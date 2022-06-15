دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، اليوم عن حجز مقعدها على قائمة أبرز الشركات المصنعة للألواح الكهروضوئية للربع السنوي الثاني في تقرير آفاق السوق الصادر عن مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف، وذلك بفضل أدائها المتميز من حيث الموثوقية وحصولها على أصوات جميع المشاركين في استبيان قابلية التمويل البنكي وطاقتها الإنتاجية المتنامية. وأصبحت ترينا سولار، بعد نيلها تقييم الفئة الأعلى AAA في تقرير قابلية تمويل الوحدات الكهروضوئية الصادر عن شركة بي في تك الأسبوع الماضي، المورّد الوحيد لوحدات الطاقة الذي يحقق هذا التقييم ويدخل قائمة أبرز الشركات المصنّعة لوحدات الطاقة الكهروضوئية.

وطورت مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف نظام تقييم لمنتجات الوحدات الكهروضوئية استناداً إلى قابلية تمويلها ومجموعة من المعايير الصارمة، لضمان تقييم مئات الشركات المصنّعة للوحدات الشمسية بشفافية. ويؤكد الحضور المستمر لشركة ترينا سولار في قائمة أبرز الشركات في القطاع على تميزها عالمياً في تصنيع وحدات الطاقة الشمسية عالية الجودة، بالإضافة إلى مدى مصداقية علامتها التجارية وقدرتها التنافسية القوية في السوق.

الموثوقية: اجتياز الاختبارات الصارمة في مختبر بي في إيفوليوشن لابس ومركز اختبار الطاقة المتجددة

حققت وحدات فيرتكس 210 ملم أداءً مذهلاً بعد اجتيازها لاختبارات شاملة وصارمة في مختبر بي في إيفوليوشن لابس ومركز اختبار الطاقة المتجددة والعديد من الوكالات المعروفة عالمياً في مجال اختبارات الموثوقية. ونجحت جميع وحدات سلسلة فيرتكس، بما في ذلك الوحدات فائقة الطاقة باستطاعة تفوق 600 واط، باجتياز اختبارات برنامج تأهيل المنتج لدى مختبر بي في إيفوليوشن لابس، كما فازت ترينا سولار للسنة الثامنة على التوالي بتصنيف الشركة صاحبة الأداء الأفضل. وشاركت ترينا سولار مع ست شركات أخرى متواجدة على قائمة أبرز الشركات في كلا الاختبارين من بين جميع الشركات الأخرى.

قابلية التمويل: ثقة عالمية بفضل تصنيف AAA وقابلية التمويل الكاملة

اكتسبت ترينا سولار ثقة عملائها واعتمادهم على مستوى العالم بفضل منتجاتها عالية الموثوقية وقابلية التمويل المميزة التي توفرها. وحصلت الشركة على أصوات جميع المشاركين في استبيان تقرير قابلية التمويل البنكي الصادر عن مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف، بوصفها الشركة الوحيدة المؤهلة للحصول على تمويل مصرفي كامل لستة أعوام متتالية حتى عام 2021، بالإضافة إلى اعتبارها شركة مصنعة من التصنيف الأول لوحدات الطاقة بعد فوزها بتقييم AAA في تقرير قابلية تمويل الوحدات الكهروضوئية الصادر عن شركة بي في تك الأسبوع الماضي.

طاقة إنتاجية للوحدات الكهروضوئية تصل إلى 65 جيجاواط في عام 2022

كشفت ترينا سولار في تقريرها المالي لعام 2021 أنها تعتزم تعزيز الطاقة الإنتاجية لوحداتها الكهروضوئية لتصل إلى 65 جيجاواط العام الجاري، حيث توقعت شركة بي في إنفولينك مطلع هذا العام وصول القدرة الإنتاجية للخلايا الشمسية قياس 210 ملم إلى 297 جيجاواط، وارتفاع قدرة وحدات الطاقة الشمسية إلى 300 جيجاواط. وتُعزى القدرة الإنتاجية الجديدة إلى توافقية الألواح بحجم 210 ملم مع الإصدارات الأقدم، مما يشير إلى توجه القطاع نحو استخدام هذه الألواح.

ولطالما التزمت ترينا سولار بتطوير عمليات البحث والتطوير وتسهيل نشر الطاقة الخضراء وتطبيقها في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من كونها شركةً رائدةً عالمياً في مجال حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية.

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نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي بالرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها.

في العام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "اينيرجي أي او تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.trinasolar.com