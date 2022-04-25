تنفذ الشركة استراتيجيتها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطر

الدوحة ، قطر - أعلنت اليوم شركة تريند مايكرو إنكوربوريتيد، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن السيبراني، عن إطلاق مبادرة استراتيجية لتعزيز إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الإلكتروني والمعلوماتي في دولة قطر، وذلك عبر مجموعة خدمات «Worry-Free» التي تقدمها الشركة، وهي عبارة حزمة من الحلول الأمنية المطورة خصيصًا لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف الشركة عبر إتاحة هذه الحلول إلى دعم ودفع عجلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر عبر حلول مخصصة لتوفير حماية شاملة لأعمالها من المخاطر السيبرانية في خضم هذا العصر الرقمي المتطور.

وبمناسبة هذا الإعلان، صرح أسعد عُرابي، المدير الاقليمي لتريند مايكرو في منطقة الخليج العربي، قائلًا: "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد، فهي المصدر الأكبر لتوفير فرص العمل في السوق، وتساهم عائداتها وإيراداتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد". وأضاف قائلًا: "تتطلب هذه الشركات استراتيجية راسخة وفعالة للأمن السيبراني لدعم طموحاتها وخططها لتحقيق النمو والحفاظ على استقرارها، خصوصًا في ظل مساعي المخترقون والمتسللون الذين يتبعون وسائل خبيثة وسرية ولا يكفون عن البحث عن نقاط الضعف. ونحن في شركة تريند مايكرو ندرك جيدًا المتطلبات الأمنية للشركات الصغيرة في قطر، ونتطلع إلى التعاون معها عن كثب وتزويدها بالأدوات والحلول الفعالة، ولن ندخر وسعًا في حماية أصولها الرقمية حتى تتفرغ هذه الشركات لتحقيق معايير جديدة في العالم الرقمي ".

ووفقًا لتقرير الأمن السيبراني السنوي الصادر عن شركة تريند مايكرو لعام 2021، نجحت الحلول الأمنية من تريند مايكرو في رصد وإيقاف أكثر من 4 ملايين (4,232,791) رسالة تهديدية عبر البريد الإلكتروني، وإيقاف أكثر من 6 ملايين (6,903,023) هجمة احتيالية باستخدام الروابط الضارة في جميع أنحاء قطر. كما نجحت تريند مايكرو في رصد وإيقاف أكثر من مليون (1,657,084) هجمة عبر البرامج الضارة. ومع انتقال البلاد للعمل عن بُعد، تمكنت حلول تريند مايكرو “Smart Home Network” من حماية الأجهزة المنزلية وإيقاف أكثر من (7,12,525) هجمة عليها. وتُشير إحصاءات التقرير إلى أنه في ظل

تنامي مشهد التهديدات الرقمية يومًا بعد يوم، ستجد الشركات نفسها بحاجة إلى تطبيق حلول متعددة المستويات لتكون قادرة على حماية أعمالها في هذا العصر.

والجدير بالذكر، تقدم حزمة خدمات «Worry-Free Services» من شركة تريند مايكرو، وهي واحدة من حلول الأمن السيبراني المتطورة، حماية متكاملة من التهديدات عبر الأجهزة الطرفية المتصلة. بالإضافة إلى ذلك، توفر حماية فائقة ضد هجمات البريد الالكتروني , و فيروسات الفدية و فيروسات الابتزاز وغيرها من الهجمات المتقدمة عبر الجمع بين امكانيات التعلم الآلي عالي الدقة وخوارزميات الرصد العميق. وبإمكان حزمة خدمات «Worry-Free XDR» إجراء عمليات تحليل معمقة واسعة النطاق واتخاذ قرار الاستجابة الآلية بسرعة بسبب قدرتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ربط البيانات التلقائي عبر مختلف الأجهزة الطرفية والحاسبات الخادمة وخدمات الويب السحابية وشبكات الانترنت والبريد الإلكتروني. وتتميز هذه الحزمة بأنها منصة موحدة تخفف أعباء العمل على موظفي تكنولوجيا المعلومات عبر تقديم حماية متعددة المستويات، الأمر الذي يجعلها المنصة المثالية للشركات – على اختلاف أحجامها- لحماية عملياتها.

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نبذة عن "تريند مايكرو"

تلعب 'تريند مايكرو إنكوربوريتد'، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة. وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 6700 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل 'تريند مايكرو' تأمين العالم المتصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركةwww.trendmicro.com

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