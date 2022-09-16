الشركة تورد ألواح كهروضوئية بقدرة إجمالية بلغت 18.05 جيجا واط خلال النصف الأول من العام الحالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية (المدرجة في بورصة شنغهاي بالرقم 688599)، عن إنجاز توريد ألواح كهروضوئية بقدرة إجمالية بلغت 18.05 جيجا واط خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 72% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتحافظ على حضورها القوي كثاني أكبر مورد لوحدات ألواح الطاقة الشمسية في العالم بحسب التقرير نصف السنوي الصادر عن الشركة، والذي أشار إلى نجاح الشركة بتحقيق عائدات بقيمة 35.73 مليار يوان صيني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

الشركة تورّد ألواحاً كهروضوئية بقدرة 18.05 جيجا واط خلال النصف الأول من العام 2022

واصلت وحدة أعمال الألواح الكهروضوئية في شركة ترينا سولار ازدهارها وأحرزت تقدماً كبيراً في حجم المنتجات الموردة، فضلاً عن زيادة حصتها في السوق إلى 15% بحسب التقرير. كما نجحت الشركة بمضاعفة نسبة شحنات منتجات توليد الطاقة على أساس سنوي، والتي تمثّل أكثر من 60% من إجمالي شحنات الشركة التي تبلغ قدرتها الإجمالية 18.05 جيجا واط.

وشكلت الوحدات بقياس 210 أكثر من 80% من إجمالي الشحنات النصف الأول من العام، وبلغت قدرة شحنات ترينا سولار من هذه الفئة حتى الآن أكثر من 30 جيجا واط، بينما شهد القطاع بأكمله شحن وحدات بقياس 210 تزيد قدرتها الإجمالية عن 50 جيجا واط حتى شهر يونيو الماضي، وذلك خلال أقل من عامين على بدء الإنتاج واسع النطاق لهذه الألواح، لتصل حصة الشركة في هذا السوق إلى حوالي 50%. وتشير توقعات الشركة إلى إمكانية وصول طاقتها الإنتاجية من خلايا ووحدات الطاقة الشمسية إلى 50 جيجا واط و65 جيجا واط على التوالي بنهاية العام الحالي، والتي تشكل الوحدات قياس 201 نسبة 90% منها.

الألواح الكهروضوئية من طراز +660 واط تسجل حضوراً بارزاً في القطاع

استفادت ترينا سولار من التوجه نحو المنتجات الضخمة ذات الطاقة العالية في القطاع لتعزز نموها وحضورها القوي في السوق. وواصلت الشركة خلال النصف الأول من العام ترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع من خلال الألواح الكهروضوئية فائقة الطاقة من طراز فيرتكس +660 واط، والتي أرست معايير جديدة من حيث انخفاض التكلفة المعيارية للطاقة الكهربائية بفضل مزاياها الأساسية الكثيرة، والمتمثلة بارتفاع مستويات الطاقة والكفاءة والموثوقية التي توفرها، فضلاً عن قدرتها على توفير منظومة طاقة متكاملة. وتمتاز الألواح الكهروضوئية من طراز 600+ باستخداماتها المتنوعة التي تشمل محطات توليد الطاقة للأغراض المؤسسية التجارية والصناعية والمشاريع السكنية، حيث حققت المرتبة الأولى خلال العام 2021 والنصف الأول من العام 2022 من حيث كمية الشحنات المورّدة لأغراض تجارية وصناعية وسكنية في الصين، وبلغت حصتها في السوق أكثر من 25%.

ترينا سولار تحافظ على حضورها الرائد في القطاع من خلال الوحدات المزودة بتقنية من الفئة إن دخل قطاع الألواح الكهروضوئية مرحلة جديدة ترتكز على الكفاءة العالية في توليد الطاقة بالاعتماد على تقنية الخلايا من الفئة إن. وتواصل ترينا سولار قيادة عمليات تطوير الجيل التالي من تقنيات الخلايا من الفئة إن عالية الكفاءة. وكانت الشركة قد أطلقت رسمياً مشروع Suqian لإنتاج وحدات الخلايا الكهروضوئية من طراز TOPCon بقدرة 8 جيجا واط خلال شهر أبريل الماضي، والذي من المتوقع له دخول مرحلة الإنتاج تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الحالي وفقاً للتقرير نصف السنوي. وتعتزم الشركة استخدام خطوط الإنتاج في مجمع تشينغهاي الصناعي لإنتاج جميع الوحدات قياس 210 المزودة بجيل جديد من تقنية الخلايا من الفئة إن.

ويسهم إنشاء خط مستقل للوحدات المزودة بتقنية الخلايا من الفئة إن في تعزيز قدرات الشركة التقنية والإنتاجية، ويساعدها أيضاً على تسريع وتيرة تطوير المنظومة الجديدة، وقيادة مسيرة التقدّم في القطاع لتوفير وحدات كهروضوئية قياس 210 ملم من طراز +600W ومزودة بتقنية الخلايا من الفئة إن يمكنها تقديم قيمة مضافة أكبر للمستخدمين النهائيين.

إشادة عالمية واسعة

أعربت الأسواق والهيئات المالية العالمية والجهات الفاعلة في قطاع الطاقة الشمسية عن ثقتها بشركة ترينا سولار ومنتجاتها المتميزة. وحققت الشركة قابلية تمويل بنسبة 100% للعام السادس على التوالي بحسب استبيان بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة، وحصلت على تصنيف AAA في التقرير الفصلي الثاني لقابلية تمويل وحدات الكهروضوئية الصادر عن شركة بي في تك. كما حققت الشركة تصنيف الشركة صاحبة الأداء الأفضل من بي في إيفوليوشن لابس، وحازت على لقب الإنجاز الإجمالي المتميز من مركز اختبار الطاقة المتجددة خلال شهر يونيو الماضي.

ونجحت ترينا سولار منذ تأسيسها قبل 25 عاماً بشحن كميات ضخمة من ألواح الطاقة الكهروضوئية التي تزيد قدرتها الإجمالية عن 100 جيجا واط، وتوليد طاقة خضراء لعملائها في أكثر من 100 دولة ومنطقة، ما يسهم بشكل فاعل في بناء عالم يخلو من الانبعاثات الكربونية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها. وفي عام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.trinasolar.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

فكرة كوميونيكيشنز

لجين محسن

بريد إلكتروني: lojayne.mohsen@fekracomms.com | www.fekracomms.com