، وفقا لـ فورتشن بزنس انسايتس.

بلغت قيمة سوق الحشيات وموانع التسرب العالمية 69.45 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4 في المائة إلى 106.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 ، وفقا لـ كوهيرنت ماركت انسيايتس .

"يتماشى قرارنا بالاستثمار في الإمارات مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويدعم برنامج" صنع في الإمارات "لزيادة القيمة داخل الدولة ، والإنتاج الصناعي الذي سيقلل الاعتماد على الاستيراد ويساعد

الإمارات على أن تصبح ذاتية. - الإيمان بالمنتجات الصناعية ، "يقول ريتشارد إس إدوين ، الرئيس التنفيذي لمجموعة إريث.

"نحن نقدم تقنية عالية الموثوقية وذات جودة عالية إلى المنطقة بدعم من شركائنا جارلوك و جي بي تي - رواد سوق موانع التسرب الصناعية والحشيات في جميع أنحاء العالم - لمساعدة عملائنا على تحقيق أعلى مستوى من الأمان والموثوقية.

"يعتبر استثمارنا في شركة ايريث اندستريز م.ح - ذ.م.م في المنطقة الصناعية بالحمرا خطوة صغيرة نحو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الذات وجزءا من رؤيتنا الكبرى لتطوير صناعة كبيرة لن تخلق وظائف ذات رواتب جيدة فحسب ، بل ستساعد الدولة كسب العملات الأجنبية من خلال الصادرات ".

الحشية وموانع التسرب هي المواد المستخدمة لمنع مرور أي وسائط أجنبية من وإلى الجسم المرتبط أثناء الضغط. الحشية عبارة عن مانع تسرب ميكانيكي ، يملأ الفراغ بين سطحين أو أكثر من أسطح التزاوج ، من أجل منع التسرب. تسمح الحشوات بسطح تزاوج مثالي حيث يمكنها ملء الفراغات الشاذة.

تتمثل الوظيفة الأساسية لمانع التسرب الصناعي أو الحشية في تحسين أداء الماكينة بموثوقية العملية. تُستخدم موانع التسرب أيضا في التطبيقات التي تتضمن حركات دورانية وترددية. لعبت موانع التسرب الصناعية دورا مهما في توفير الكفاءة والإنتاجية المثلى على مدار العقود القليلة الماضية. لقد أظهر السوق العالمي نموا كبيرا في العقود الماضية ومن المتوقع أن ينمو بشكل معتدل في المستقبل.

ستساعدنا وحدة التصنيع الجديدة في الإمارات العربية المتحدة على خدمة عملائنا في الشرق الأوسط بشكل أسرع وأكثر كفاءة. سيؤدي الاستثمار الجديد في الطاقة والمرافق في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على موانع التسرب الصناعية. قال ريتشارد إس إدوين: "ستساعد منتجاتنا في تعزيز صادرات الإمارات إلى بقية العالم"

"سيبدأ المصنع الإنتاج في وقت نشعر فيه أن السوق سيظهر نموا كبيرا بسبب زيادة الطلب على الطاقة والطاقة والإنتاج الصناعي."

تمثل مجموعة إيريث عددا من العلامات التجارية العالمية لمانع التسرب والحشيات في المنطقة ، بما في ذلك العلامات التجارية الرائدة في الصناعة مثل جارلوك و جي بي تي ، على سبيل المثال لا الحصر.

جارلوك هي شركة تصنيع عالمية لحلول مانع التسرب عالية الأداء مع التركيز على السلامة وطول العمر والإنتاجية. تعمل الشركة عن كثب مع عملاء المستخدمين النهائيين وشركاء التوزيع ومصنعي المعدات الأصلية والجمعيات الصناعية والهيئات الحكومية لفهم تحديات مانع التسرب الفريدة والاستجابة بحلول مبتكرة تحافظ على سلامة الناس وحماية البيئة. مع تاريخ يعود إلى أكثر من 130 عاما ، تحافظ جارلوك اليوم على وجود عالمي لمنشآت التصنيع والتوزيع.

جي بي تي هي الشركة الرائدة عالميا في مجال منتجات مانع التسرب خطوط الأنابيب والعزل الكهربائي. مع التركيز على السلامة والأداء والموثوقية ، فإننا نستخدم عمليات هندسية وتصنيعية متقدمة لتلبية المتطلبات الصعبة لصناعات النفط والغاز والمياه / مياه الصرف الصحي والبناء والبنية التحتية.

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نبذة عن مجموعة إيريث

تعتبر مجموعة إيريث ، التي تتمتع بموقع استراتيجي في الشرق الأوسط ، واحدة من أكثر شركات الحلول الهندسية تقدما في المنطقة ، حيث تقدم منتجات وحلولا هندسية متطورة من مانع التسرب للعملاء المتميزين في قطاعات الطاقة والكيماويات والنووية والمعادن والتعدين وغيرها من القطاعات الحيوية. من خلال قوة عاملة متعددة الاستخدامات تغطي أكثر من 64 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، نساعد شركائنا الاستراتيجيين على اختراق التطبيقات المتخصصة في جميع الصناعات المهمة.

لقد تم إثبات التفاني في تزويد عملائنا بالمنتجات والخدمات الأكثر ابتكارا وحل المشكلات والفعالية من حيث التكلفة ، مع كل ما يحتاجون إليه وأكثر ، في تقنيات مانع التسرب وخطوط الأنابيب وتآكل خطوط الأنابيب.

نحن نسعى جاهدين لجعل الأرض مكانا أفضل للعيش فيه وتعزيز مجتمع رحيم من خلال دعم الصناعات الرئيسية في جميع أنحاء العالم من خلال المنتجات والخدمات ذات الإذعان البيئي الصارم.

الويب: www.erithme.com

التواصل إعلامي

الاسم بونام جوكيكار سرياري اسلام

الشركة مجموعة إيريث بان أسيان ميديا

المنصب مدير التسويق مدير الحسابات

العنوان 801، برج ورسان، برشا هايتس، دبي – ا.ع.م ص.ب: 39865، دبي – ا.ع.م

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بريد الكتروني poonam.gogikar@erithme.com s.islam@panasian1.com