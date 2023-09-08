دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، تفوق منصتها "تريند فيجن وان" من خلال الإشادة الواسعة من قبل عملائها. وفي تصنيف أجرته "G 2 Grid" لعام 2023، الرائدة في تقييم حلول البرامج والمعروفة كونها مصدرًا موثوقًا للمعلومات، حققت منصة "تريند فيجن وان" المركز الثاني من بين 59 حلًا في مجال الكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها بشكل واسع.

وقد حققت منصة "تريند فيجن وان" موقعًا رياديًا بين أبرز المنصات في القطاعات المتنوعة بما في ذلك الأسواق المتوسطة والمؤسسات الكبرى. كما حصلت أيضاً على عدة جوائز مرموقة خلال صيف 2023، منها جائزة "أفضل محصلة نتائج إيجابية على مستوى المؤسسات"، و"البرنامج الأسهل استخدامًا على مستوى المؤسسات"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل العلاقات".

وتأتي هذه الجوائز تتويجًا لالتزام "تريند مايكرو" بالابتكار واستجابتها المتميزة لاحتياجات الصناعة، مما جعلها تنال كذلك جائزتي "القائد الأفضل على مستوى القطاع" و"الرائد الأفضل في صيف 2023" المقدمة من G2 Grid ، ولم تقتصر الإشادة على ذلك، فقد حظيت المنصة أيضًا على تقدير خاص في دعم الشركات الصغيرة لتحصد في هذا السياق جائزة "النظام الأعلى أداءً".

وفي ظل الارتفاع الملحوظ للتهديدات السيبرانية التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تُمضي شركة "تريند مايكرو" قدمًا بإجراءات استباقية لحماية المؤسسات المحلية؛ حيث كشف تقرير الشركة السنوي للأمن السيبراني لعام 2022، الذي يحمل عنوان "إعادة ابتكار الاستراتيجيات الأمنية"، عن رصد الشركة وحجبها لأكثر من 870 مليون تهديد في المنطقة خلال السنة الماضية. وقد أكدت الجوائز التي حصلت عليها الشركة من "G2 Grid" التزامها الدائم بتحقيق هذا الهدف وتقديم الحماية الأمثل لعملائها.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، ذكر الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا في تصريحًا له حول الجوائز التي حققتها المنصة، قائلًا: "إن الجائزة التي حصلنا عليها من منصة G2 Grid تعكس رضا عملائنا وتبرز التزامنا بقضية الابتكار، وشدد على أن "منصة تريند فيجن وان" هي دليل على جهود الشركة المتواصلة لتقديم حلول متقدمة تواكب التطورات والمتغيرات السريعة التي يشهدها عالم الأمن السيبراني، مضيفًا: أننا نؤمن بقوة الذكاء الاصطناعي وأهمية تقديم رؤية شاملة للحوادث الأمنية وذلك بهدف تعزيز قدرة عملائنا على التصدي للتهديدات بكفاءة عالية. لذلك لن تكون الجوائز التي حققناها هي نهاية مشوارنا، وإنما هي محطة هامة في مسيرتنا الطموحة لتعزيز مفهوم الأمن السيبراني ومساعدة عملائنا في التصدي للتهديدات المتجددة والمتغيرة.

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نبذة عن "تريند مايكرو"

تلعب 'تريند مايكرو إنكوربوريتد'، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة. وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 7000 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل 'تريند مايكرو' تأمين العالم المتصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.trendmicro.com