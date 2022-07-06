للعام الثالث على التوالي

تأكيداً على مستويات الموثوقية والأداء والجودة التي توفرها سلسلة فيرتكس 670 واط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اعلنت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، عن حصولها على لقب الإنجاز الإجمالي المتميز في تقرير مؤشر الوحدات الكهروضوئية لعام 2022 للسنة الثالثة على التوالي والصادر عن مركز اختبار الطاقة المتجددة المستقل في كاليفورنيا. وتوفر وحدات سلسلة فيرتكس 670 واط فائقة الطاقة من ترينا سولار موثوقية ممتازة وأداءً متفوقاً وجودةً عالية، حيث نجحت في عدد من اختبارات المركز التي تُعد أصعب بكثير من معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية.

يُعد مركز اختبار الطاقة المتجددة مُختبراً مستقلاً ورائداً لمنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة المتجددة. فإن تقرير مؤشر الوحدات الكهروضوئية السنوي والذي يركز على نواحي التقنية والجودة يُصدر على ثلاث سمات أساسية للوحدات وهم الموثوقية والأداء والجودة. كما يُعد التقرير مرجعاً قوياً للممولين والمطورين لاختيار الوحدات عالية الجودة، حيث يوفر بيانات مرجعية للمشغلين حول موثوقية الوحدات في الاستخدامات طويلة الأمد.

لقد حققت سلسلة "وحدات فيرتكس 670 واط فائقة الطاقة من ترينا سولار" الأداء الأفضل في الفئات الثلاث، الموثوقية والأداء والجودة، لتحظى منتجاتها مجدداً بتقدير مؤسسة مرموقة مثل مركز اختبار الطاقة المتجددة.

وحصلت سلسلة الوحدات، خلال اختبارات موثوقية المنتج، على درجةٍ عالية في اختبار الحرارة الرطبة DH2000، واختبار الحمل الميكانيكي الديناميكي، واختبار التدوير الحراري TC600. وتجتاز الشركات المصنّعة اختبار الحمل الميكانيكي الديناميكي عندما يتراجع أداء وحداتها بأقل من 1% بعد تعرضها لحمل ميكانيكي ديناميكي، و50 دورة حرارية، و30 دورة تجميد ورطوبة، وهو ما حققته سلسلة وحدات فيرتكس 670 واط. ولطالما تمكّنت وحدات فيرتكس من ترينا سولار من تجاوز مختلف التحديات وتقديم موثوقية عالية، بدءاً من اختبارات الأحمال الميكانيكية الصارمة في المختبرات ووصولاً إلى التطبيق العملي في المشروعات العالمية.

استطاعت ترينا سولار من تسجيل نتائج جيدة في اختبارات الأداء من حيث عملية تحديد الخصائص الفنية لملفات PAN ومقاومة التحلل الناتج عن الضوء ومقاومة التحلل الناتج عن الضوء والحرارة المرتفعة. وحققت سلسلة وحدات 670 واط فقدان طاقة بنسبة أقل من 0.5% بعد 486 ساعة من التعرض لاختبار التحلل الناتج عن الضوء والحرارة المرتفعة، لتتفوق على غيرها من الوحدات. ولقد دخلت وحدات ترينا من بين جميع الوحدات التي جرى اختبارها، تصنيف أفضل عشر وحدات أداءً في اختبار مقاومة التحلل الناتج عن الضوء، كما سجلت الوحدات نسبة أداء تفوق 85% في اختبار تحديد الخصائص الفنية لملفات PAN، لتوفر الأداء الأمثل بين نظيراتها.

وقد اثبتت سلسلة فيرتكس 670 واط أدائها الجيد في اختبارات الجودة، لتحصل على لقب الإنجاز المتميز، إذ تضمن الوحدات الكهروضوئية من ترينا سولار الطاقة لمدة 25 أو 30 عاماً. وتأسست الشركة قبل 25 عاماً، ما مكّنها من توفير دعم موثوق لكامل دورة حياة المنتج، وتقديم أفضل مستويات الأداء في القطاع.

يذكر ان ترينا سولار في شهر مايو حصلت على تصنيف الشركة صاحبة الأداء الأفضل من مختبر بي في إيفوليوشن لابس. كما حصلت الشركة على تقييم الفئة الأعلى AAA في تقرير قابلية تمويل الوحدات الكهروضوئية الصادر عن شركة بي في تك في بداية يونيو، وذلك نتيجة تفوقها في مجالات الابتكار التقني وقيمة المنتج والأداء المالي.

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نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي بالرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها.

في العام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "اينيرجي أي او تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.trinasolar.com