وحدات فيرتكس 210 ملم بقدرة تصل إلى 580 واط وكفاءة تحويل حتى 21.5%

التكنولوجيا الجديدة معزِّزة للأداء وتُعد أكثر ملاءمةً للمناخات الحارّة وتُنتج أحجاماً كبيرة من الطاقة حتى في المساحات المحدودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية، عن توفر الجيل المقبل من ألواح فيرتكس الكهروضوئية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وزوّدت الشركة نماذج فيرتكس الجديدة، والتي تُعد تحديثاً مُبتكراً لمنصة تكنولوجيا فيرتكس 210 ملم، بعدد أقل من الخلايا التي تأتي مستطيلة الشكل في هذا الجيل للمرة الأولى على الإطلاق بخلاف سابقتها من الخلايا المُربّعة، مع أداء أقوى من حيث مقاومة النقاط الساخنة لإنتاج أداء بصري وكهربائي يتراوح بين 2-3%.

وتتكون تكنولوجيا فيرتكس 580 واط الجديدة من الجيل المقبل من الخلايا الكهروضوئية التي تصل قدرتها القصوى إلى 580 واط، فضلاً عن كفاءة النموذج وسلسلة الألواح التي تصل إلى 21.5% مع تكنولوجيا الربط عالي الكثافة. كما تُوفر سلسلة فيرتكس إس الجديدة قدرة قصوى تصل إلى 435 واط، مع وصول معدلات كفاءة النموذج وسلسلة الألواح إلى 21.8% مع تكنولوجيا الربط عالي الكثافة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنتونيو خيمينيز، مدير عام ونائب رئيس ترينا سولار في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تغمرنا الحماسة للإعلان عن توفر سلسلة فيرتكس الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد تعزيز مستويات القدرة والكفاءة والموثوقية التي تُقدمها إلى جانب يُسر التكلفة. تُقدم الزيادة في قدرة وكفاءة الوحدات تجربة متميّزة وتضمن الحصول على مكاسب استثمارية استثنائية، فضلاً عمّا تُوفره من قيمة مضافة للعميل ومعايير رائدة على مستوى القطاع".

وتهدف ترينا سولار من إطلاق نماذج فيرتكس الجديدة، في ضوء التوقعات بتجاوز مشاريع تركيب ألواح الطاقة الشمسية خلال العام الجاري لحاجز الـ 200 جيجاواط، إلى توليد قيمة أكبر للعملاء عبر مُختلف شرائح السوق وتعزيز الابتكار المستمر في جميع مفاصل القطاع.

وأضاف خيمينيز: "نتطلع في ترينا سولار، بصفتنا العلامة المُبتكِرة لأكثر النماذج قابلية للتمويل البنكي*، للارتقاء بقطاع الطاقة الشمسية نحو آفاق جديدة، بينما نسعى لتزويد المنطقة بالطاقة النظيفة والمستدامة، بما يدعم رؤيتنا لريادة مساعي تحقيق الحياد المناخي حول العالم".

يكمُن الطابع المُبتكر لنماذج فيرتكس المُحدثة في كفاءتها العالية وزيادة موثوقيتها وقدرتها على إنتاج الطاقة. وتشمل مزاياها الرائدة كُلّاً من تكنولوجيا الجهد المنخفض والقدرة العالية لسلسلة الألواح على إنتاج الطاقة بما يُخفض تكلفة موازنة النظام ويحد من فترة استرداد قيمة الاستثمار، ويُولّد كميات كبيرة من الطاقة حتى في المساحات المحدودة.

كما تتميّز التكنولوجيا الجديدة بحجم ووزن مثاليين، ما يحد من التكاليف ويُسهل عملية النقل مع تنوُّع حلول التركيب المتاحة لها. ويُعد الحلُّ الجديد، بفضل ملاءمته للتطبيقات الصغيرة، مثالياً للتطبيقات التي لا تتجاوز قدرتها حاجز الـ 20 كيلو واط. وهو مُنتج فريد بفضل اعتماده على تكنولوجيا الخلايا متعددة القضبان (الشرائط المعدنية) التي تسمح بتحسين أثر التقاط الضوء والحد من مقاومة سلسلة الألواح وتعزيز الإمكانات الحالية لجمع الضوء بما يرتقي بكفاءة النموذج من حيث العائد على الاستثمار.

وإلى جانب ذلك، يتميّز النموذج الجديد بالقيمة العالية بالنسبة للعميل وانخفاض تكاليف العمالة والتكلفة المعيارية للطاقة. كما يتمتع الحلُّ الجديد بأدنى حدٍّ مضمون من التدهور السنوي في العام الأول وهو مُصممٌ بحيث يتوافق مع مكونات الأنظمة السائدة حالياً.

ويُضاف إلى ذلك إسهام النموذج الجديد في خفض تكاليف التركيب وما يتمتع به من قدرة وكفاءة مرتفعة تُعزز من أدائه في المناخ الحار، إلى جانب انخفاض معامل درجة الحرارة (-0.34%/ سيلسيوس) ودرجة الحرارة التشغيلية لديه. ويُقدم الحلُّ الجديد، بفضل ارتفاع معدّل موثوقيته، منتجاً بدورة حياة تصل إلى 12 عاماً وضمانة أداء عند 25 عاماً بالحد الأدنى من التدهور السنوي في الأداء.

وأخيراً، يُقدم النموذج الرائد أداءً ميكانيكياً يصل إلى 5400 باسكال حمل إيجابي و2400 باسكال حمل سلبي، بينما يُوفر التصميم المتفرد مستويات محسّنة من إنتاج الطاقة تحت ظروف التظليل بين صفوف الوحدات. والجدير بالذكر أنّ منتجات وأنظمة ترينا سولار حازت على العديد من شهادات أيزو عبر مُختلف الفئات، بما فيها إدارة الجودة والإدارة البيئية وانبعاثات غازات الدفيئة، وإدارة الصحة والسلامة المهنية.

* تقرير بلومبيرج نيو إنرجي فايننس لأهلية نماذج ألواح الطاقة الشمسية للتمويل البنكي

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نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها. وفي عام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.trinasolar.com

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