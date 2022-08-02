في إطار سعيها المستدام في تطوير وتنمية القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، عن البدء رسمياً بالأعمال الإنشائية في مشروع منطقة ترينا سولار الصناعية للطاقة في شينينغ، عاصمة مقاطعة تشينغهاي بوسط الصين. يغطي المشروع تقريباً سلسلة تصنيع الألواح الكهروضوئية كاملة، بدءاً من إنتاج البولي سيليكون إلى الوحدات بقياس 210 المزودة بتقنية من الفئة إن.

سعة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات من الوحدات من الفئة إن

يضم المصنع خطوطاً تنتج سنوياً 300 ألف طن من السيليكون الصناعي، و150 ألف طن من البولي سيليكون عالي النقاء، و35 جيجاواط من السيليكون الأحادي، و10 جيجاواط من شرائح الرقاقات، و10 جيجاواط من الخلايا، و10 جيجاواط من الوحدات، و15 جيجاواط من المعدات المساعدة للوحدات.

كما ينقسم المشروع إلى مرحلتين، ففي المرحلة الأولى من المتوقع أن يصل الانتاج السنوي إلى 100 ألف طن من السيليكون الصناعي، و50 ألف طن من البولي سيليكون عالي النقاء، و20 جيجاواط من السيليكون الأحادي، و5 جيجاواط من شرائح الرقاقات، و5 جيجاواط من الخلايا، و5 جيجاواط من الوحدات، و7.5 جيجاواط من المعدات المساعدة للوحدات. ومن المخطط استكمال هذه المرحلة بحلول نهاية عام 2023.

أمّا في المرحلة الثانية، فمن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي إلى 200 ألف طن من السيليكون الصناعي، و100 ألف طن من البولي سيليكون عالي النقاء، و15 جيجاواط من السيليكون الأحادي، و5 جيجاواط من شرائح الرقاقات، و5 جيجاواط من الخلايا، و5 جيجاواط من الوحدات، و7.5 جيجاواط من المعدات المساعدة للوحدات. فمن المخطط استكمال المشروع بحلول نهاية عام 2025. فإن الشرمة تحرص على مواكبة الانتقال السريع الذي يشهده القطاع نحو مرحلة جديدة من الفئة إن، لذا تسعى إلى إنشاء سلسلة صناعية لتعزيز قدرتها على تصنيع الجيل التالي من تقنية الخلايا من الفئة إن، ولعب دور رائد في القطاع للانتقال إلى الفئة إن بما يمنح قيمة أكبر للعملاء.

ترينا سولار تتصدر بخبراتها الواسعة ريادة تكنولوجيا الألواح من الفئة إن

حقق مختبر الدولة الأساسي للعلوم والتكنولوجيا الكهروضوئية التابع لترينا سولار في الصين العديد من الأرقام القياسية العالمية، حيث فازت الشركة قبل أربع سنوات بجائزة أفضل نموذج توضيحي للشركات في برنامج توب رنر في الصين من خلال وحدات الخلايا الكهروضوئية من الطراز TOPCon من الفئة إن. وحقق خط ترينا سولار التجريبي بسعة 500 ميجاوات كفاءة بنسبة 25.5٪ في مراحله الأولى ليسجل رقماً قياسياً عالمياً، فضلاً عن كفاءة الإنتاج الضخم الرائدة في القطاع. كما تجري العمليات في خط إنتاج الوحدات من الفئة إن الذي تبلغ استطاعة 8 جيجاواط بكل سلاسة.

ولقد سجلت ترينا سولار أرقاماً قياسية عالمية 23 مرة، وقامت بجمع خبرات واسعة والعديد من الأصول التقنية، بما في ذلك الخلايا الشمسية غير المتجانسة، وتقنية التلامس الخلفي المتداخل، والخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت. وتواصل الشركة الابتكار وتوفير منتجات موثوقة وذات قيمة عالية للعملاء العالميين، وتعزيز تطوير الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها. وفي عام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.trinasolar.com

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لجين محسن

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