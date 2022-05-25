وحدات فيرتكس فائقة الطاقة باستطاعة 670 واط تسجل نتائج متميزة في جميع الاختبارات الموثوقية الصارمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة ترينا سولار، المزوّد العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية، عن حصولها مجدداً على تصنيف الشركة صاحبة الأداء الأفضل لعام 2022 من بي في إيفوليوشن لابس، المختبر المستقلّ والرائد في اختبار الوحدات الكهروضوئية، حيث استطاعت الشركة ان تتفوق على أبرز الشركات العالمية المُصنّعة للوحدات الكهروضوئية بعد إجراء عمليات معاينة وفحص صارمة على مدى شهور. وفازت الشركة بهذا التصنيف للمرة الثامنة على التوالي، مما يجعلها صاحبة الرقم القياسي على مستوى العالم. ويُعد هذا الفوز انعكاساً لالتزام ترينا سولار بتحقيق أعلى معايير السلامة، والجودة الدائمة، والموثوقية العالية في جميع وحداتها. وتُظهر نتائج الاختبارات التي نشرها بي في إيفوليوشن لابس تحقيق وحدات فيرتكس 210 ملم فائقة الطاقة، ولا سيما سلسلة 670 واط، الأداء الأفضل في اختبارات برنامج تأهيل المنتج.

ويقوم بي في إيفوليوشن لابس باختبار الوحدات الكهروضوئية سنوياً وفقاَ لمقاييس الجودة والموثوقية التي تُعد أكثر دقةً من معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية. كما ينشر المختبر تقارير قياس موثوقية الوحدة الكهروضوئية سنوياً، مما يمنح ويضيف قطاع الطاقة الشمسية ببيانات مستقلة، ومتّسقة لقياس مستويات الأداء والموثوقية.

وتشمل اختبارات برنامج تأهيل المنتج جوانب التدوير الحراري، والحرارة الرطبة، ومتانة طبقة الحماية الخلفية، والإجهاد الميكانيكي. ويفرض اختبارا التدوير الحراري، والحرارة الرطبة ضعف متطلبات معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية أو أكثر. ويتضمن تسلسل الإجهاد الميكانيكي الجديد اختبارات على الحمل الميكانيكي الثابت، و1,000 دورة من الحمل الميكانيكي الديناميكي، و50 دورة اختبار حرارية، و10 دورات من اختبار الرطوبة والتجميد. وتستوفي الوحدات التي تجتاز اختبارات برنامج تأهيل المنتج من مختبر بي في إيفوليوشن لابس متطلبات الموثوقية في مختلف البيئات التشغيلية فائقة الصعوبة.

وتكشف نتائج اختبارات الموثوقية والأداء الي أجراها المختبر هذا العام، أن وحدات فيرتكس من ترينا سولار حققت نتائج مميزة من حيث الموثوقية في جميع اختبارات برنامج تأهيل المنتج الصارمة، بدءاً من سلسلة فيرتكس إس باستطاعة 410 واط للاستعمالات السكنية وحتى الوحدات فائقة الطاقة باستطاعة أكثر من 600 واط المخصصة لمحطات الطاقة الشمسية الضخمة المركبة على الأرض.

ونجحت وحدات فيرتكس فائقة الطاقة باستطاعة 670 واط في تحقيق الأداء الأفضل في اختبارات برنامج تأهيل المنتج من حيث الحرارة الرطبة، والتدوير الحراري، والتقادم المُحَفّز بالتوتر، والتقادم المُحفّز بالضوء، ودرجة الحرارة المرتفعة، وسلسلة الإجهاد الميكانيكي، مما يدلّ على الموثوقية والأداء المتميزَين لتلك الوحدات وسط الظروف المناخية القاسية، مثل درجات الحرارة المرتفعة، والرطوبة العالية والتقلبات الكبيرة في درجات الحرارة.

وبينت نتائج اختبارات سلسلة الإجهاد الميكانيكي عدم حدوث شقوق دقيقة في مكونات المواد المُصنّعة المستخدمة في وحدات ترينا سولار ثنائية الوجه باستطاعة 670 واط، ولم يتعدّ تقادم الاستطاعة نسبة 2%. باختصار، تمتاز الوحدات فائقة الطاقة كبيرة الحجم من ترينا سولار باستيفائها لمعايير تصنيف الشركة صاحبة الأداء الأفضل التي وضعها مختبر بي في إيفوليوشن لابس، حيث تحافظ تلك الوحدات على الأداء العالي والموثوقية الميكانيكية اللذين تتمتع بهما.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تريستان إيريون لوريكو، رئيس وحدة الأعمال الكهروضوئية في مختبر بي في إيفوليوشن لابس: "أتوجه بالتهنئة نيابةً عن جميع أفراد فريق بي في إيفوليوشن لابس إلى ترينا سولار على تحقيق وحدات 210 ملم نتائج متميزة في الاختبارات وتسجيل رقم قياسي بحصولها على تصنيف الشركة صاحبة الأداء الأفضل للسنة الثامنة على التوالي. كما يسرّني أن أشيد بفوز وحدات فيرتكس ثنائية الوجه باستطاعة أكثر من 600 واط على تصنيف الأداء الأفضل في جميع اختبارات الموثوقية الخمسة. ويشكل هذا نموذجاً بسيطاً يعكس مسيرة ترينا سولار الحافلة بتصنيع الوحدات الموثوقة طوال السنوات الماضية".

ومن جانبها قالت هيلينا لي، رئيسة أعمال الوحدات والخلايا لدى ترينا سولار: "يُعد بي في إيفوليوشن لابس مختبر قياس موثوقية وحدات الطاقة الشمسية الرائد عالمياً في توفير بيانات الأداء المستقلة. ونفخر بحصولنا على لقب الشركة صاحبة الأداء الأفضل في جميع تقارير قياس موثوقية الوحدات الكهروضوئية للسنة الثامنة على التوالي. وتمثل نتائج أداء ترينا سولار المثالية والمتّسقة في اختبارات بي في إيفوليوشن لابس الصارمة والمستقلّة خير دليل على التزام الشركة الراسخ بجودة المنتجات. كما نؤمن بأهمية نتائج هذه الاختبارات لدى شركات تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، والجهات الممولة، ومالكي الأصول ومشغليها في جميع أنحاء العالم"

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