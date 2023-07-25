أعلنت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، عن حصول مصنعها في مدينة ييوو على شهادة المصنع الخالي من الكربون من مجموعة تي آي، ليكون أول مصنع في قطاع الطاقة الكهروضوئية يحصل على هذه الشهادة من وكالة مستقلة.

وتمثل مجموعة تي آي هيئة اعتماد متخصصة في فحص واختبار معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة والاستدامة. واستند تقييم المجموعة إلى عدد من المؤشرات في موقع المصنع، بما في ذلك استخدام الطاقة والموارد، تطبيق إجراءات الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، تطبيق إجراءات تعويض الكربون، الأنظمة الذكية لإدارة معلومات الطاقة والانبعاثات الكربونية، البنية التحتية، تصميم المنتجات، متطلبات الامتثال و متطلبات الإدارة.

وحصل المصنع على تقييم إجمالي بلغ 79.68 من 80 نقطة لعام 2022، لينجح في الحصول على شهادة المصنع الخالي من الكربون من الفئة الأولى، والمعترف بها من قبل جمعية الحفاظ على الطاقة الصينية. كما كشفت ترينا سولار عن نجاحها بخفض الانبعاثات الكربونية لكل وحدة إنتاج في مصنع ييوو بنسبة 21.77% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، في حين تراجع استهلاك الطاقة لكل وحدة منتج بنسبة 9.51%. ويأتي ذلك بفضل سلسلة التوريد الشاملة والمستدامة التي تعتمدها الشركة، والتي تشمل تصميم المنتج وإدارة استهلاك الطاقة وتحسين النظام الذكي.

ويختص مصنع ييوو بإنتاج وحدات فيرتكس سوبر، وهو منشأة التصنيع الرئيسية لإنتاج وحدات فيرتكس إس من ترينا سولار. وتم تصميم سلسلة فيرتكس إس خصيصاً لتركيبها على أسطح المباني، بما يلبي الاحتياجات السكنية والتجارية والتطبيقات الصناعية. ونجحت السلسلة في توفير مستويات عالية من الطاقة والكفاءة بفضل استخدام رقائق السيليكون بقياس 210 ملم وتوافقها مع العاكسات وأنظمة التركيب المنتشرة في الأسواق. وتدعم سلسلة الوحدات أهداف ترينا سولار الرامية إلى توفير حلول طاقة خضراء ومستدامة للجميع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هيلينا لي، رئيسة مجموعة الأعمال العالمية لمنتجات الطاقة الشمسية لدى ترينا سولار: "يعكس الحصول على هذه الشهادة التزام ترينا سولار الراسخ بدعم جهود التنمية المستدامة والممارسات الخالية من الكربون

في التقنيات والمنتجات وإدارة العمليات. ونعتزم مواصلة اعتماد عمليات التصنيع المستدامة وإيجاد طرق مبتكرة لتعزيز منظومة ترينا سولار وتحسينها، والحد من الانبعاثات وحماية البيئة ودعم المجتمعات في مختلف أنحاء العالم".

وتم تكريم ترينا سولار في عام 2022 على جهودها الرائدة في القطاع للحد من الانبعاثات الكربونية في عمليات تصنيع مجموعتها الكاملة من وحدات فيرتكس 210 ملم. وحازت الوحدات على اعتماد تقييم دورة الحياة من قبل اللجنة الكهروتقنية الدولية "تي يو في راينلاند" في ألمانيا، مما يجعلها أول وحدات بقياس 210 ملم تنجح في الحصول على هذا الاعتماد العالمي على مستوى القطاع.

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لمحة حول ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997. وتقدم الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، مختلف منتجات الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها وخدماتها بهدف تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتواصل ترينا سولار الابتكار للمضي بقطاع الطاقة الكهروضوئية قدماً من خلال تعزيز تكافؤ الشبكة باستخدام الطاقة الكهروضوئية، والترويج لمزايا اعتماد الطاقة المتجددة. وتتمثل رسالة ترينا سولار في دعم مساعي تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

ونجحت الشركة حتى اليوم في شحن وحدات كهروضوئية باستطاعة إجمالية تعادل 140 جيجاواط إلى جميع أنحاء العالم. وإلى جانب ذلك، تشمل أنشطة ترينا سولار تطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية وتمويها وتصميمها وتشييدها وتشغيلها وإدارة عملياتها، فضلاً عن توفير الحلول الشاملة لتكامل الأنظمة لجميع العملاء. كما نجحت الشركة في ربط محطات توليد الطاقة الشمسية باستطاعة تزيد عن 9.5 جيجاواط بشبكات الكهرباء الرئيسية حول العالم. وأطلقت ترينا سولار في عام 2018 العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، بهدف التحول إلى مزود رائد لخدمات الطاقة الذكية. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.trinasolar.com.