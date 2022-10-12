ترينا سولار تفتتح منشأة توزيع منتجات في شرق إفريقيا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الشمسية في كينيا وشرق أفريقيا

التكنولوجيا الكهروضوئية الجديدة تعزز الأداء وتتميز بكونها الأكثر ملاءمة للمناخ الحار وتملك القدرة على توليد كميات كبيرة من الطاقة حتى في المساحات المحدودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية، اليوم عن عزمها إطلاق منشأة توزيع جديدة في العاصمة الكينية نيروبي. وتمثّل المنشأة الجديدة مركزاً إقليمياً يخدّم منطقة شرق أفريقيا والبلدان المجاورة، وتهدف إلى تسريع عمليات التسليم لضمان الوصول الفوري والفعال إلى العملاء.

وفي هذا الإطار، صرح أنطونيو خيمينيز، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة ترينا سولار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "تمثّل كينيا سوقاً استراتيجياً لمنتجات الطاقة الشمسية واستخداماتها. ويأتي افتتاح ثاني منشأة لترينا سولار في كينيا، صاحبة أكبر اقتصاد شرق إفريقيا، ليعزز حضور الشركة المتنامي في أفريقيا، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الشمسية المستخدمة في تغذية المنشآت السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية."

وتقدر إمكانات الطاقة الشمسية في كينيا بحوالي 15000 ميجاواط*. وتهدف رؤية كينيا 2030 إلى تطوير الدولة وتحديث قطاعها الصناعي خلال الثمان سنوات المقبلة بالاعتماد على الطاقة الآمنة والنظيفة.

وتمثل الألواح الكهروضوئية من طراز فيرتكس التحديث الأخير على وحدات فيرتكس 210 ملم، والتي تتميز بأداءٍ أفضل وأكثر ملاءمة للعمل في المناخ الحار، إلى جانب انخفاض معامل درجة الحرارة ودرجة الحرارة التشغيلية فيها، وقدرتها على توليد كميات كبيرة من الطاقة حتى في المساحات المحدودة".

وأضاف خيمينيز: "توازياً مع توفر الجيل المقبل من ألواح فيرتكس الكهروضوئية الجديدة في أفريقيا، نثق بأن توفير منتجاتنا محلياً سيمكننا من أن نصبح المزود المفضل لعملائنا. وتفخر ترينا سولار بتوفير حلول الطاقة المتجددة والمستدامة لكينيا والقارة الأفريقية بشكل عام، انسجاماً مع تركيزنا على تقديم أحدث التقنيات والابتكارات في المنطقة".

يكمُن الطابع المُبتكر لنماذج فيرتكس المُحدثة في كفاءتها العالية وزيادة موثوقيتها وقدرتها على إنتاج الطاقة. وتشمل مزاياها الرائدة كُلّاً من تكنولوجيا الجهد المنخفض، والقدرة العالية لسلسلة الألواح على إنتاج الطاقة بما يُخفض تكلفة موازنة النظام، كما انه يحد من فترة استرداد قيمة الاستثمار، ويُولّد كميات كبيرة من الطاقة حتى في المساحات المحدودة.

وإلى جانب ذلك، يتميّز النموذج الجديد بالقيمة العالية بالنسبة للعميل، وانخفاض تكاليف العمالة، والتكلفة المعيارية للطاقة. كما يتمتع الحلُّ الجديد بأدنى حدٍّ مضمون من التدهور السنوي في العام الأول وهو مُصممٌ بحيث يتوافق مع مكونات الأنظمة السائدة حالياً.

تمتلك ترينا سولار حاليًا أكثر من 100 جيجاواط من شحنات الوحدات في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 5.5 جيجاواط من اتصالات الشبكة التراكمية، فضلاً عن نجاحها بتسجيل 25 رقماً قياسياً عالمياً تتعلق بكفاءة خلايا السيليكون والطاقة التي تنتجها الوحدات الشمسية منذ عام 2011.

يذكر ان ترينا سولار قد فازت مؤخرًا بجائزة "أفضل أداء" لموثوقية المنتج المتميز والأداء بين الشركات المصنعة للوحدات الكهروضوئية العالمية ، والتي اتخذتها للسنة الثامنة على التوالي منذ إنشاء اختبار PVEL. وحققت الشركة قابلية تمويل بنسبة 100% للعام السادس على التوالي بحسب استبيان بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة، وحصلت على تصنيف AAA في تقرير قابلية التحويل المصرفي Q2 PV ModuleTech الصادر عن شركة بي في تك PV-Tech.

* Renewable Energy.go.ke/technologies/solar-energy/

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نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها. وفي عام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.trinasolar.com

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