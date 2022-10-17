التعاون بين الطرفين يعزز إمكانات الأمن السيبراني لدى الشركات في جميع أنحاء المملكة لمواجهة التهديدات السيبرانية المستقبلية

المنامة، البحرين: أعلنت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية مع بيون سايبر، الشركة المختصة في مجال الأمن السيبراني والمسؤولة عن حماية أهم البنى التحتية لقطاع الاتصالات في البحرين، وذلك على هامش مشاركة الشركتين في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022.

وتعزز الشراكة الجديدة إطار عمل الأمن السيبراني في البحرين بباقة من أفضل الممارسات والمعايير الأمنية ضمن فئتها، بما يدعم إمكانات جمع البيانات الخاصة بالتهديدات في المملكة. وتشمل هذه الخدمات إمكانية تحديد التهديدات السيبرانية بشكل دقيق وفي الوقت الفعلي، واتخاذ التدابير الاستباقية لاحتوائها، والحد من مخاطرها وأضرارها، وتمكين المؤسسات في المملكة من حماية جميع البيئات الرقمية بكلّ شفافية وانضباط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الشيخ خالد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة بيون سايبر: "تسعى بيون سايبر دوماً إلى تزويد عملائها في المملكة بأفضل الخدمات في مجال الأمن السيبراني، معتمدين في ذلك على باقة من الشراكات الرائدة التي ترتقي بإمكانات الشركة. ويتيح لنا التعاون مع المؤسسات العالمية المرموقة مثل تريند مايكرو تعزيز حضورنا ورفع سوية الخدمات الضرورية لنجاح العمليات الرقمية في وقتنا الراهن. ويشكّل الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التحول الرقمي في مختلف القطاعات؛ ولذلك يسعدنا التعاون مع تريند مايكرو، إحدى أبرز مزودي خدمات الأمن السيبراني في العالم، لمساعدة الشركات في المملكة على تحسين قدرتها على اتخاذ القرارات الأمنية وتحقيق النتائج المرجوة وضمان اتساق أنشطتها مع رؤية البحرين 2030".

تُقدم بيون سايبر محفظة متكاملة من حلول وخدمات الأمن السيبراني المتقدمة؛ وتشكّل حلول تريند مايكرو تكملةً للعروض القائمة لدى الشركة بما يتيح مواصلة طرح الحلول الجاهزة بوتيرة متسارعة. كما تعتمد الأنشطة الاستشارية للشركة على باقة من أبرز المعايير الأمنية حول العالم، وتُوفر إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 3 آلاف خبير سيبراني على مستوى العالم، وتشكيلة من أفضل حلول التكنولوجيا التشغيلية والأمن السحابي ضمن فئتها، فضلاً عن أكثر خدمات الدفاع السيبراني تقدماً لدى القطاع الخاص في المملكة، وغيرها الكثير.

وبهذا الصدد، قال محمد مراد، مدير قناة الشرق الأوسط وأفريقيا في تريند مايكرو: "يسرنا دوماً بناء الشراكات الجديدة القادرة على الارتقاء بمشهد الأمن السيبراني في مواجهة تعقيدات عالمنا الرقمي الآخذة بالتزايد. ويتسنى لنا بفضل شراكتنا الاستراتيجية مع بيون سايبر طرح العديد من حلول الأمن السيبراني المبتكرة والكفيلة بتمكين الشركات في المملكة من تسريع نموها وقطع أشواط جديدة في رحلتها نحو التحول الرقمي. وتتطلع تريند مايكرو للتعاون مع بيون سايبر ومساعدتها على حماية الشركات في البحرين ضد التهديدات الآخذة بالتنامي، لا سيما فيما يتعلق بضمان أمن العملاء المؤسسيين في المملكة بالاعتماد على حلول تريند مايكرو الأمنية المتقدمة المخصصة لخدمات أمازون ويب، وابتكارات أمن التكنولوجيا التشغيلية، وغيرها من أحدث الحلول التقنية، مثل الكشف والاستجابة الممتدة ونموذج أمان الثقة الصفرية وتقنيات إدارة سطح الهجوم".

ومن جانبه، قال أسعد عُرابي، المدير الإقليمي في شركة تريند مايكرو في منطقة الخليج العربي: "بفضل التعاون المستمر مع شركائنا إلى جانب تقنياتنا المتطورة، تَمَكَّنا من مساعدة الشركات في الدولة على تبني أفضل حلول واستراتيجيات الأمن السيبراني". وأضاف عُرابي قائلاً: "ستساهم شراكتنا مع بيون سايبر في دعم منظومة الأمن السيبراني بالمملكة، حيث سيثمر هذا التعاون في حماية البيئات الرقمية للشركات عبر مختلف القطاعات وتحسين قدرتها على التكيف مع مشهد التهديدات

بما يضمن نموها وتطورها. إننا سعداء بالعمل مع بيون سايبر في خطوة مهمة ستسهم في توفير الحلول الأمنية الرائدة التي تعزز من قدرة المؤسسات في الدولة على النجاح في عصرنا الرقمي الجديد". والجدير بالذكر أنّ تريند مايكرو تستمر بدعم المؤسسات في مملكة البحرين بمختلف حلول الأمن السيبراني المتقدمة، كما أظهر التقرير النصف سنوي للأمن السيبراني 2022؛ إذ نجحت حلول الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري في كشف ومنع ما يزيد عن 4.4 مليون من تهديد عبر البريد الإلكتروني، وأكثر من 818 ألف من هجمات الروابط الضارة، وأكثر من 1.2 مليون من هجمات البرمجيات الخبيثة في البحرين لوحدها.

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نبذة عن "تريند مايكرو"

تلعب 'تريند مايكرو إنكوربوريتد'، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة. وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 7000 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل 'تريند مايكرو' تأمين العالم المتصل.

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